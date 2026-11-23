De ce o platformă comună poate întârzia mai multe mașini

SSP, denumirea prescurtată a Scalable Systems Platform, a fost gândită ca o bază comună pentru vehicule din mai multe segmente. Pentru producător, refolosirea unor soluții electrice, electronice și software poate reduce complexitatea. Există însă și dependența inversă: când o componentă comună nu este gata sau când o marcă are nevoie de modificări, efectul se poate propaga la mai multe proiecte care se bazau pe același set de tehnologii.

Presiunea pe costuri din grup face calendarul mai dificil. Reuters a relatat despre suspendarea lucrărilor la Golf în Wolfsburg, citând un mesaj intern, iar reprezentanții angajaților au susținut că timpul pierdut poate fi recuperat. În paralel, colaborarea cu Rivian privește arhitectura electrică și software-ul vehiculelor. Faptul că grupul validează anumite funcții pe prototipuri nu înseamnă că toate mașinile bazate pe SSP sunt gata de industrializare.

Mai contează că aceeași siglă de platformă nu impune aceleași priorități tuturor mărcilor. Un sedan Audi poate cere o poziție de condus, o înălțime și un ambalaj al bateriei diferite de cele necesare unui hatchback Volkswagen.

Ce înseamnă pentru cine caută un Audi electric acum

Audi are deja electrice bazate pe alte arhitecturi, inclusiv A6 e-tron. O amânare raportată pentru un viitor A4 nu retrage acele modele din ofertă și nici nu confirmă când va fi disponibil noul sedan în România. Dacă preferi o mașină de dimensiunea unui A4, compară ce există acum în acel segment și ce ai câștiga în mod concret dacă ai amâna achiziția.

În fața unui termen relatat, uită-te la dovezi mai bune de progres: anunțul fabricii, deschiderea configuratorului, prețul local și omologarea versiunilor. Până atunci, 2029 trebuie tratat ca un reper de industrie, nu ca un termen garantat. Pentru Volkswagen, întrebarea e cât rămâne de câștigat din standardizare dacă mai multe modele trebuie să aștepte aceleași componente. Pentru cumpărător, întrebarea este mai simplă: dacă mașina pe care o poți comanda azi îți acoperă nevoile, ce avantaj ar trebui să ofere un viitor A4 ca să merite așteptarea?