Evaluarea Națională 2026 continuă astăzi cu proba la Matematică. Ce au voie și ce le este interzis elevilor în sala de examen
Absolvenții clasei a VIII-a susțin astăzi, 24 iunie, cea de-a doua probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale 2026, cea la Matematică. Peste 148.000 de candidați sunt așteptați în centrele de examen din întreaga țară pentru una dintre cele mai importante evaluări din parcursul lor școlar.
Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Educației, accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar proba începe la ora 9:00.
Elevii pot face marcaje pe figurile geometrice
Conform procedurii oficiale, candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră.
La examenul de Matematică sunt permise anumite operațiuni care îi ajută pe elevi să rezolve exercițiile. Aceștia pot realiza desene și scheme folosind creionul, iar pe figurile geometrice din subiecte pot face marcaje sau completări atât cu creionul, cât și cu stiloul ori pixul albastru.
De asemenea, elevii au voie să deseneze figuri geometrice suplimentare în spațiile destinate rezolvării problemelor.
Timpul acordat pentru completarea datelor de identificare este de 15 minute, iar durata efectivă a probei este de două ore.
Cum se desfășoară examenul
Subiectele sunt distribuite sub forma unei broșuri. Elevii pot solicita foi suplimentare dacă spațiul alocat pentru rezolvare nu este suficient.
Pentru exercițiile de tip grilă sau pentru itemii care nu au spațiu dedicat rezolvării, candidații pot lucra pe ciornă și trebuie să treacă răspunsul final direct în broșură.
La finalul probei, toate lucrările sunt scanate și încărcate în platforma de evaluare digitalizată, în prezența elevilor.
Obiectele interzise în sala de examen
Ministerul Educației reamintește că introducerea în sala de examen a telefoanelor mobile, dispozitivelor electronice, notițelor, manualelor, culegerilor sau a altor materiale ajutătoare este strict interzisă.
De asemenea, elevii nu au voie să folosească mijloace de calcul pe durata examenului, cu excepția cazurilor speciale prevăzute pentru candidații cu anumite tulburări de învățare.
Nerespectarea regulilor atrage eliminarea imediată din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
Când vor fi afișate rezultatele
Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate pe 1 iulie, până la ora 12:00.
În aceeași zi, după afișarea notelor, elevii vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații între orele 14:00 și 18:00. Procedura continuă și pe 2 și 3 iulie.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 8 iulie.
După proba de Matematică, examenul continuă pe 26 iunie cu testarea la Limba și literatura maternă pentru elevii care aparțin minorităților naționale.