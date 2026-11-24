Potrivit publicației Polygon, Vicki, un personaj secundar care își face apariția în cel de-al doilea capitol al jocului, a devenit noua favorită a multor utilizatori. Aspectul fizic, personalitatea nonconformistă, povestea de viață și interpretarea unei actrițe cunoscute de la Hollywood au contribuit la popularitatea sa pe rețelele sociale.

Atenție, articolul conține spoilere minore despre finalul primului capitol și începutul celui de-al doilea capitol din GTA 6.

Cine este Vicki și cum ajunge să o cunoască pe Lucia în GTA 6

După ce Jason este rănit la finalul primului capitol, Lucia îl duce într-un motel modest, unde cei doi încearcă să se ascundă pentru o perioadă. În căutarea unor analgezice mai puternice pentru partenerul său, protagonista ajunge să o întâlnească pe Vicki.

Aceasta este o dansatoare cu un stil vestimentar gotic, care își suplimentează veniturile din vânzarea de droguri. Prima întâlnire dintre cele două nu decurge tocmai bine. Vicki profită de situația Luciei și îi vinde, pentru 50 de dolari, un analgezic obișnuit, disponibil fără prescripție medicală în universul jocului.

Lucia își dă seama că a fost păcălită și se întoarce în camera acesteia pentru a cere ceea ce a plătit. De aici începe o aventură prin Port Gellhorn, în timpul căreia cele două personaje ajung la clubul Delights Cabaret și îl salvează pe Dunk, un prieten al lui Vicki, din mâinile unei bande.

Dincolo de situațiile periculoase în care ajung, cele două descoperă că au mai multe lucruri în comun decât ar fi crezut inițial. Ambele sunt mame și încearcă să le asigure copiilor lor un trai mai bun, chiar dacă metodele pe care le folosesc sunt departe de a fi legale.

Interacțiunea dintre ele evidențiază și modul în care Rockstar Games a ales să dezvolte personajele feminine din GTA 6, oferindu-le personalități distincte și povești care depășesc stereotipurile întâlnite în trecut în franciză.

Vicki este interpretată de o actriță cunoscută din Orange Is the New Black

Un detaliu care explică popularitatea personajului este faptul că vocea acestuia îi aparține actriței americane Taryn Manning, cunoscută în special pentru interpretarea lui Tiffany „Pennsatucky” Doggett în serialul Netflix Orange Is the New Black.

Actrița a mai apărut în producții precum 8 Mile, alături de Eminem, Hustle & Flow și serialul Hawaii Five-0.

Mai mulți utilizatori de pe Reddit au mărturisit că au recunoscut imediat vocea actriței, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Vicki le-a atras atenția. Alții au comparat aspectul personajului cu o versiune punk a actriței Ana de Armas.

Stilul gotic, atitudinea rebelă și replicile sale au transformat-o rapid într-un subiect popular în comunitățile dedicate GTA 6. Unii dintre jucători susțin chiar că Vicki este personajul lor preferat dintre toate cele întâlnite până în acel moment al poveștii.

Rockstar Games reușește să transforme inclusiv personajele secundare în vedete

Fenomenul Mandy, urmat acum de popularitatea lui Vicki, demonstrează că succesul noului Grand Theft Auto nu se bazează exclusiv pe grafica spectaculoasă, dimensiunea hărții sau libertatea oferită jucătorilor.

Așa cum am remarcat și în cadrul primelor impresii Playtech despre GTA VI, personajele și interacțiunile dintre acestea reprezintă o componentă importantă a experienței construite de Rockstar.

Dezvoltatorii au acordat o atenție deosebită inclusiv interacțiunilor cu personajele secundare și realismului lumii virtuale. Faptul că gamerii discută atât de intens despre personaje care nu se află în centrul poveștii principale arată cât de mult pot contribui acestea la identitatea unui joc.

Rămâne de văzut cât timp va rezista Vicki în topul preferințelor comunității. Având în vedere amploarea jocului și faptul că numeroși utilizatori se află încă în primele capitole ale campaniei, nu ar fi deloc surprinzător ca internetul să își găsească o nouă obsesie în următoarele zile.

Până atunci, Mandy pare să fi pierdut temporar coroana în fața dansatoarei cu look gotic din Port Gellhorn.