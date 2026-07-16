Volkswagen a lansat noul ID. Cross. SUV-ul electric pe care mulți îl așteptau are autonomie de până la 427 km

Volkswagen ID. Cross vine cu un design modern și un portbagaj generos

Noul crossover electric are o lungime de 4.153 mm, o lățime de 1.794 mm și o înălțime de 1.581 mm, în timp ce ampatamentul de 2.601 mm promite un spațiu interior confortabil pentru pasageri.

Volkswagen a integrat și un portbagaj frontal de 25 de litri, util pentru depozitarea cablurilor de încărcare sau a obiectelor de mici dimensiuni. În partea din spate, portbagajul oferă o capacitate de 475 de litri, suficientă pentru bagajele unei familii sau pentru deplasările de zi cu zi.

Din punct de vedere estetic, ID. Cross adoptă liniile deja cunoscute ale gamei electrice Volkswagen, însă aduce și câteva elemente care îl diferențiază. Printre acestea se numără jantele de până la 20 de inci și siglele iluminate, o soluție tot mai întâlnită pe modelele noi ale producătorului german.

Habitaclu digital, dar fără să renunțe complet la butoanele fizice

La interior, Volkswagen pune accent pe tehnologie și confort. Șoferul beneficiază de un instrumentar de bord digital, iar sistemul multimedia este controlat printr-un ecran central cu diagonala de 12,9 inci.

Constructorul promite și dotări întâlnite de obicei pe modele din clase superioare. Lista include scaune reglabile electric, funcție de masaj, sistem audio premium și climatizare care păstrează și comenzi fizice pentru funcțiile utilizate frecvent, o alegere apreciată de mulți utilizatori.

Bancheta spate poate fi rabatată fracționat, oferind mai multă flexibilitate atunci când este nevoie de transportul unor obiecte voluminoase.

Trei motorizări electrice și autonomie de până la 427 de kilometri

Volkswagen va comercializa ID. Cross în trei versiuni, fiecare fiind destinată unui profil diferit de utilizator. Modelul de bază dezvoltă 116 cai putere și utilizează o baterie de 37 kWh. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în aproximativ 11 secunde, iar autonomia maximă declarată ajunge la 317 kilometri.