„Dune: Partea III” poate fi văzut mai devreme în România. Avanpremiere din decembrie, biletele sunt deja disponibile

Warner Bros. Pictures și Legendary Pictures pregătesc astfel încheierea poveștii cinematografice a lui Paul Atreides, interpretat de Timothée Chalamet. Noul capitol promite o perspectivă mai întunecată asupra personajului, devenit acum conducătorul unui imperiu amenințat de conspirații, rebeliuni și propriile decizii.

Când poți vedea „Dune: Partea III” în România și de unde cumperi bilete

Potrivit anunțului transmis de distribuitorul Vertical Entertainment, primele proiecții ale filmului vor avea loc marți, 15 decembrie 2026, în cadrul unor avanpremiere speciale organizate în cinematografele din țară. Premiera oficială este stabilită pentru vineri, 18 decembrie.

Spectatorii vor putea alege inclusiv proiecții în formatele IMAX, 4DX și Dolby Atmos, concepute pentru o experiență cinematografică mai intensă. Formatele speciale sunt importante în cazul unei producții precum „Dune”, cunoscută pentru peisajele monumentale, efectele vizuale elaborate și coloana sonoră impresionantă.

Biletele pentru avanpremiere sunt deja disponibile online, pe site-urile cinematografelor partenere și în aplicațiile mobile ale acestora. Programul proiecțiilor și formatele disponibile pot varia în funcție de cinematograf.

Importanța experienței audio în această franciză a fost discutată și într-un interviu Playtech despre realizarea sunetelor deșertului Arrakis pentru „Dune: Partea a doua”, în care au fost explicate tehnicile folosite pentru construirea atmosferei universului imaginat de Villeneuve.

Despre ce este vorba în „Dune: Partea III”. Paul Atreides se confruntă cu urmările puterii

Acțiunea noului film se desfășoară la aproape două decenii după evenimentele din „Dune: Partea a doua”, când Paul Atreides a preluat controlul asupra Imperiului.

Tânărul care încerca odinioară să-și răzbune familia și să-și împlinească destinul a devenit între timp un împărat nemilos. Domnia sa este marcată de conflicte, iar consecințele deciziilor luate în trecut încep să amenințe stabilitatea întregului imperiu.

Vechi aliați revin, noi adversari își fac apariția, iar Paul este urmărit de viziuni care prevestesc prăbușirea puterii sale. În centrul unei conspirații de proporții se află Chani, personajul interpretat de Zendaya, a cărei relație cu Paul continuă să reprezinte unul dintre punctele esențiale ale poveștii.

Filmul are la bază universul literar al lui Frank Herbert, în special romanul „Dune Messiah”, continuarea cărții originale. Povestea explorează consecințele transformării unui lider într-o figură aproape mesianică și prețul plătit pentru exercitarea unei puteri absolute.

Așa cum sugera și trailerul pentru „Dune 3”, analizat anterior de Playtech, Denis Villeneuve pregătește o concluzie cinematografică ce ar putea include schimbări importante față de materialul literar original.

Distribuție impresionantă și o echipă premiată cu Oscar

„Dune: Partea III” readuce pe ecran mai multe dintre numele importante ale francizei. Timothée Chalamet și Zendaya revin în rolurile Paul Atreides și Chani, alături de Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem și Charlotte Rampling.

Distribuția îi include și pe Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson și Isaach de Bankolé, într-o producție care reunește unele dintre cele mai cunoscute nume ale cinematografiei contemporane.

Denis Villeneuve semnează regia și scenariul, acesta din urmă fiind scris împreună cu Brian K. Vaughan. Din echipa de producție fac parte directorul de imagine Linus Sandgren, designerul de producție Patrice Vermette, editorul Joe Walker și designerul de costume Jacqueline West.

Muzica este compusă din nou de Hans Zimmer, câștigător al Premiului Oscar și unul dintre principalii artizani ai identității sonore a francizei.

După „Dune” (2021) și „Dune: Partea a doua” (2024), cel de-al treilea film este prezentat drept concluzia trilogiei regizate de Villeneuve. Rămâne de văzut cum va încheia cineastul povestea lui Paul Atreides și cât de mult se va îndepărta de evenimentele descrise în romanele lui Frank Herbert.

„Dune: Partea III” intră în avanpremieră în România pe 15 decembrie 2026 și va avea premiera oficială pe 18 decembrie, în cinematografele din întreaga țară. Distribuția locală este asigurată de Vertical Entertainment.