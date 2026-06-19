Europa la preț redus. Orașele unde poți petrece un weekend fără să îți golești contul, acestea sunt cele mai ieftine variante
Într-o perioadă în care costurile vacanțelor cresc constant în multe țări europene, există încă destinații unde turiștii pot petrece un weekend complet fără să cheltuiască sume exorbitante. Un nou studiu realizat de Post Office Travel Money arată că unele dintre cele mai avantajoase city break-uri din Europa se găsesc chiar în apropierea României, iar Bucureștiul ocupă un loc fruntaș în clasamentul celor mai accesibile destinații urbane.
Balcanii domină clasamentul destinațiilor ieftine
Analiza a luat în calcul costul unui weekend de două nopți într-un hotel de trei stele, mesele la restaurant, transportul local, transferurile de la aeroport și accesul la principalele atracții turistice. Rezultatul arată o tendință clară: orașele din Balcani și Europa de Est oferă în continuare cel mai bun raport între preț și experiență.
Pe primul loc se află Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, unde un city break complet costă în medie aproximativ 248 de lire sterline. Orașul atrage prin atmosfera sa autentică, influențele otomane, cafenelele tradiționale și centrul vechi plin de istorie.
Tot mai mulți turiști aleg Sarajevo pentru că oferă experiența unei capitale europene fără aglomerația și costurile întâlnite în marile destinații occidentale.
Bucureștiul, una dintre marile surprize ale Europei
Capitala României ocupă locul al doilea în clasament, cu un cost mediu de aproximativ 258 de lire pentru un weekend. Pentru mulți turiști străini, Bucureștiul reprezintă una dintre cele mai bune combinații între prețuri accesibile, viață de noapte animată și obiective turistice variate. Restaurantele, transportul public și serviciile turistice sunt considerabil mai ieftine decât în marile capitale din vestul Europei.
Un avantaj important îl reprezintă și numeroasele conexiuni aeriene low-cost, care permit accesul rapid din aproape orice colț al continentului.
În ultimii ani, obiective precum Centrul Vechi, Palatul Parlamentului, Ateneul Român și Therme București au contribuit la creșterea popularității orașului în rândul turiștilor străini.
Tirana și Belgrad, tot mai căutate de turiști
Podiumul este completat de Tirana, capitala Albaniei, unde costul unui city break ajunge la aproximativ 263 de lire. Orașul a cunoscut o transformare spectaculoasă în ultimul deceniu și atrage prin piețe moderne, muzee interactive și restaurante cu prețuri foarte prietenoase.
Pe locul patru se află Belgrad, una dintre cele mai dinamice capitale din regiune. Viața de noapte, restaurantele de pe malul Dunării și atmosfera relaxată au transformat orașul într-o destinație preferată pentru escapadele de weekend.
Destinații mai puțin cunoscute care merită descoperite
Clasamentul scoate în evidență și orașe despre care mulți turiști au auzit prea puțin. Trencín, din Slovacia, aflat în pregătiri pentru statutul de Capitală Europeană a Culturii, se remarcă prin costurile reduse și patrimoniul istoric impresionant.
Riga și Vilnius continuă să fie printre cele mai accesibile capitale din zona baltică, oferind arhitectură spectaculoasă, centre istorice bine conservate și numeroase atracții gratuite.
În același timp, Podgorica, capitala Muntenegrului, devine tot mai atractivă pentru turiștii care vor să combine vizitele urbane cu excursii rapide către munte sau litoralul Adriaticii.
Unde se termină vacanțele ieftine
La polul opus se află orașele unde costurile au ajuns la niveluri care pot descuraja mulți turiști. Oslo este cea mai scumpă destinație analizată, un weekend aici depășind în medie 730 de lire sterline. Copenhaga, Edinburgh, Geneva și Barcelona completează partea superioară a clasamentului.
De asemenea, Amsterdam, Dublin și Veneția continuă să fie afectate de creșterea prețurilor la cazare și servicii turistice, ceea ce face ca o simplă escapadă de două zile să coste de două sau chiar de trei ori mai mult decât într-un oraș din Europa de Est.
Cum îți poți întinde mai bine bugetul de vacanță
Specialiștii recomandă turiștilor să compare nu doar prețul biletelor de avion, ci și costurile zilnice ale destinației. O diferență aparent mică la cazare poate fi compensată de prețuri mai mari la restaurante, transport sau obiective turistice.
Clasamentul din 2026 arată că cele mai bune afaceri turistice nu se găsesc neapărat în cele mai cunoscute capitale ale Europei. Din contră, multe dintre surprizele continentului se află în Balcani și Europa de Est, regiuni unde turiștii pot descoperi orașe pline de istorie, gastronomie și cultură fără să își epuizeze bugetul după doar câteva zile.