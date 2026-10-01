„Eminent” sau „iminent”? Diferența dintre cele două cuvinte pe care mulți români le confundă

Poți spune „Este un elev eminent, cu rezultate foarte bune la toate materiile”. Adjectivul arată aici aprecierea pentru performanțele elevului. Aceeași utilizare apare în formularea „La conferință a participat un cercetător eminent”, unde cuvântul evidențiază valoarea profesională a persoanei.

Termenul se acordă cu substantivul pe care îl însoțește. Formele sunt „eminent”, „eminentă”, „eminenți” și „eminente”, așa că poți vorbi despre „o profesoară eminentă” sau despre „medici eminenți”. Schimbarea formei nu modifică sensul de apreciere.

Dacă scrii „un elev iminent” atunci când vrei să îi lauzi rezultatele, ai ales cuvântul nepotrivit. Nu este suficient ca un termen să semene cu cel pe care îl ai în minte. În acest exemplu, forma potrivită este „eminent”, deoarece descrii calitățile elevului.

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Ce înseamnă „iminent” și cum se schimbă mesajul

Definiția din DEX pentru „iminent” se referă la ceva gata să se producă sau să se întâmple, care nu se poate amâna ori evita. Cuvântul exprimă apropierea producerii unui eveniment, fără să reprezinte o apreciere a calităților unei persoane.

În propoziția „Prăbușirea clădirii era iminentă”, sensul este că aceasta era pe punctul de a se produce. La fel, formularea „Se confruntau cu un pericol iminent” descrie un pericol apropiat, care impune o reacție imediată.

Cuvântul apare des în asociere cu situații negative, dar sensul său nu se limitează la acestea. Poți spune și „Sosirea delegației este iminentă”, dacă vrei să arăți că delegația urmează să ajungă foarte curând. Nu orice eveniment viitor este însă iminent. Un eveniment programat peste câteva luni este viitor, fără să fie neapărat pe punctul de a se produce.