Momente de panică la un liceu din Craiova. Sute de elevi și profesori, evacuați după un incident la o conductă de gaze

Pompierii au balizat și delimitat zona afectată și au dispus evacuarea preventivă a persoanelor din șase săli de clasă. Potrivit informațiilor transmise de ISU Dolj și preluate de Agerpres, au fost evacuați aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice.

La intervenție au participat o autospecială de lucru cu apă și spumă și o autospecială CBRN. Aceasta din urmă este specializată în intervenții pentru riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare.

O echipă a operatorului de distribuție a gazelor naturale a intervenit, de asemenea, în zonă. Specialiștii au oprit alimentarea cu gaze pe conducta afectată, în timp ce pompierii au continuat să asigure măsurile de prevenire și protecție.

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Prefectura Dolj a anunțat lucrări de reparare a conductei

Într-o actualizare ulterioară, reprezentanții Prefecturii Dolj au precizat că scurgerea de gaze a fost oprită. Echipele lucrau la repararea conductei avariate și la înlocuirea robinetului de gaz.

La momentul informării, autoritățile estimau că lucrările mai aveau să dureze aproximativ o jumătate de oră. După terminarea acestora urmau verificările finale, înainte ca elevii și profesorii să poată reveni în clădirile unității de învățământ.

„Forțele de intervenție și echipele Distrigaz vor rămâne la locul intervenției până la finalul intervenției, după restabilirea stării de normalitate”, au transmis reprezentanții Prefecturii, conform actualizării publicate de News.ro.

Reluarea activității a fost condiționată de confirmarea înlăturării pericolului. În informațiile consultate, autoritățile nu anunțaseră încă încheierea intervenției și revenirea efectivă a elevilor în clase.