O ușoară înclinare, luată separat, nu dovedește o greșeală. Poziția tampoanelor depinde de geometria mașinii, iar evacuarea își schimbă lungimea când se încălzește. Mai relevant este dacă un suport este vizibil forțat în direcția în care spațiul până la podea este deja mic. Dacă lovitura se aude cu mașina încărcată sau doar după câțiva kilometri, spune-i asta mecanicului. Îl ajută să reproducă simptomul și să nu judece montajul doar după cum arată mașina rece, pe elevator.

Cum urmărești urmele de contact până la cauza zgomotului

Pe o tobă montată recent, o porțiune îngustă de metal lustruit, o zgârietură proaspătă sau un loc în care praful a fost șters pot arăta unde s-a produs atingerea. Indiciul devine mai convingător când găsești o urmă corespondentă pe scutul termic, pe o traversă ori pe marginea din apropiere. Verificarea merită extinsă la colier și la țeava din fața tobei: uneori colierul lovește primul, deși din habitaclu ai impresia că bate corpul tobei. Un scut termic slăbit poate produce și singur un zdrăngănit, fără ca toba să atingă podeaua.

Cere la atelier o verificare a codului piesei, a traseului și a tampoanelor, înainte să schimbi alte componente. Dacă piesa este corectă, realinierea îmbinărilor și a suporturilor poate reda evacuării spațiul necesar să se miște. Dacă prinderile se potrivesc doar când tragi puternic de ele sau toba rămâne prea aproape de caroserie după aliniere, mecanicul ar trebui să verifice geometria piesei și starea suporturilor. Nu intra sub mașina sprijinită doar pe cric. Iar dacă evacuarea atârnă sau simți gaze în habitaclu, oprește mașina în siguranță și cere asistență înainte de a continua drumul.