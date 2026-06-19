Europa la preț redus. Orașele unde poți petrece un weekend fără să îți golești contul, acestea sunt cele mai ieftine variante

Pe primul loc se află Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, unde un city break complet costă în medie aproximativ 248 de lire sterline. Orașul atrage prin atmosfera sa autentică, influențele otomane, cafenelele tradiționale și centrul vechi plin de istorie.

Tot mai mulți turiști aleg Sarajevo pentru că oferă experiența unei capitale europene fără aglomerația și costurile întâlnite în marile destinații occidentale.

Bucureștiul, una dintre marile surprize ale Europei

Capitala României ocupă locul al doilea în clasament, cu un cost mediu de aproximativ 258 de lire pentru un weekend. Pentru mulți turiști străini, Bucureștiul reprezintă una dintre cele mai bune combinații între prețuri accesibile, viață de noapte animată și obiective turistice variate. Restaurantele, transportul public și serviciile turistice sunt considerabil mai ieftine decât în marile capitale din vestul Europei.

Un avantaj important îl reprezintă și numeroasele conexiuni aeriene low-cost, care permit accesul rapid din aproape orice colț al continentului.

În ultimii ani, obiective precum Centrul Vechi, Palatul Parlamentului, Ateneul Român și Therme București au contribuit la creșterea popularității orașului în rândul turiștilor străini.

Tirana și Belgrad, tot mai căutate de turiști

Podiumul este completat de Tirana, capitala Albaniei, unde costul unui city break ajunge la aproximativ 263 de lire. Orașul a cunoscut o transformare spectaculoasă în ultimul deceniu și atrage prin piețe moderne, muzee interactive și restaurante cu prețuri foarte prietenoase.

Pe locul patru se află Belgrad, una dintre cele mai dinamice capitale din regiune. Viața de noapte, restaurantele de pe malul Dunării și atmosfera relaxată au transformat orașul într-o destinație preferată pentru escapadele de weekend.