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EDUCAȚIE

Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat. Nicușor Dan a promulgat legea

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Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat. Nicușor Dan a promulgat legea
Elevii care se pregătesc pentru admiterea la liceu nu vor mai avea de susținut un concurs suplimentar

Elevii care se pregătesc pentru admiterea la liceu nu vor mai avea de susținut un concurs suplimentar organizat separat de licee, după Evaluarea Națională.

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 25 septembrie 2026, legea prin care este eliminată această posibilitate din Legea învățământului preuniversitar. Măsura se aplică începând cu anul școlar 2026-2027.

Schimbarea intervine după ce legislația adoptată în 2023 prevedea un sistem în care anumite licee puteau organiza propriul concurs pentru ocuparea unei părți dintre locurile disponibile în clasa a IX-a.

Prevederea urma să producă efecte începând cu actualul an școlar, însă Parlamentul a decis eliminarea mecanismului înainte ca acesta să fie folosit efectiv pentru admiterea elevilor.

Liceele puteau organiza propriul concurs pentru până la 50% dintre locuri

Articolul 101 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilea că unitățile de învățământ liceal puteau organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările. Concursul putea fi organizat pentru maximum 50% dintre locurile prevăzute în planul de școlarizare și urma să aibă loc după susținerea Evaluării Naționale.

Practic, un elev putea ajunge în situația de a susține Evaluarea Națională și, ulterior, un alt concurs pentru a intra la unul dintre liceele care optau pentru această formă de selecție.

Prevederea privind concursul suplimentar a fost însă contestată încă de la adoptarea noii legi a educației.

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Printre argumentele prezentate în dezbaterile parlamentare s-a aflat riscul apariției unor diferențe între elevii care își permit pregătire suplimentară și cei care nu au aceleași posibilități financiare. Aceasta a fost poziția susținută, între alții, de reprezentanți USR în Senat; este un argument politic invocat în dezbaterea legii, nu o constatare independentă.

Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere

Pe 8 septembrie, Senatul, în calitate de Cameră decizională, a votat eliminarea posibilității ca liceele să organizeze acest concurs suplimentar. Potrivit datelor publicate de Senat, amendamentele pentru eliminarea examenului au primit 103 voturi pentru, trei abțineri și niciun vot împotrivă.

După adoptarea de către Parlament, actul normativ a fost trimis președintelui pentru promulgare. Procedura s-a încheiat pe 25 septembrie, odată cu promulgarea legii de către Nicușor Dan.

Eliminarea concursului suplimentar nu înseamnă însă că toate detaliile admiterii rămân neschimbate. Ministerul Educației urmează să stabilească prin ordin metodologia care va reglementa procesul de admitere la liceu.

Ce se întâmplă cu Evaluarea Națională și admiterea la liceu

Modificarea legislativă trebuie privită separat de alte schimbări prevăzute de Legea învățământului pentru Evaluarea Națională. Actul promulgat vizează eliminarea mecanismului prin care liceele ar fi putut organiza propriul concurs pentru o parte dintre locurile din clasa a IX-a.

În forma introdusă de Legea nr. 198/2023, Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a rămâne examenul național obligatoriu, cu probele stabilite de legislație și metodologia Ministerului Educației.

Totodată, propunerea legislativă votată în Parlament vizează și prorogarea termenului prevăzut la art. 248 alin. (4) din Legea educației.

Aplicarea viitoarelor modificări privind Evaluarea Națională și admiterea este astfel legată de generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026. Documentele parlamentare confirmă că proiectul adoptat a vizat atât prorogarea acestui termen, cât și modificarea art. 101 privind admiterea.

Ministerul Educației trebuie să stabilească metodologia

Pentru elevi și părinți, următorul document important va fi ordinul Ministerului Educației care va stabili concret regulile și calendarul admiterii.

Până la publicarea noii metodologii, elementul cert este eliminarea examenului suplimentar prevăzut anterior pentru liceele care ar fi dorit să selecteze separat elevii pentru maximum jumătate dintre locuri.

Legea care elimină această posibilitate a trecut de Parlament și a fost promulgată, astfel că mecanismul nu va fi aplicat în forma prevăzută inițial de Legea educației.

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