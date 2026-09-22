Voiam sau vroiam? Care este forma corectă și când se poate folosi „vream”

Institutul de Lingvistică al Academiei Române explică faptul că, potrivit normei prezentate în DOOM 2005, formele literare sunt „vream”, de la „a vrea”, și „voiam”, de la „a voi”. Forma „vroiam” a apărut prin contaminarea celor două forme și nu era normată ca formă literară.

„Voiam” este forma folosită cel mai des

Atunci când vrem să exprimăm o dorință sau o intenție pe care o aveam în trecut, forma întâlnită cel mai frecvent în limba română actuală este „voiam”. Aceasta este forma de imperfect, persoana I singular, a verbului „a voi”.

Astfel, putem spune „Voiam să merg la film” sau „Voiam să te sun ieri”. În ambele situații este vorba despre o intenție sau o dorință din trecut, iar folosirea lui „voiam” este conformă cu norma prezentată de sursa lingvistică a Academiei Române.

Când este corect „vream”

Există însă și forma „vream”, care poate părea neobișnuită tocmai pentru că este folosită mult mai rar în conversațiile obișnuite. „Vream” este forma de imperfect, persoana I singular, a verbului „a vrea”.

Prin urmare, și această formă este corectă. Un exemplu este formularea „Vream să merg la film, dar nu am mai ajuns”, în care verbul „a vrea” este folosit la imperfect pentru a exprima o dorință din trecut.

De ce nu este recomandat „vroiam”

Problema apare atunci când formele „voiam” și „vream” sunt combinate. Rezultatul este „vroiam”, o formă foarte prezentă în limbajul curent, dar care nu este forma literară recomandată potrivit normei citate de Institutul de Lingvistică al Academiei Române.

Forma a apărut prin contaminarea celor două verbe, „a vrea” și „a voi”. Cu alte cuvinte, „vroiam” păstrează elemente din ambele forme, motiv pentru care este considerată o formă hibridă în norma tradițională.