Evaluarea Națională 2026 continuă astăzi cu proba la Matematică. Ce au voie și ce le este interzis elevilor în sala de examen

Elevii pot face marcaje pe figurile geometrice

Conform procedurii oficiale, candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră.

La examenul de Matematică sunt permise anumite operațiuni care îi ajută pe elevi să rezolve exercițiile. Aceștia pot realiza desene și scheme folosind creionul, iar pe figurile geometrice din subiecte pot face marcaje sau completări atât cu creionul, cât și cu stiloul ori pixul albastru.

De asemenea, elevii au voie să deseneze figuri geometrice suplimentare în spațiile destinate rezolvării problemelor.

Timpul acordat pentru completarea datelor de identificare este de 15 minute, iar durata efectivă a probei este de două ore.

Cum se desfășoară examenul

Subiectele sunt distribuite sub forma unei broșuri. Elevii pot solicita foi suplimentare dacă spațiul alocat pentru rezolvare nu este suficient.

Pentru exercițiile de tip grilă sau pentru itemii care nu au spațiu dedicat rezolvării, candidații pot lucra pe ciornă și trebuie să treacă răspunsul final direct în broșură.

La finalul probei, toate lucrările sunt scanate și încărcate în platforma de evaluare digitalizată, în prezența elevilor.