Unde poți reclama o reducere falsă. ANPC explică ce trebuie să faci dacă ești păcălit de Black Friday

Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 07:52
de Daoud Andra

Social
FOTO: Profimedia Images

Pe măsură ce se apropie perioada mult așteptată a reducerilor de Black Friday, tot mai mulți români se pregătesc să prindă cele mai bune oferte ale anului. Din păcate, nu toate promoțiile afișate în această perioadă sunt reale. Unele magazine practică o metodă înșelătoare: majorează prețurile produselor cu puțin timp înainte de campania de reduceri, pentru a crea impresia unor discounturi spectaculoase. În realitate, prețul redus afișat este identic sau chiar mai mare decât cel practicat anterior.

Ce poți face în cazul unor false reduceri

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția că astfel de practici pot fi reclamate și sancționate. Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, orice reducere de preț care nu reflectă o scădere reală față de prețul de referință este considerată publicitate înșelătoare. Comercianții care folosesc asemenea metode riscă amenzi consistente.

Dar ce înseamnă, concret, „preț de referință”? Conform legislației, acesta este cel mai mic preț la care produsul a fost vândut în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii. Așadar, dacă un magazin afișează de Black Friday un produs cu un preț redus care, în realitate, este mai mare decât cel mai scăzut preț din ultima lună, avem de-a face cu o practică incorectă, menită să inducă în eroare consumatorii.

Dacă te confrunți cu o astfel de situație, poți depune o reclamație la ANPC. Sesizarea poate fi făcută atât în scris, cât și online, prin completarea unui formular de sesizare electronic disponibil pe site-ul instituției. Procedura este simplă, însă este important ca reclamația să fie făcută în nume personal. Conform OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, sesizările anonime sau cele care nu conțin datele de identificare ale persoanei nu sunt luate în considerare și se clasează automat, potrivit avocatnet.ro.

Reclamația trebuie să fie însoțită de probe

Pentru ca o reclamație să poată fi soluționată, aceasta trebuie să fie însoțită de probe clare: capturi de ecran cu prețurile produsului, anunțurile publicitare, fotografii sau orice alte documente care demonstrează diferențele de preț. Aceste dovezi ajută inspectorii ANPC să verifice dacă reducerea afișată este reală sau nu.

În cazul în care se confirmă că magazinul a folosit o practică înșelătoare, ANPC poate aplica amenzi și sancțiuni conform legii. Pe lângă această instituție, verificări pot fi efectuate și de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Consiliul Concurenței sau Inspecția Muncii, în funcție de natura abaterilor constatate.

Prin urmare, înainte de a apăsa butonul „Adaugă în coș”, este esențial să verifici istoricul prețurilor și să compari ofertele din mai multe surse. Iar dacă descoperi o reducere falsă, nu ezita să o reclami.

