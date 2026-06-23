Descoperire arheologică de proporții în Egipt: mormintele care ar putea rescrie istoria apariției piramidelor
O descoperire făcută pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt oferă noi indicii despre perioada în care arhitectura funerară egipteană începea să evolueze spre marile monumente care aveau să definească civilizația faraonică. Arheologii au identificat două morminte din Perioada Arhaică, dar și numeroase alte înmormântări care acoperă mii de ani de istorie, de la comunitățile predinastice până la ultimele etape ale Egiptului antic.
Descoperirea este considerată importantă deoarece structurile găsite pot oferi informații despre experimentele arhitecturale care au precedat apariția piramidelor. Practic, cercetătorii au găsit dovezi ale unor soluții de construcție care ar fi putut contribui la dezvoltarea tehnicilor folosite ulterior pentru ridicarea piramidelor egiptene.
Mormintele care arată drumul către primele piramide
Investigațiile desfășurate de specialiștii Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt s-au concentrat asupra unor structuri funerare subterane cu elemente arhitecturale rare. Una dintre cele mai interesante caracteristici descoperite este un sistem de construcție bazat pe pereți care devin progresiv mai groși spre bază, scrie The Times of India.
Această metodă ar fi oferit o stabilitate mai mare construcției și este văzută de cercetători ca un posibil precursor al tehnicilor de susținere folosite mai târziu la monumentele funerare regale.
În evoluția arhitecturii egiptene, trecerea de la morminte simple la structuri monumentale nu s-a produs brusc. Constructorii au testat diferite soluții pentru distribuirea greutății și consolidarea clădirilor, iar astfel de descoperiri ajută la reconstruirea etapelor prin care au trecut aceste tehnologii.
Al doilea mormânt descoperit în apropiere păstrează o structură asemănătoare, însă starea sa de conservare este mai bună. Faptul că nu a fost afectat de jafuri sau de reutilizarea pietrei a permis arheologilor să observe mai clar tehnicile originale.
Printre elementele analizate se numără urmele de prelucrare ale blocurilor de piatră și prezența unor grinzi masive de lemn folosite pentru consolidarea pereților. Unele dintre acestea se întindeau pe suprafețe mari, în timp ce altele apăreau doar în anumite zone, indicând o metodă complexă de întărire a structurii.
Un sit folosit timp de peste două milenii
Importanța platoului Jabal al-Tayr nu vine doar din cele două morminte arhaice. Cercetătorii au identificat aici urme ale unor practici funerare din perioade extrem de diferite ale istoriei egiptene.
Săpăturile au scos la iveală înmormântări predinastice, anterioare formării statului faraonic. Unele corpuri erau așezate în poziție fetală și protejate cu materiale vegetale, iar obiectele funerare descoperite, inclusiv vase ceramice specifice perioadelor Naqada II și Naqada III, indică o vechime de peste 5.000 de ani.
Aceste descoperiri oferă o imagine asupra societăților care existau înaintea faraonilor și asupra modului în care comunitățile din valea Nilului își tratau morții.
În același sit au fost găsite și morminte din Perioada Târzie a Egiptului antic, inclusiv înhumări individuale și colective. Unele sicrie din lemn, deși degradate după mii de ani, păstrau încă forma inițială.
Arheologii spun că această suprapunere de perioade transformă Jabal al-Tayr într-un adevărat arhivă a civilizației egiptene. Locul a rămas un spațiu funerar timp de peste două milenii, fiind reutilizat de generații succesive.
Cercetările continuă, iar specialiștii analizează în prezent materialele recuperate și realizează modele tridimensionale ale structurilor descoperite. Noile date ar putea ajuta la înțelegerea uneia dintre cele mai fascinante întrebări din istorie: cum au trecut egiptenii de la primele morminte monumentale la piramidele care aveau să devină simboluri ale lumii antice.