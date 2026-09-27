Ce se întâmplă cu bursa de merit dacă doi elevi au aceeași medie. Regula care poate crește numărul beneficiarilor dintr-o clasă
Bursa de merit se acordă după o regulă care poate face ca, într-o anumită clasă, numărul beneficiarilor să depășească procentul stabilit inițial. Situația apare atunci când mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul elev care intră în procentul de 15% al clasei.
Regula prevăzută de metodologia burselor elimină necesitatea unei departajări între elevii aflați la egalitate. Astfel, dacă doi sau mai mulți copii au aceeași medie cu ultimul beneficiar, toți pot primi bursa, cu condiția îndeplinirii celorlalte criterii. Ministerul Educației precizează explicit că bursele se acordă suplimentar elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar rezultat prin aplicarea procentului de 15%.
Cum se stabilește cine primește bursa de merit
Potrivit regulilor în vigoare, bursa de merit se acordă primilor 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, în ordinea descrescătoare a mediilor, dacă aceștia au cel puțin media 9,00.
Există însă o regulă suplimentară importantă: lista nu se oprește automat atunci când s-a ajuns la 15%.
Dacă elevul aflat la limita procentului are, de exemplu, media 9,70, iar alți colegi au tot 9,70, aceștia sunt incluși suplimentar pe lista beneficiarilor.
Ministerul Educației a eliminat astfel criteriile prin care școala ar fi trebuit să departajeze elevii cu medii egale.
Ce se întâmplă dacă doi elevi au aceeași medie
Un exemplu simplu arată cum funcționează regula.
Să presupunem că într-o clasă sunt 30 de elevi. Aplicarea procentului de 15% înseamnă că lista beneficiarilor se stabilește pornind de la elevii cu cele mai mari medii, potrivit regulilor de calcul din metodologie.
Dacă ultimul elev care intră în procent are media 9,65, iar încă doi colegi au tot 9,65, lista se extinde pentru a-i cuprinde și pe aceștia. Nu se introduce un criteriu suplimentar prin care unul dintre copiii cu aceeași medie să fie eliminat doar pentru păstrarea strictă a procentului de 15%.
În consecință, într-o clasă pot ajunge să primească bursa mai mult de 15% dintre elevi.
Regula este importantă în special în clasele în care există mai mulți copii cu rezultate apropiate și aceeași medie generală.
Media minimă este 9,00
Egalitatea mediilor nu elimină însă pragul minim stabilit pentru bursa de merit.
Pentru a intra în calcul, elevii trebuie să aibă o medie de cel puțin 9,00. Așadar, faptul că un copil are aceeași medie cu un coleg nu îi oferă automat dreptul la bursă dacă media respectivă este sub pragul prevăzut de metodologie.
Pentru majoritatea elevilor de gimnaziu și liceu se ia în calcul media generală din anul școlar precedent.
Există reguli diferite pentru două clase. În cazul elevilor de clasa a V-a, bursa se stabilește în funcție de media obținută în primele două intervale de cursuri din anul școlar în desfășurare. Pentru clasa a IX-a, criteriul îl reprezintă media de admitere în învățământul liceal sau profesional.
Bursa de merit este de 450 de lei pe lună
Cuantumul de referință al bursei de merit este de 450 de lei pe lună, potrivit metodologiei-cadru.
Valoarea poate fi suplimentată la nivel local sau de către unitatea de învățământ, în condițiile prevăzute de legislație și în funcție de fondurile disponibile.
Bursa se acordă în perioada cursurilor școlare. Pentru elevii din clasele terminale există și prevederi referitoare la plata în perioada pregătirii și susținerii examenelor naționale, dacă aceștia se prezintă la examene.
Elevul poate pierde bursa pentru o lună din cauza absențelor
Rezultatele școlare nu reprezintă singura condiție.
Metodologia leagă plata bursei și de prezența la cursuri. Dacă un elev acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, acesta nu primește bursa de merit pentru luna respectivă. Aceeași regulă se aplică burselor sociale și tehnologice.
Este necesară și media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”, după caz.
Bursa de merit poate fi cumulată cu bursa socială și, atunci când elevul îndeplinește condițiile, cu bursa tehnologică.
De ce poate fi depășit procentul de 15%
Regula privind mediile egale a fost introdusă tocmai pentru a evita situația în care școala ar trebui să aleagă între doi copii cu exact același rezultat.
În forma adoptată a metodologiei, Ministerul Educației a renunțat la ideea ca unitățile de învățământ să stabilească propriile criterii de departajare în asemenea cazuri.
Prin urmare, 15% reprezintă procentul de la care este stabilită lista inițială, dar nu întotdeauna și limita finală a numărului de bursieri. Dacă la ultima poziție eligibilă există mai mulți elevi cu aceeași medie, lista se extinde.
Pentru elevi și părinți, aceasta este una dintre cele mai importante reguli de cunoscut atunci când sunt publicate listele bursierilor: un copil care are aceeași medie cu ultimul beneficiar nu ar trebui exclus doar pentru că includerea lui face ca numărul bursierilor din clasă să depășească procentul de 15%.