Momente de panică la un liceu din Craiova. Sute de elevi și profesori, evacuați după un incident la o conductă de gaze
Aproximativ 200 de elevi și 30 de profesori au fost evacuați preventiv marți dimineață, 10 noiembrie, de la Liceul „Petrache Trișcu” din Craiova, după fisurarea unei conducte de gaze în timpul unor lucrări cu un buldoexcavator. Alimentarea pe conducta avariată a fost oprită, iar echipele au început reparațiile. Prefectura Dolj a anunțat că revenirea în clădirile liceului va fi posibilă după verificările care confirmă înlăturarea pericolului.
Elevii și profesorii au fost evacuați din șase săli
Incidentul s-a produs în apropierea Liceului „Petrache Trișcu”, unde se efectuau lucrări cu un buldoexcavator. O conductă de gaze a fost fisurată, iar la fața locului au fost trimise echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj.
Pompierii au balizat și delimitat zona afectată și au dispus evacuarea preventivă a persoanelor din șase săli de clasă. Potrivit informațiilor transmise de ISU Dolj și preluate de Agerpres, au fost evacuați aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice.
La intervenție au participat o autospecială de lucru cu apă și spumă și o autospecială CBRN. Aceasta din urmă este specializată în intervenții pentru riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare.
O echipă a operatorului de distribuție a gazelor naturale a intervenit, de asemenea, în zonă. Specialiștii au oprit alimentarea cu gaze pe conducta afectată, în timp ce pompierii au continuat să asigure măsurile de prevenire și protecție.
Citește și: Explozie într-o școală din Prahova, luni dimineață. Zeci de copii și profesori, evacuați de urgență
Prefectura Dolj a anunțat lucrări de reparare a conductei
Într-o actualizare ulterioară, reprezentanții Prefecturii Dolj au precizat că scurgerea de gaze a fost oprită. Echipele lucrau la repararea conductei avariate și la înlocuirea robinetului de gaz.
La momentul informării, autoritățile estimau că lucrările mai aveau să dureze aproximativ o jumătate de oră. După terminarea acestora urmau verificările finale, înainte ca elevii și profesorii să poată reveni în clădirile unității de învățământ.
„Forțele de intervenție și echipele Distrigaz vor rămâne la locul intervenției până la finalul intervenției, după restabilirea stării de normalitate”, au transmis reprezentanții Prefecturii, conform actualizării publicate de News.ro.
Reluarea activității a fost condiționată de confirmarea înlăturării pericolului. În informațiile consultate, autoritățile nu anunțaseră încă încheierea intervenției și revenirea efectivă a elevilor în clase.
Citește și: Ce trebuie să faci când simți miros de gaz în apartament. Greșeala care a dus la tragedia din Rahova
Recomandările operatorului pentru situațiile în care se simte miros de gaze
În recomandările generale adresate consumatorilor, Distrigaz Sud Rețele cere evitarea oricărei surse de scântei atunci când este sesizat miros de gaze. Nu trebuie acționate întrerupătoarele electrice și nu trebuie folosite aparatele electrocasnice.
Operatorul recomandă aerisirea imediată a încăperilor și, dacă este posibil în siguranță, închiderea robinetului de alimentare. Situația trebuie anunțată echipelor specializate, prin canalele de urgență puse la dispoziție de distribuitor.
Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele preia permanent sesizări privind mirosul de gaze, lipsa gazului sau problemele de presiune. Numerele comunicate de operator sunt 021 9281, 031 9031 și 0800 877 778.
Aceste recomandări generale sunt prezentate separat de intervenția de la liceul din Craiova. În cazul de marți, oprirea alimentării și lucrările la conducta avariată au fost realizate de echipele operatorului, alături de măsurile de protecție asigurate de pompieri.