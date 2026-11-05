Poți spune și „Bună ziua, doamnă doctoriță!”. Lingvista Ana Iorga a explicat, în rubrica „Pe cuvânt” de la Antena 3, că pentru o femeie medic pot fi folosite atât formula cu „doctor”, cât și cea cu „doctoriță”.

Alegerea nu trebuie transformată într-o opoziție între o variantă obligatoriu corectă și una obligatoriu greșită. „Doctoriță” este femininul recunoscut pentru sensul de femeie medic, iar utilizarea lui nu exprimă, prin ea însăși, lipsă de respect.

Într-o conversație, poți ține cont și de felul în care persoana preferă să fie numită. Formula de adresare și tonul folosit lucrează împreună, astfel încât politețea nu depinde exclusiv de alegerea masculinului sau a femininului.

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„Doctoriță” nu este marcat drept cuvânt familiar în DOOM3

Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a treia, înregistrează substantivul „doctoriță” cu precizarea „femeie medic”. Pluralul este „doctorițe”, iar forma articulată de genitiv-dativ este „doctoriței”.

Într-un punct de vedere recent despre denumirile feminine ale profesiilor și funcțiilor, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” a făcut o precizare explicită.

„Cuvântul doctoriță nu poartă, în DOOM³ (de altfel, nici în DOOM²), mărci speciale de uz precum «colocvial» sau «familiar»”, arată institutul, citat de Edupedu.ro.

Explicația contează deoarece terminația „-iță” poate crea impresia că un cuvânt este diminutival sau mai puțin solemn. Lingviștii arată însă că această percepție nu se aplică automat tuturor substantivelor formate cu același sufix.