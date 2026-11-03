Descoperire spectaculoasă la CERN, după 42 de ani de căutări. Fizicienii au găsit indicii despre o lume necunoscută
Unele dintre cele mai mari mistere ale Universului nu se ascund la milioane de ani-lumină distanță, ci la dimensiuni atât de mici încât nici cele mai performante microscoape nu le-ar putea observa. Fizicienii încearcă de zeci de ani să înțeleagă ce se întâmplă la aceste scări extreme, iar un rezultat obținut la CERN ar putea reprezenta un pas important către descoperirea unor fenomene necunoscute.
Potrivit unui anunț publicat de Universitatea Cambridge, pe 3 noiembrie 2026, o echipă internațională de cercetători a identificat primele dovezi obținute într-un singur experiment ale unei dezintegrări subatomice extrem de rare, căutată de fizicieni încă din 1984. Rezultatul provine din experimentul LHCb, desfășurat la Large Hadron Collider, acceleratorul de particule situat în apropiere de Geneva.
Fenomenul care apare o dată la zece miliarde de particule
Descoperirea vizează o particulă numită mezon B neutru, care conține un quarc beauty. În anumite condiții, aceasta se poate dezintegra într-un muon și un antimuon, două particule înrudite cu electronul, dar mult mai grele.
Procesul este extraordinar de rar. Conform predicțiilor fizicii actuale, o asemenea dezintegrare apare aproximativ o dată la zece miliarde de particule relevante. Tocmai această raritate a făcut ca identificarea fenomenului să necesite peste patru decenii de cercetări.
Oamenii de știință au analizat date colectate în perioadele 2011–2018 și 2024–2025. Modernizarea detectorului LHCb, împreună cu utilizarea unor metode avansate de analiză și învățare automată, a permis separarea posibilelor evenimente căutate de cantitatea uriașă de semnale produse în accelerator.
Rezultatul a atins o semnificație statistică de 3,2 sigma. În fizica particulelor, această valoare permite raportarea unor dovezi importante, însă nu este suficientă pentru confirmarea definitivă a unei descoperiri. Pragul acceptat în mod obișnuit pentru o asemenea confirmare este de 5 sigma.
Diferența este esențială. Cercetătorii nu susțin că au descoperit deja o particulă complet nouă, ci că au identificat un fenomen extrem de rar care poate fi folosit pentru investigarea unor aspecte încă necunoscute ale fizicii.
Ce este „zeptoversul” și de ce îi fascinează pe cercetători
Unul dintre cele mai interesante aspecte ale rezultatului este posibilitatea de a studia indirect procese care au loc la scări de ordinul zeptometrilor. Un zeptometru reprezintă a mia de miliardime de miliardime de metru, adică \(10^{-21}\) metri.
Această regiune teoretică a primit denumirea de „zeptovers”, un termen folosit pentru a descrie domeniul unor dimensiuni extrem de mici, unde ar putea exista particule și interacțiuni încă nedescoperite.
Large Hadron Collider nu poate observa direct orice fenomen de la asemenea distanțe. Cu toate acestea, particulele necunoscute ar putea influența subtil probabilitatea anumitor dezintegrări, iar aceste diferențe ar putea apărea în măsurătorile experimentale.
În prezent, Modelul Standard descrie cu mare precizie comportamentul particulelor fundamentale cunoscute. Totuși, nu explică toate misterele cosmologiei, inclusiv natura materiei întunecate sau motivul pentru care Universul conține mult mai multă materie decât antimaterie.
Aceste întrebări îi determină pe fizicieni să caute indicii dincolo de teoriile actuale, inclusiv prin studierea celor mai rare interacțiuni subatomice.
Ce urmează pentru experimentele de la CERN
Deocamdată, măsurătorile obținute sunt compatibile cu predicțiile Modelului Standard. Prin urmare, ele nu demonstrează existența unei noi forțe a naturii sau a unor particule necunoscute.
Importanța rezultatului constă în faptul că experimentul a devenit suficient de sensibil pentru a observa un fenomen care, până acum, fusese extrem de dificil de izolat.
Următoarea etapă presupune colectarea unui volum mai mare de date și măsurarea tot mai precisă a frecvenței acestor dezintegrări. O abatere confirmată de la predicțiile actuale ar putea reprezenta un indiciu important despre existența unei fizici noi.
Experimentele realizate la CERN au produs deja rezultate surprinzătoare, de la studierea condițiilor din Universul primordial până la observarea unor transformări neobișnuite ale nucleelor atomice.
În plus, modernizarea acceleratorului LHC ar trebui să permită colectarea unor cantități și mai mari de informații în următorul deceniu.
După 42 de ani de căutări, fizicienii au reușit astfel să identifice un semnal mult așteptat. Rămâne de văzut dacă măsurătorile viitoare vor dezvălui și fenomene pe care teoriile actuale nu le pot explica.