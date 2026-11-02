Explozie într-o școală din Prahova, luni dimineață. Zeci de copii și profesori, evacuați de urgență

Clădirea școlii nu a fost afectată, potrivit evaluării inițiale comunicate de ISU Prahova și relatate de Observatorul Prahovean. Pompierii au anunțat că vor verifica întreaga unitate de învățământ pentru a identifica eventuale riscuri.

„Din primele informații primite de la fața locului, a fost vorba despre o explozie neurmată de incendiu produsă în camera centralei termice pe lemne”, a transmis ISU Prahova.

Elevii și profesorii au ieșit înainte de sosirea pompierilor

Cei 43 de copii și cele șase cadre didactice s-au autoevacuat. La sosirea echipajelor, persoanele care se aflau în școală părăsiseră deja clădirea, iar o parte dintre elevi au fost ulterior preluați de părinți.

Pentru intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă de la Detașamentul Câmpina. La fața locului au fost trimise și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Prezența echipajelor medicale a făcut parte din dispozitivul de intervenție. Informațiile comunicate în cursul dimineții nu indicau existența unor persoane rănite în urma deflagrației.

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Cursurile au fost suspendate în ziua revenirii din vacanță

Activitatea școlară a fost oprită pentru ziua de luni, pentru remedierea situației. Verificările anunțate de pompieri vizează întreaga unitate de învățământ, nu doar spațiul în care s-a produs explozia.

Incidentul a avut loc chiar în prima zi de cursuri după vacanța de toamnă. Elevii din România au revenit la școală pe 2 noiembrie, după pauza începută pe 24 octombrie și încheiată duminică, 1 noiembrie.