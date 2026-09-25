Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat. Nicușor Dan a promulgat legea

Schimbarea intervine după ce legislația adoptată în 2023 prevedea un sistem în care anumite licee puteau organiza propriul concurs pentru ocuparea unei părți dintre locurile disponibile în clasa a IX-a.

Prevederea urma să producă efecte începând cu actualul an școlar, însă Parlamentul a decis eliminarea mecanismului înainte ca acesta să fie folosit efectiv pentru admiterea elevilor.

Liceele puteau organiza propriul concurs pentru până la 50% dintre locuri

Articolul 101 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilea că unitățile de învățământ liceal puteau organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările. Concursul putea fi organizat pentru maximum 50% dintre locurile prevăzute în planul de școlarizare și urma să aibă loc după susținerea Evaluării Naționale.

Practic, un elev putea ajunge în situația de a susține Evaluarea Națională și, ulterior, un alt concurs pentru a intra la unul dintre liceele care optau pentru această formă de selecție.

Prevederea privind concursul suplimentar a fost însă contestată încă de la adoptarea noii legi a educației.

Printre argumentele prezentate în dezbaterile parlamentare s-a aflat riscul apariției unor diferențe între elevii care își permit pregătire suplimentară și cei care nu au aceleași posibilități financiare. Aceasta a fost poziția susținută, între alții, de reprezentanți USR în Senat; este un argument politic invocat în dezbaterea legii, nu o constatare independentă.

Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere

Pe 8 septembrie, Senatul, în calitate de Cameră decizională, a votat eliminarea posibilității ca liceele să organizeze acest concurs suplimentar. Potrivit datelor publicate de Senat, amendamentele pentru eliminarea examenului au primit 103 voturi pentru, trei abțineri și niciun vot împotrivă.