Dieta, mișcarea și o scădere mică în greutate pot reduce riscul mai multor boli cronice, arată un studiu urmărit timp de 21 de ani
Nu există o rețetă magică pentru o bătrânețe lipsită de probleme de sănătate, însă un studiu amplu din SUA oferă una dintre cele mai convingătoare dovezi de până acum că schimbările susținute de stil de viață pot conta mult mai mult decât credeam. Nu doar pentru prevenirea diabetului, ci și pentru reducerea riscului de a ajunge să trăiești cu mai multe boli cronice în același timp.
Cercetarea publicată recent în JAMA a urmărit timp de peste două decenii persoane cu prediabet, o categorie cu risc crescut de diabet de tip 2. Concluzia este simplă, dar importantă: cei care au primit sprijin pentru alimentație, activitate fizică și scădere în greutate au avut un risc semnificativ mai mic de a dezvolta mai multe afecțiuni cronice odată cu înaintarea în vârstă.
Ce a urmărit, de fapt, studiul despre dietă și sport
Analiza a pornit de la celebrul Diabetes Prevention Program, un studiu realizat în Statele Unite între 1996 și 1999, care a inclus peste 3.200 de adulți cu risc ridicat de diabet. Participanții au fost împărțiți în trei categorii: un grup a primit placebo, un al doilea a primit metformin, iar al treilea a urmat un program intensiv de modificare a stilului de viață.
Programul nu presupunea măsuri extreme. Participanții erau încurajați să reducă aportul de calorii și grăsimi, să facă minimum 150 de minute de mișcare pe săptămână și să urmărească o scădere de cel puțin 7% din greutatea corporală inițială. În primele luni, aceștia au primit sesiuni individuale de consiliere, urmate apoi de întâlniri regulate menite să îi ajute să își păstreze obiceiurile.
Pentru noua analiză, cercetătorii au avut date complete pentru 1.173 de participanți, urmăriți prin sistemul Medicare timp de 21 de ani. Au fost analizate 15 boli cronice frecvente, printre care hipertensiunea, insuficiența cardiacă, bolile coronariene, accidentul vascular cerebral, artrita, cancerul, boala cronică de rinichi, osteoporoza, depresia, demența, astmul, BPOC și diabetul.
Rezultatul cel mai important: persoanele din grupul care a urmat intervenția bazată pe dietă și mișcare au avut un risc cu 21% mai mic de a dezvolta cel puțin două boli cronice decât cele din grupul placebo. De asemenea, riscul de a ajunge la trei sau mai multe afecțiuni cronice a fost mai mic cu 25%.
De ce metforminul nu a avut același efect
Metforminul este unul dintre cele mai utilizate medicamente pentru controlul glicemiei și este deja cunoscut pentru rolul său în reducerea riscului de diabet de tip 2 la anumite persoane cu prediabet. Totuși, în acest studiu, cei tratați cu metformin nu au avut o reducere semnificativă a riscului de multimorbiditate comparativ cu cei care au primit placebo.
Asta nu înseamnă că metforminul nu are utilitate sau că ar trebui oprit de cineva care îl ia la recomandarea medicului. Studiul nu a fost făcut pentru a evalua dacă medicamentul este inutil, ci pentru a observa efectele pe termen foarte lung asupra acumulării mai multor afecțiuni cronice. În această privință, schimbările de stil de viață au avut un rezultat mai clar.
Datele arată și cât de complicată este, de fapt, îmbătrânirea. La finalul perioadei de urmărire, 85% dintre participanți ajunseseră să aibă cel puțin două afecțiuni cronice. Chiar și în grupul care a beneficiat de intervenția asupra stilului de viață, procentul a fost de 82%. În grupul cu metformin a fost de 85%, iar în cel placebo de 87%.
Diferențele pot părea mici la prima vedere, dar ele devin relevante atunci când sunt privite la nivelul unei populații care îmbătrânește. A întârzia apariția unei boli cronice sau a reduce șansa ca mai multe diagnostice să se suprapună poate însemna ani în plus cu independență mai mare, tratamente mai puține și o calitate mai bună a vieții.
Nu este o garanție, dar este un argument serios pentru prevenție
Studiul nu spune că alimentația echilibrată și sportul pot elimina complet riscul de cancer, demență sau boli cardiovasculare. Genetica, somnul, stresul, mediul în care trăiești, accesul la îngrijire medicală și multe alte elemente continuă să conteze. De asemenea, participanții au avut prediabet la începutul studiului, așa că rezultatele nu pot fi transferate automat, în aceeași formă, tuturor oamenilor.
Totuși, cercetarea are o forță importantă: a pornit de la un studiu randomizat, a urmărit participanții o perioadă extrem de lungă și a analizat mai multe boli, nu doar diabetul. Mai mult, rezultatele s-au păstrat chiar și după ce diabetul a fost eliminat din definiția multimorbidității, ceea ce sugerează că efectele unui stil de viață mai activ pot merge dincolo de controlul glicemiei.
Mesajul de fond nu este că trebuie să schimbi totul peste noapte sau să urmezi o dietă imposibil de respectat. Mai degrabă, cercetarea arată că prevenția nu este o idee abstractă, ci o investiție care poate avea efecte vizibile și după zeci de ani. Mișcarea regulată, reducerea sedentarismului, o alimentație mai atentă și menținerea unei greutăți potrivite nu promit perfecțiune, dar pot înclina balanța într-o direcție mai bună.
Într-o perioadă în care medicina vorbește tot mai des despre tratamente sofisticate, injecții pentru slăbit și tehnologii capabile să detecteze boli înainte să apară simptomele, studiul amintește ceva mult mai puțin spectaculos. Uneori, cele mai valoroase intervenții sunt și cele pe care le subestimăm cel mai des: să mănânci mai echilibrat, să te miști constant și să nu aștepți apariția unei boli ca să începi să ai grijă de tine.