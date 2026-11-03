Descoperire spectaculoasă la CERN, după 42 de ani de căutări. Fizicienii au găsit indicii despre o lume necunoscută

Fenomenul care apare o dată la zece miliarde de particule

Descoperirea vizează o particulă numită mezon B neutru, care conține un quarc beauty. În anumite condiții, aceasta se poate dezintegra într-un muon și un antimuon, două particule înrudite cu electronul, dar mult mai grele.

Procesul este extraordinar de rar. Conform predicțiilor fizicii actuale, o asemenea dezintegrare apare aproximativ o dată la zece miliarde de particule relevante. Tocmai această raritate a făcut ca identificarea fenomenului să necesite peste patru decenii de cercetări.

Oamenii de știință au analizat date colectate în perioadele 2011–2018 și 2024–2025. Modernizarea detectorului LHCb, împreună cu utilizarea unor metode avansate de analiză și învățare automată, a permis separarea posibilelor evenimente căutate de cantitatea uriașă de semnale produse în accelerator.

Rezultatul a atins o semnificație statistică de 3,2 sigma. În fizica particulelor, această valoare permite raportarea unor dovezi importante, însă nu este suficientă pentru confirmarea definitivă a unei descoperiri. Pragul acceptat în mod obișnuit pentru o asemenea confirmare este de 5 sigma.

Diferența este esențială. Cercetătorii nu susțin că au descoperit deja o particulă complet nouă, ci că au identificat un fenomen extrem de rar care poate fi folosit pentru investigarea unor aspecte încă necunoscute ale fizicii.

Ce este „zeptoversul” și de ce îi fascinează pe cercetători

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale rezultatului este posibilitatea de a studia indirect procese care au loc la scări de ordinul zeptometrilor. Un zeptometru reprezintă a mia de miliardime de miliardime de metru, adică \(10^{-21}\) metri.

Această regiune teoretică a primit denumirea de „zeptovers”, un termen folosit pentru a descrie domeniul unor dimensiuni extrem de mici, unde ar putea exista particule și interacțiuni încă nedescoperite.