Ce se întâmplă cu bursa de merit dacă doi elevi au aceeași medie. Regula care poate crește numărul beneficiarilor dintr-o clasă

Cum se stabilește cine primește bursa de merit

Potrivit regulilor în vigoare, bursa de merit se acordă primilor 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, în ordinea descrescătoare a mediilor, dacă aceștia au cel puțin media 9,00.

Există însă o regulă suplimentară importantă: lista nu se oprește automat atunci când s-a ajuns la 15%.

Dacă elevul aflat la limita procentului are, de exemplu, media 9,70, iar alți colegi au tot 9,70, aceștia sunt incluși suplimentar pe lista beneficiarilor.

Ministerul Educației a eliminat astfel criteriile prin care școala ar fi trebuit să departajeze elevii cu medii egale.

Ce se întâmplă dacă doi elevi au aceeași medie

Un exemplu simplu arată cum funcționează regula.

Să presupunem că într-o clasă sunt 30 de elevi. Aplicarea procentului de 15% înseamnă că lista beneficiarilor se stabilește pornind de la elevii cu cele mai mari medii, potrivit regulilor de calcul din metodologie.

Dacă ultimul elev care intră în procent are media 9,65, iar încă doi colegi au tot 9,65, lista se extinde pentru a-i cuprinde și pe aceștia. Nu se introduce un criteriu suplimentar prin care unul dintre copiii cu aceeași medie să fie eliminat doar pentru păstrarea strictă a procentului de 15%.