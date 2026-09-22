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de Ionuț Vieriu
EDUCAȚIE

Voiam sau vroiam? Care este forma corectă și când se poate folosi „vream”

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Voiam sau vroiam? Care este forma corectă și când se poate folosi „vream”
Concept foto realizat cu ajutorul AI

„Voiam” sau „vroiam”? Este o dilemă care apare frecvent în limba română, mai ales pentru că cele două forme sunt foarte asemănătoare și sunt întâlnite des în conversațiile de zi cu zi. La prima vedere, diferența pare să fie doar o literă, însă formele provin din verbe diferite, iar norma limbii române face o distincție clară între ele.

Cuprins
  1. De unde apare confuzia dintre „voiam” și „vroiam”
  2. „Voiam” este forma folosită cel mai des
  3. Când este corect „vream”
  4. De ce nu este recomandat „vroiam”
  5. „Voiam” și „vream” au aceeași idee de bază
  6. Cum alegem forma potrivită

De unde apare confuzia dintre „voiam” și „vroiam”

Forma „vroiam” este foarte răspândită în vorbirea curentă, însă ea nu este forma recomandată de norma literară. Explicația este legată de amestecul dintre două forme corecte, „voiam” și „vream”, provenite de la verbele „a voi” și „a vrea”.

Institutul de Lingvistică al Academiei Române explică faptul că, potrivit normei prezentate în DOOM 2005, formele literare sunt „vream”, de la „a vrea”, și „voiam”, de la „a voi”. Forma „vroiam” a apărut prin contaminarea celor două forme și nu era normată ca formă literară.

„Voiam” este forma folosită cel mai des

Atunci când vrem să exprimăm o dorință sau o intenție pe care o aveam în trecut, forma întâlnită cel mai frecvent în limba română actuală este „voiam”. Aceasta este forma de imperfect, persoana I singular, a verbului „a voi”.

Astfel, putem spune „Voiam să merg la film” sau „Voiam să te sun ieri”. În ambele situații este vorba despre o intenție sau o dorință din trecut, iar folosirea lui „voiam” este conformă cu norma prezentată de sursa lingvistică a Academiei Române.

Când este corect „vream”

Există însă și forma „vream”, care poate părea neobișnuită tocmai pentru că este folosită mult mai rar în conversațiile obișnuite. „Vream” este forma de imperfect, persoana I singular, a verbului „a vrea”.

Prin urmare, și această formă este corectă. Un exemplu este formularea „Vream să merg la film, dar nu am mai ajuns”, în care verbul „a vrea” este folosit la imperfect pentru a exprima o dorință din trecut.

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De ce nu este recomandat „vroiam”

Problema apare atunci când formele „voiam” și „vream” sunt combinate. Rezultatul este „vroiam”, o formă foarte prezentă în limbajul curent, dar care nu este forma literară recomandată potrivit normei citate de Institutul de Lingvistică al Academiei Române.

Forma a apărut prin contaminarea celor două verbe, „a vrea” și „a voi”. Cu alte cuvinte, „vroiam” păstrează elemente din ambele forme, motiv pentru care este considerată o formă hibridă în norma tradițională.

„Voiam” și „vream” au aceeași idee de bază

Ambele forme corecte pot exprima o dorință sau o intenție referitoare la trecut, însă provin din verbe diferite. „Voiam” aparține verbului „a voi”, în timp ce „vream” aparține verbului „a vrea”.

În limba română actuală, „voiam” este forma mult mai frecvent întâlnită, în timp ce „vream” apare mai rar în vorbirea de zi cu zi. Dicționarele normative indică pentru verbul „a vrea” forma „vream” la imperfect, iar pentru „a voi” forma „voiam”.

Cum alegem forma potrivită

Pentru exprimarea îngrijită, atunci când spunem că aveam o dorință sau o intenție în trecut, putem folosi „voiam”. Dacă alegem verbul „a vrea”, forma corectă la persoana I singular, timpul imperfect, este „vream”.

Prin urmare, dintre cele trei variante care apar cel mai des în exprimarea de zi cu zi, „voiam” și „vream” sunt forme corecte, în timp ce „vroiam” este forma care trebuie evitată în exprimarea literară, potrivit normei lingvistice citate.

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