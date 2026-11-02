Explozie într-o școală din Prahova, luni dimineață. Zeci de copii și profesori, evacuați de urgență
O explozie s-a produs luni dimineață, 2 noiembrie, în camera centralei termice pe lemne a unei școli din comuna Telega, județul Prahova. În total, 43 de elevi și șase cadre didactice au părăsit clădirea înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Nu au fost raportate persoane rănite, iar cursurile au fost suspendate pentru restul zilei, conform informațiilor ISU Prahova, citate de presa locală.
Explozia a fost anunțată la 112 în jurul orei 09:15
Apelul prin care a fost semnalat incidentul a fost primit în jurul orei 09:15. Primele informații transmise de pompieri indică o explozie în camera centralei termice, care nu a fost urmată de incendiu.
Clădirea școlii nu a fost afectată, potrivit evaluării inițiale comunicate de ISU Prahova și relatate de Observatorul Prahovean. Pompierii au anunțat că vor verifica întreaga unitate de învățământ pentru a identifica eventuale riscuri.
„Din primele informații primite de la fața locului, a fost vorba despre o explozie neurmată de incendiu produsă în camera centralei termice pe lemne”, a transmis ISU Prahova.
Elevii și profesorii au ieșit înainte de sosirea pompierilor
Cei 43 de copii și cele șase cadre didactice s-au autoevacuat. La sosirea echipajelor, persoanele care se aflau în școală părăsiseră deja clădirea, iar o parte dintre elevi au fost ulterior preluați de părinți.
Pentru intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă de la Detașamentul Câmpina. La fața locului au fost trimise și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.
Prezența echipajelor medicale a făcut parte din dispozitivul de intervenție. Informațiile comunicate în cursul dimineții nu indicau existența unor persoane rănite în urma deflagrației.
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Cursurile au fost suspendate în ziua revenirii din vacanță
Activitatea școlară a fost oprită pentru ziua de luni, pentru remedierea situației. Verificările anunțate de pompieri vizează întreaga unitate de învățământ, nu doar spațiul în care s-a produs explozia.
Incidentul a avut loc chiar în prima zi de cursuri după vacanța de toamnă. Elevii din România au revenit la școală pe 2 noiembrie, după pauza începută pe 24 octombrie și încheiată duminică, 1 noiembrie.
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Ce recomandă pompierii pentru siguranța în școli
În recomandările generale adresate unităților de învățământ, inspectoratele pentru situații de urgență cer verificarea instalațiilor electrice și de încălzire de către personal autorizat. Defecțiunile constatate trebuie eliminate, iar mijloacele de apărare împotriva incendiilor trebuie, de asemenea, verificate.
O altă cerință privește păstrarea liberă a coridoarelor, scărilor și ieșirilor. Aceste spații trebuie să poată fi folosite în orice moment, fără obiecte care să îngusteze sau să blocheze traseele de evacuare.
Elevii și personalul trebuie să cunoască planul de alarmare și evacuare al școlii. În cazul unui incendiu, pompierii recomandă părăsirea clădirii pe traseele stabilite, fără întoarcerea după ghiozdane sau alte bunuri personale.
Acestea sunt recomandări generale de prevenire, publicate de inspectoratele pentru situații de urgență pentru siguranța în unitățile de învățământ. Ele privesc atât pregătirea clădirilor, cât și instruirea celor care le folosesc zilnic.