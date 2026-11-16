Cât de mult pot schimba piața comenzile făcute de firme

Serviciul de cercetare al Parlamentului European indică ponderi de aproximativ 58% la înmatriculările de autoturisme noi și 90% la autoutilitarele noi pentru sectorul corporativ. Aceste proporții descriu piața europeană și categoria largă a persoanelor juridice, nu doar mașinile de serviciu ale directorilor sau doar achizițiile firmelor mari din România. În aceeași categorie intră decizii foarte diferite, de la o companie care echipează o echipă de teren, la o societate de leasing care cumpără pentru mai mulți clienți sau o firmă care închiriază mașini pe perioade scurte.

Influența începe înainte de înmatriculare. Dacă un cumpărător vrea câteva sute de unități, discută și despre termene, întreținere, piese, facturarea încărcării și mașina de schimb. Un producător poate ține cont de aceste cerințe când își stabilește echipările sau își organizează service-ul. O firmă de leasing poate, la rândul ei, să facă un model atractiv prin valoarea reziduală pe care i-o atribuie și prin rata lunară pe care o poate oferi. Aceste decizii nu garantează o ieftinire generală, dar îi dau producătorului un motiv să facă o mașină pe care o pot folosi zilnic oameni cu nevoi foarte diferite.

Un contract mare poate scoate la iveală și lucruri mai puțin vizibile într-un test de o zi: cât de repede vine o piesă, dacă poți repara local o avarie și ce se întâmplă cu mașina de schimb până se rezolvă problema. Când o firmă raportează aceleași neajunsuri pentru mai multe exemplare, producătorul are motive mai bune să le rezolve. Acesta este unul dintre felurile în care cererea de flotă poate ajuta și oamenii care cumpără direct.

Ritmul de înlocuire are aproape la fel de multă greutate ca volumul. O familie poate ține automobilul cât timp acesta își face treaba și abia apoi decide dacă își permite un înlocuitor. O flotă gestionată prin contracte are termene de predare, limite de kilometraj și un calendar de reînnoire. Când se încheie mai multe contracte, acele mașini ajung din nou la vânzare. Dacă un administrator cumpără electrice într-un an în care restul pieței ezită, efectul unei asemenea achiziții se poate vedea din nou la finalul contractelor, când există mai multe exemplare folosite din care să alegi.

Ce propune Bruxelles-ul și de ce România privește altfel termenul din 2030

În decembrie 2025, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament pentru vehiculele de companie cu emisii zero sau scăzute. Ideea este ca, din 2030, statele membre să atingă anumite ponderi în înmatriculările noi de autoturisme și autoutilitare de companie ale întreprinderilor mari. Proiectul distinge între o țintă combinată pentru vehiculele cu emisii zero sau scăzute și o pondere minimă pentru cele cu emisii zero. Distincția contează: faptul că un vehicul s-ar încadra în categoria cu emisii scăzute nu înseamnă că poate fi numărat și în ponderea rezervată celor cu emisii zero.

În noiembrie 2026, dosarul este încă în proces legislativ. Este o diferență mare între o propunere care urmărește să schimbe proporțiile înregistrate la nivelul unui stat și o obligație deja adoptată prin care fiecare companie ar trebui să își schimbe flota într-un procent identic. Proiectul nu stabilește un calendar de casare pentru mașinile pe care firmele le folosesc deja. Anul 2030 este reperul propus pentru noile înmatriculări vizate, iar cifrele și mecanismele pot fi modificate pe parcursul negocierilor. O companie poate oricum să își schimbe flota mai repede dacă îi ies calculele sau să amâne schimbarea acolo unde operațiunile încă nu o permit.

România s-a numărat printre statele care, într-o intervenție comună descrisă într-un document al Consiliului, au contestat abordarea și au cerut mai mult accent pe stimulente, sprijin tehnic și schimb de bune practici. Întrebarea are o latură foarte concretă pentru o firmă locală. Una este să înlocuiești o flotă care își încheie ziua în aceeași incintă, unde poți instala stații și programa mașinile. Alta este să ai echipe care pleacă din localități diferite, țin vehiculul acasă și ajung în zone unde stația disponibilă poate fi departe de traseul lor obișnuit. Aceleași termene pot însemna costuri foarte diferite de la o companie la alta.