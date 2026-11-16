Electrificarea mașinilor de companie: de ce flotele, nu cumpărătorii individuali, pot decide viitorul pieței europene?
Prima electrică pe care ajungi să ți-o permiți s-ar putea să fi fost, cu câțiva ani înainte, mașina unui reprezentant de vânzări, a unui tehnician sau a unei firme de închirieri. O vei vedea într-un anunț de pe piața second-hand, poate adusă dintr-o altă țară europeană, și vei compara prețul cu cel al mașinii pe care o conduci deja. Până la acel moment, decizia care ți-a făcut posibilă alegerea a fost luată într-un birou de achiziții. Probabil că nimeni de acolo nu se gândea la tine. Oamenii aveau de înlocuit zeci de mașini, de estimat valoarea lor peste câțiva ani și de găsit o formulă prin care să nu-și lase angajații fără transport.
De aici vine interesul Uniunii Europene pentru flote. O companie poate comanda mai multe vehicule odată, le poate folosi intens și le poate revinde în loturi. Dacă suficiente firme schimbă ce cumpără, efectul se vede în showroom, la stația de încărcare și, cu întârziere, pe piața unde își caută mașină o bună parte dintre familii.
Cât de mult pot schimba piața comenzile făcute de firme
Serviciul de cercetare al Parlamentului European indică ponderi de aproximativ 58% la înmatriculările de autoturisme noi și 90% la autoutilitarele noi pentru sectorul corporativ. Aceste proporții descriu piața europeană și categoria largă a persoanelor juridice, nu doar mașinile de serviciu ale directorilor sau doar achizițiile firmelor mari din România. În aceeași categorie intră decizii foarte diferite, de la o companie care echipează o echipă de teren, la o societate de leasing care cumpără pentru mai mulți clienți sau o firmă care închiriază mașini pe perioade scurte.
Influența începe înainte de înmatriculare. Dacă un cumpărător vrea câteva sute de unități, discută și despre termene, întreținere, piese, facturarea încărcării și mașina de schimb. Un producător poate ține cont de aceste cerințe când își stabilește echipările sau își organizează service-ul. O firmă de leasing poate, la rândul ei, să facă un model atractiv prin valoarea reziduală pe care i-o atribuie și prin rata lunară pe care o poate oferi. Aceste decizii nu garantează o ieftinire generală, dar îi dau producătorului un motiv să facă o mașină pe care o pot folosi zilnic oameni cu nevoi foarte diferite.
Un contract mare poate scoate la iveală și lucruri mai puțin vizibile într-un test de o zi: cât de repede vine o piesă, dacă poți repara local o avarie și ce se întâmplă cu mașina de schimb până se rezolvă problema. Când o firmă raportează aceleași neajunsuri pentru mai multe exemplare, producătorul are motive mai bune să le rezolve. Acesta este unul dintre felurile în care cererea de flotă poate ajuta și oamenii care cumpără direct.
Ritmul de înlocuire are aproape la fel de multă greutate ca volumul. O familie poate ține automobilul cât timp acesta își face treaba și abia apoi decide dacă își permite un înlocuitor. O flotă gestionată prin contracte are termene de predare, limite de kilometraj și un calendar de reînnoire. Când se încheie mai multe contracte, acele mașini ajung din nou la vânzare. Dacă un administrator cumpără electrice într-un an în care restul pieței ezită, efectul unei asemenea achiziții se poate vedea din nou la finalul contractelor, când există mai multe exemplare folosite din care să alegi.
Ce propune Bruxelles-ul și de ce România privește altfel termenul din 2030
În decembrie 2025, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament pentru vehiculele de companie cu emisii zero sau scăzute. Ideea este ca, din 2030, statele membre să atingă anumite ponderi în înmatriculările noi de autoturisme și autoutilitare de companie ale întreprinderilor mari. Proiectul distinge între o țintă combinată pentru vehiculele cu emisii zero sau scăzute și o pondere minimă pentru cele cu emisii zero. Distincția contează: faptul că un vehicul s-ar încadra în categoria cu emisii scăzute nu înseamnă că poate fi numărat și în ponderea rezervată celor cu emisii zero.
În noiembrie 2026, dosarul este încă în proces legislativ. Este o diferență mare între o propunere care urmărește să schimbe proporțiile înregistrate la nivelul unui stat și o obligație deja adoptată prin care fiecare companie ar trebui să își schimbe flota într-un procent identic. Proiectul nu stabilește un calendar de casare pentru mașinile pe care firmele le folosesc deja. Anul 2030 este reperul propus pentru noile înmatriculări vizate, iar cifrele și mecanismele pot fi modificate pe parcursul negocierilor. O companie poate oricum să își schimbe flota mai repede dacă îi ies calculele sau să amâne schimbarea acolo unde operațiunile încă nu o permit.
România s-a numărat printre statele care, într-o intervenție comună descrisă într-un document al Consiliului, au contestat abordarea și au cerut mai mult accent pe stimulente, sprijin tehnic și schimb de bune practici. Întrebarea are o latură foarte concretă pentru o firmă locală. Una este să înlocuiești o flotă care își încheie ziua în aceeași incintă, unde poți instala stații și programa mașinile. Alta este să ai echipe care pleacă din localități diferite, țin vehiculul acasă și ajung în zone unde stația disponibilă poate fi departe de traseul lor obișnuit. Aceleași termene pot însemna costuri foarte diferite de la o companie la alta.
Cum arată un calcul de flotă după ce treci de prețul din ofertă
O electrică poate fi potrivită pe un traseu cu plecare și întoarcere la depozit, opriri dese și un kilometraj previzibil. Dacă echipa termină la ora șase, vehiculul stă până dimineață și locul de parcare are acces la încărcare, poți decide când îi livrezi energia fără să scoți mașina din program. Aceeași achiziție se poate dovedi mai puțin inspirată pentru o echipă de intervenție care primește lucrări imprevizibile, se deplasează cu echipamente grele și pierde timp plătit când trebuie să caute o stație. Modelul este același. Felul în care lucrează oamenii schimbă rezultatul.
Ia două tarife orientative, alese strict pentru a ilustra diferența, și o mașină care consumă 19 kWh la 100 km. La 0,20 euro pe kWh, energia pentru 100 km ar costa 3,80 euro; la 0,50 euro pe kWh, 9,50 euro. Calculul simplifică lucrurile și nu include pierderile la încărcare sau alte taxe, dar arată de ce locul unde încarci poate schimba verdictul mai mult decât diferența de consum dintre două modele apropiate. La o flotă, diferența se repetă pe fiecare traseu. Pe lângă curent, intră în calcul rata sau deprecierea, asigurarea, anvelopele, întreținerea, stațiile și timpul în care o mașină nu poate fi folosită.
Dacă administrezi o flotă, pornește de la câteva rute reale și urmărește o perioadă suficient de lungă încât să prinzi o săptămână aglomerată și, dacă poți, vreme rece. Notează distanța, sarcina transportată, rezerva cu care se întorc vehiculele și locurile unde se opresc natural. Întreabă în ce condiții se recuperează costul încărcării la domiciliul angajaților și cine intervine dacă stația nu funcționează. Pentru o companie cu zeci de locuri de parcare, verifică și ce putere este disponibilă la sediu când mai multe mașini ajung simultan. Nu toate au nevoie de puterea maximă, dar toate trebuie să fie pregătite la ora plecării.
De ce rezultatul contează pentru cel care caută o mașină folosită
În România, legătura cu flotele din alte țări europene este ușor de înțeles dacă te uiți la ce mașini apar la vânzare după ce își încheie primul contract. Nu trebuie ca o firmă din orașul tău să cumpere o electrică pentru ca tu să vezi, peste câțiva ani, una la un parc auto apropiat. Un flux mai mare de mașini returnate poate însemna mai multe variante de caroserie, prețuri care se pot compara și acces la modele pe care nu le-ai lua niciodată noi. În același timp, un lot mare de mașini asemănătoare nu rezolvă problemele unui cumpărător care nu își poate încărca automobilul acasă sau care are nevoie de o autonomie diferită.
Au importanță și felul în care sunt folosite vehiculele și documentele care rămân după predare. O mașină de flotă poate avea mulți kilometri acumulați într-un timp scurt, dar și revizii consemnate, condiții clare de predare și un istoric ușor de verificat. O alta poate să fi trecut prin mai mulți șoferi, cu intervenții greu de urmărit. Dacă iei în calcul un asemenea exemplar, cere documentele disponibile, verifică starea bateriei și fă un calcul al costurilor folosind tariful la care chiar ai unde să încarci. Eticheta „fostă mașină de companie” îți spune de unde vine, nu cât de bine a fost păstrată.
Schimbarea se poate simți și în locurile unde companiile aleg să încarce. Dacă un depozit își instalează propriile stații, asta nu înseamnă automat mai multe locuri la care publicul are acces. Dar o cerere constantă poate susține, acolo unde rutele se suprapun, stații publice mai bine întreținute în apropierea nodurilor logistice. Și același cumpărător care își caută o electrică folosită ar putea ajunge să beneficieze de servicii care au devenit rentabile pentru că există deja suficiente mașini pe traseu.
În sens invers, dacă mașinile folosite rămân greu de revândut, deprecierea poate scumpi următoarea generație de contracte de leasing. Piața second-hand îi poate răspunde astfel celei de mașini noi, cu o întârziere de câțiva ani.
Flotele pot schimba direcția pieței tocmai fiindcă au puterea de a face primii kilometri, de a plăti pentru infrastructura necesară și de a pune mașinile în circulație a doua oară. Ultima decizie rămâne însă a celui care cumpără. Dacă prețul, starea bateriei și posibilitatea de a încărca în rutina lui se întâlnesc, o achiziție negociată acum într-un birou poate deveni peste câțiva ani alegerea firească a unei familii care astăzi nici nu ia în calcul o electrică.