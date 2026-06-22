Dieta, mișcarea și o scădere mică în greutate pot reduce riscul mai multor boli cronice, arată un studiu urmărit timp de 21 de ani

Ce a urmărit, de fapt, studiul despre dietă și sport

Analiza a pornit de la celebrul Diabetes Prevention Program, un studiu realizat în Statele Unite între 1996 și 1999, care a inclus peste 3.200 de adulți cu risc ridicat de diabet. Participanții au fost împărțiți în trei categorii: un grup a primit placebo, un al doilea a primit metformin, iar al treilea a urmat un program intensiv de modificare a stilului de viață.

Programul nu presupunea măsuri extreme. Participanții erau încurajați să reducă aportul de calorii și grăsimi, să facă minimum 150 de minute de mișcare pe săptămână și să urmărească o scădere de cel puțin 7% din greutatea corporală inițială. În primele luni, aceștia au primit sesiuni individuale de consiliere, urmate apoi de întâlniri regulate menite să îi ajute să își păstreze obiceiurile.

Pentru noua analiză, cercetătorii au avut date complete pentru 1.173 de participanți, urmăriți prin sistemul Medicare timp de 21 de ani. Au fost analizate 15 boli cronice frecvente, printre care hipertensiunea, insuficiența cardiacă, bolile coronariene, accidentul vascular cerebral, artrita, cancerul, boala cronică de rinichi, osteoporoza, depresia, demența, astmul, BPOC și diabetul.

Rezultatul cel mai important: persoanele din grupul care a urmat intervenția bazată pe dietă și mișcare au avut un risc cu 21% mai mic de a dezvolta cel puțin două boli cronice decât cele din grupul placebo. De asemenea, riscul de a ajunge la trei sau mai multe afecțiuni cronice a fost mai mic cu 25%.

De ce metforminul nu a avut același efect

Metforminul este unul dintre cele mai utilizate medicamente pentru controlul glicemiei și este deja cunoscut pentru rolul său în reducerea riscului de diabet de tip 2 la anumite persoane cu prediabet. Totuși, în acest studiu, cei tratați cu metformin nu au avut o reducere semnificativă a riscului de multimorbiditate comparativ cu cei care au primit placebo.

Asta nu înseamnă că metforminul nu are utilitate sau că ar trebui oprit de cineva care îl ia la recomandarea medicului. Studiul nu a fost făcut pentru a evalua dacă medicamentul este inutil, ci pentru a observa efectele pe termen foarte lung asupra acumulării mai multor afecțiuni cronice. În această privință, schimbările de stil de viață au avut un rezultat mai clar.

Datele arată și cât de complicată este, de fapt, îmbătrânirea. La finalul perioadei de urmărire, 85% dintre participanți ajunseseră să aibă cel puțin două afecțiuni cronice. Chiar și în grupul care a beneficiat de intervenția asupra stilului de viață, procentul a fost de 82%. În grupul cu metformin a fost de 85%, iar în cel placebo de 87%.