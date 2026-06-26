Elena Udrea, despre situaţia turismului de pe litoralul românesc. Greşeala care a dus la declin: „Un dezastru”

„Deși toată lumea m-a sfătuit să merg în Bulgaria dacă vreau să petrec câteva zile frumoase la soare cu Eva, la început de vacanță, eu am insistat să vin la Mamaia. Ferească Dumnezeu! Ce ați făcut cu litoralul românesc? Ce ați făcut cu turismul? Este un dezastru!”, a scris aceasta.

Potrivit fostului ministru, o mare parte dintre locațiile de pe litoral sunt închise, iar unele dintre ele au fost scoase la vânzare. Ea a afirmat că doar câteva plaje sunt amenajate pentru turiști, accesul către acestea făcându-se prin zone întinse de nisip.

„Peste jumătate dintre locații sunt închise, iar multe sunt scoase la vânzare. Doar câteva plaje sunt amenajate, aflate la capătul unor cărări lungi de sute de metri croite până la mare prin dune nesfârșite de nisip, lăsate în voia pescărușilor, de parcă ar fi doar pentru ei, nu pentru oameni.”

Critici la adresa restricțiilor privind facilitățile de pe plajă

Un alt aspect semnalat de Elena Udrea a fost legat de serviciile disponibile pe plajă. Aceasta a susținut că turiștii întâmpină dificultăți inclusiv atunci când doresc să cumpere apă sau să folosească toaletele.

„Când ajungi, în sfârșit, la ele și vrei să bei o apă, ți se spune că ministra Mediului a interzis beach barurile, așa că bei apă doar dacă ai adus de la supermarket. Dar dacă vrei să mergi la toaletă? Ministra Mediului a interzis și toaletele! Ți se recomandă să rezolvi problema în mare, dacă nu mai reziști până te întorci la hotel!”

În continuarea mesajului, aceasta a pus sub semnul întrebării implicarea Ministerului Mediului în aspecte care, în opinia sa, țin de organizarea turismului și de funcționarea plajelor.

„Ministrul Mediului? Ce caută Ministerul Mediului în problema turismului? Plaja nu este o rezervație naturală, pentru pescăruși, meduze și alge! Are nevoie să fie organizată și să ofere servicii turiștilor, pentru ca acestia să vină, agenții economici să funcționeze eficient, iar turismul românesc să prospere. Unde este responsabilul pentru turism? Exista așa ceva în guvernul lui Bolojan?”

Acuzații la adresa guvernului și apel pentru schimbare

Postarea Elenei Udrea a continuat cu o serie de critici adresate actualei conduceri politice. Fostul ministru a afirmat că măsurile adoptate afectează grav turismul românesc și îi determină pe români să își petreacă vacanțele în afara țării.

„Nu este de ajuns că ați distrus tot în țara asta și că dați resursele țării pe nimic, străinilor? Acum nenorociți și turismul și îi obligați pe români să își petreacă vacanțele în străinătate?”

În același mesaj, aceasta a făcut referire și la o discuție purtată cu proprietarul unei plaje unde s-a oprit în timpul sejurului.

„Proprietarul plajei unde ne-am oprit ne spune că, de la anul, se va muta în Bulgaria dacă lucrurile vor rămâne așa. Încerc să-l încurajez să mai aibă puțină răbdare.”

Finalul postării a inclus noi critici la adresa celor aflați la conducerea țării și un apel pentru schimbarea actualei situații.