„Doamnă doctor” sau „doamnă doctoriță”? Cum este corect să te adresezi unei femei care practică medicina
Atât „doamnă doctor”, cât și „doamnă doctoriță” sunt formule pe care le poți folosi pentru a te adresa unei femei care practică medicina. „Doctoriță” este un cuvânt înregistrat în DOOM3, fără mențiuni precum „familiar” sau „colocvial”. Forma „doamnă doctor”, consacrată în adresarea politicoasă, nu face însă ca varianta feminină să fie greșită.
Ambele formule pot fi folosite în adresare
Dacă intri într-un cabinet și spui „Bună ziua, doamnă doctor!”, folosești o formulă obișnuită de adresare. Substantivul masculin apare aici alături de „doamnă”, fără ca această asociere să reprezinte o greșeală.
Poți spune și „Bună ziua, doamnă doctoriță!”. Lingvista Ana Iorga a explicat, în rubrica „Pe cuvânt” de la Antena 3, că pentru o femeie medic pot fi folosite atât formula cu „doctor”, cât și cea cu „doctoriță”.
Alegerea nu trebuie transformată într-o opoziție între o variantă obligatoriu corectă și una obligatoriu greșită. „Doctoriță” este femininul recunoscut pentru sensul de femeie medic, iar utilizarea lui nu exprimă, prin ea însăși, lipsă de respect.
Într-o conversație, poți ține cont și de felul în care persoana preferă să fie numită. Formula de adresare și tonul folosit lucrează împreună, astfel încât politețea nu depinde exclusiv de alegerea masculinului sau a femininului.
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„Doctoriță” nu este marcat drept cuvânt familiar în DOOM3
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a treia, înregistrează substantivul „doctoriță” cu precizarea „femeie medic”. Pluralul este „doctorițe”, iar forma articulată de genitiv-dativ este „doctoriței”.
Într-un punct de vedere recent despre denumirile feminine ale profesiilor și funcțiilor, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” a făcut o precizare explicită.
„Cuvântul doctoriță nu poartă, în DOOM³ (de altfel, nici în DOOM²), mărci speciale de uz precum «colocvial» sau «familiar»”, arată institutul, citat de Edupedu.ro.
Explicația contează deoarece terminația „-iță” poate crea impresia că un cuvânt este diminutival sau mai puțin solemn. Lingviștii arată însă că această percepție nu se aplică automat tuturor substantivelor formate cu același sufix.
Statutul fiecărui cuvânt trebuie verificat separat. Faptul că o altă denumire feminină are o restricție de registru nu permite atribuirea aceleiași restricții cuvântului „doctoriță”.
Cum folosești corect cuvintele în propoziții
Când vorbești despre profesie, formularea „Ea este doctoriță” este corectă. La fel, poți spune „Doctorița mi-a explicat tratamentul” sau „Am discutat cu doamna doctor”, în funcție de construcția aleasă.
În adresarea directă, cuvântul „doamnă” are forma de vocativ, diferită de „doamna”, folosit când vorbești despre cineva. Astfel, scrii „Doamnă doctor, vă mulțumesc!”, dar „Doamna doctor mi-a răspuns la întrebare”.
Aceeași diferență apare și dacă alegi femininul. „Doamnă doctoriță, îmi puteți explica recomandarea?” este o adresare directă, în timp ce „Doamna doctoriță mi-a explicat recomandarea” este o relatare.
Forma de feminin consemnată de DOOM3 este „doctoriță”. Varianta „doctoră” nu este forma indicată de dicționar pentru femeia care practică medicina, iar Ana Iorga o semnalează drept incorectă în explicația dedicată acestor formule.
De ce regulile pentru alte funcții nu se aplică automat medicilor
Discuțiile despre „ministră”, „directoare” sau alte denumiri pot crea impresia că toate femininele urmează exact aceeași regulă de utilizare. Dicționarul le tratează însă individual, iar recomandările trebuie citite pentru fiecare cuvânt.
În cazul „doctoriță”, existența formei feminine și absența unei mărci de registru sunt clare. Prin urmare, nu trebuie să eviți cuvântul din convingerea că ar fi doar o exprimare populară, rezervată conversațiilor foarte apropiate.
Pentru întrebarea de la cabinet, răspunsul rămâne practic. Poți folosi „doamnă doctor” sau „doamnă doctoriță”, fără să consideri automat una dintre formule lipsită de politețe.