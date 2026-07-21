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EDUCAȚIE

Elevii care au luat media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc bani de la stat. Ce sume

Elevii care au luat media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc bani de la stat. Ce sume
Prin acordarea acestor premii, autoritățile urmăresc să recunoască și să încurajeze performanța școlară
Ana Ionescu
de Ana Ionescu
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Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern prin care propune acordarea unor stimulente financiare elevilor care au încheiat examenele naționale din 2026 cu media generală 10. Potrivit documentului, valoarea premiilor rămâne aceeași ca în ultimii ani.

Astfel, absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media maximă la Evaluarea Națională vor primi câte 2.000 de lei, iar absolvenții de liceu care au încheiat examenul de Bacalaureat cu media 10 vor beneficia de un premiu de 5.000 de lei.

Aceste cuantumuri nu au fost modificate din anul 2022.

Câți elevi vor beneficia de stimulente

În acest an, doar șapte absolvenți de gimnaziu au reușit să obțină media 10 la Evaluarea Națională, acesta fiind cel mai mic număr de medii maxime înregistrat din 2013 până în prezent.

În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, situația este diferită. La sesiunea din iunie 2026 au fost înregistrate 70 de medii de 10, cu peste 112% mai multe decât anul trecut. Acestora li se adaugă un elev care a obținut media maximă în sesiunea specială și alți 22 de elevi care au încheiat cu nota maximă Bacalaureatul german.

În total, 93 de elevi vor putea primi premiile acordate de Ministerul Educației și Cercetării.

Ce prevede proiectul de Hotărâre de Guvern

Proiectul stabilește acordarea unui stimulent financiar de 2.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obținut media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2026.

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De asemenea, absolvenții de liceu care au încheiat examenul național de Bacalaureat cu media 10, atât în sesiunea din iunie, cât și în sesiunea specială, vor primi câte 5.000 de lei.

Lista beneficiarilor și procedura prin care vor fi acordate aceste stimulente vor fi aprobate ulterior prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

Fondurile necesare provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, fiind prevăzute la capitolul destinat învățământului și încadrate la titlul „Asistență socială”.

Pentru anul 2026, ministerul a prevăzut un buget total de 479.000 de lei pentru acordarea acestor premii. Din această sumă, 14.000 de lei sunt destinați elevilor cu media 10 la Evaluarea Națională, iar 465.000 de lei vor fi utilizați pentru premierea absolvenților care au obținut media maximă la Bacalaureat.

Potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul, acordarea acestor stimulente nu generează cheltuieli suplimentare pentru bugetul general consolidat, deoarece fondurile necesare sunt deja incluse în bugetul aprobat al Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026.

Care este scopul acestor stimulente financiare

Prin acordarea acestor premii, autoritățile urmăresc să recunoască și să încurajeze performanța școlară la cele mai importante examene din învățământul preuniversitar.

Recompensele financiare sunt destinate elevilor care au obținut rezultate excepționale și reprezintă o formă de apreciere pentru efortul depus pe parcursul anilor de studiu. După adoptarea Hotărârii de Guvern și emiterea ordinului ministrului Educației, va fi aprobată lista finală a beneficiarilor, iar sumele vor fi virate conform procedurii stabilite de minister.

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