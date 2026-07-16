Volkswagen a lansat noul ID. Cross. SUV-ul electric pe care mulți îl așteptau are autonomie de până la 427 km
Volkswagen a dezvăluit oficial unul dintre cele mai așteptate modele electrice ale anului. Noul ID. Cross marchează intrarea constructorului german într-un segment extrem de competitiv, propunând un crossover compact construit pe platforma MEB+, aceeași arhitectură folosită și de noul ID. Polo.
Modelul mizează pe un design modern, un interior bine echipat și trei variante de motorizare electrică, adresându-se atât celor care caută o mașină pentru oraș, cât și șoferilor interesați de autonomie mai mare și performanțe superioare, se arată pe site-ul producătorului.
Volkswagen ID. Cross vine cu un design modern și un portbagaj generos
Noul crossover electric are o lungime de 4.153 mm, o lățime de 1.794 mm și o înălțime de 1.581 mm, în timp ce ampatamentul de 2.601 mm promite un spațiu interior confortabil pentru pasageri.
Volkswagen a integrat și un portbagaj frontal de 25 de litri, util pentru depozitarea cablurilor de încărcare sau a obiectelor de mici dimensiuni. În partea din spate, portbagajul oferă o capacitate de 475 de litri, suficientă pentru bagajele unei familii sau pentru deplasările de zi cu zi.
Din punct de vedere estetic, ID. Cross adoptă liniile deja cunoscute ale gamei electrice Volkswagen, însă aduce și câteva elemente care îl diferențiază. Printre acestea se numără jantele de până la 20 de inci și siglele iluminate, o soluție tot mai întâlnită pe modelele noi ale producătorului german.
Habitaclu digital, dar fără să renunțe complet la butoanele fizice
La interior, Volkswagen pune accent pe tehnologie și confort. Șoferul beneficiază de un instrumentar de bord digital, iar sistemul multimedia este controlat printr-un ecran central cu diagonala de 12,9 inci.
Constructorul promite și dotări întâlnite de obicei pe modele din clase superioare. Lista include scaune reglabile electric, funcție de masaj, sistem audio premium și climatizare care păstrează și comenzi fizice pentru funcțiile utilizate frecvent, o alegere apreciată de mulți utilizatori.
Bancheta spate poate fi rabatată fracționat, oferind mai multă flexibilitate atunci când este nevoie de transportul unor obiecte voluminoase.
Trei motorizări electrice și autonomie de până la 427 de kilometri
Volkswagen va comercializa ID. Cross în trei versiuni, fiecare fiind destinată unui profil diferit de utilizator. Modelul de bază dezvoltă 116 cai putere și utilizează o baterie de 37 kWh. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în aproximativ 11 secunde, iar autonomia maximă declarată ajunge la 317 kilometri.
A doua variantă folosește aceeași baterie de 37 kWh, însă puterea crește la 135 de cai. În acest caz, sprintul până la 100 km/h este redus la 9,8 secunde, în timp ce autonomia este estimată la 306 kilometri.
Versiunea de top este echipată cu un motor electric de 211 cai putere și un acumulator de 52 kWh. Aceasta accelerează de la 0 la 100 km/h în numai 7,1 secunde și poate parcurge până la 427 de kilometri cu o singură încărcare, potrivit datelor comunicate de producător.
Volkswagen a deschis deja comenzile pentru noul ID. Cross pe anumite piețe europene. Prețul de pornire este de 36.525 de euro, urmând ca valoarea finală să difere în funcție de motorizare și nivelul de echipare ales.