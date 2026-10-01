„Eminent” sau „iminent”? Diferența dintre cele două cuvinte pe care mulți români le confundă
Un elev poate fi „eminent”, iar un pericol poate fi „iminent”. Ambele cuvinte sunt corecte în limba română, însă au înțelesuri diferite și nu se pot înlocui unul cu celălalt. Primul exprimă o apreciere pentru calități deosebite, în timp ce al doilea descrie ceva care este pe punctul de a se întâmpla. Alegerea depinde de mesajul pe care vrei să îl transmiți.
Ce înseamnă „eminent” și când îl folosești
Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, disponibil pe dexonline, „eminent” caracterizează pe cineva care se remarcă prin calități deosebite, în special intelectuale. Are sensuri apropiate de „excepțional”, „remarcabil” sau „excelent”.
Poți spune „Este un elev eminent, cu rezultate foarte bune la toate materiile”. Adjectivul arată aici aprecierea pentru performanțele elevului. Aceeași utilizare apare în formularea „La conferință a participat un cercetător eminent”, unde cuvântul evidențiază valoarea profesională a persoanei.
Termenul se acordă cu substantivul pe care îl însoțește. Formele sunt „eminent”, „eminentă”, „eminenți” și „eminente”, așa că poți vorbi despre „o profesoară eminentă” sau despre „medici eminenți”. Schimbarea formei nu modifică sensul de apreciere.
Dacă scrii „un elev iminent” atunci când vrei să îi lauzi rezultatele, ai ales cuvântul nepotrivit. Nu este suficient ca un termen să semene cu cel pe care îl ai în minte. În acest exemplu, forma potrivită este „eminent”, deoarece descrii calitățile elevului.
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Ce înseamnă „iminent” și cum se schimbă mesajul
Definiția din DEX pentru „iminent” se referă la ceva gata să se producă sau să se întâmple, care nu se poate amâna ori evita. Cuvântul exprimă apropierea producerii unui eveniment, fără să reprezinte o apreciere a calităților unei persoane.
În propoziția „Prăbușirea clădirii era iminentă”, sensul este că aceasta era pe punctul de a se produce. La fel, formularea „Se confruntau cu un pericol iminent” descrie un pericol apropiat, care impune o reacție imediată.
Cuvântul apare des în asociere cu situații negative, dar sensul său nu se limitează la acestea. Poți spune și „Sosirea delegației este iminentă”, dacă vrei să arăți că delegația urmează să ajungă foarte curând. Nu orice eveniment viitor este însă iminent. Un eveniment programat peste câteva luni este viitor, fără să fie neapărat pe punctul de a se produce.
Și acest adjectiv are forme diferite în funcție de gen și număr. Spunem „pericol iminent”, „plecare iminentă” și „schimbări iminente”. Formularea „pericol eminent” nu transmite sensul de amenințare apropiată pe care îl urmărești.
Cum alegi cuvântul potrivit într-o propoziție
„Eminent” și „iminent” sunt paronime. Acestea sunt cuvinte apropiate ca formă, dar diferite ca înțeles, iar perechea este menționată chiar printre exemplele din dicționarele reproduse pe dexonline. Asemănarea dintre ele explică posibilitatea confuziei, fără să le transforme în sinonime.
Când ai un dubiu, încearcă să reformulezi propoziția. „Un specialist eminent” poate deveni „un specialist remarcabil”, fără să schimbi ideea. „O plecare iminentă” poate fi explicată prin „o plecare care urmează să aibă loc foarte curând”.
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Diferența se vede și atunci când ambele cuvinte apar în aceeași frază. „Un inginer eminent a avertizat asupra unui pericol iminent” este o formulare corectă. Primul adjectiv descrie competența inginerului, iar al doilea indică apropierea pericolului.
Prin urmare, întrebarea utilă este ce vrei să exprimi în acel context. Dacă apreciezi calități deosebite, alegi „eminent”. Dacă descrii un eveniment pe punctul de a se produce, alegi „iminent”.