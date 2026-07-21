Elevii care au luat media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc bani de la stat. Ce sume

Aceste cuantumuri nu au fost modificate din anul 2022.

Câți elevi vor beneficia de stimulente

În acest an, doar șapte absolvenți de gimnaziu au reușit să obțină media 10 la Evaluarea Națională, acesta fiind cel mai mic număr de medii maxime înregistrat din 2013 până în prezent.

În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, situația este diferită. La sesiunea din iunie 2026 au fost înregistrate 70 de medii de 10, cu peste 112% mai multe decât anul trecut. Acestora li se adaugă un elev care a obținut media maximă în sesiunea specială și alți 22 de elevi care au încheiat cu nota maximă Bacalaureatul german.

În total, 93 de elevi vor putea primi premiile acordate de Ministerul Educației și Cercetării.

Ce prevede proiectul de Hotărâre de Guvern

Proiectul stabilește acordarea unui stimulent financiar de 2.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obținut media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2026.

De asemenea, absolvenții de liceu care au încheiat examenul național de Bacalaureat cu media 10, atât în sesiunea din iunie, cât și în sesiunea specială, vor primi câte 5.000 de lei.

Lista beneficiarilor și procedura prin care vor fi acordate aceste stimulente vor fi aprobate ulterior prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.