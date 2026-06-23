Descoperire arheologică de proporții în Egipt: mormintele care ar putea rescrie istoria apariției piramidelor

Mormintele care arată drumul către primele piramide

Investigațiile desfășurate de specialiștii Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt s-au concentrat asupra unor structuri funerare subterane cu elemente arhitecturale rare. Una dintre cele mai interesante caracteristici descoperite este un sistem de construcție bazat pe pereți care devin progresiv mai groși spre bază, scrie The Times of India.

Această metodă ar fi oferit o stabilitate mai mare construcției și este văzută de cercetători ca un posibil precursor al tehnicilor de susținere folosite mai târziu la monumentele funerare regale.

În evoluția arhitecturii egiptene, trecerea de la morminte simple la structuri monumentale nu s-a produs brusc. Constructorii au testat diferite soluții pentru distribuirea greutății și consolidarea clădirilor, iar astfel de descoperiri ajută la reconstruirea etapelor prin care au trecut aceste tehnologii.

Al doilea mormânt descoperit în apropiere păstrează o structură asemănătoare, însă starea sa de conservare este mai bună. Faptul că nu a fost afectat de jafuri sau de reutilizarea pietrei a permis arheologilor să observe mai clar tehnicile originale.

Printre elementele analizate se numără urmele de prelucrare ale blocurilor de piatră și prezența unor grinzi masive de lemn folosite pentru consolidarea pereților. Unele dintre acestea se întindeau pe suprafețe mari, în timp ce altele apăreau doar în anumite zone, indicând o metodă complexă de întărire a structurii.

Un sit folosit timp de peste două milenii

Importanța platoului Jabal al-Tayr nu vine doar din cele două morminte arhaice. Cercetătorii au identificat aici urme ale unor practici funerare din perioade extrem de diferite ale istoriei egiptene.

Săpăturile au scos la iveală înmormântări predinastice, anterioare formării statului faraonic. Unele corpuri erau așezate în poziție fetală și protejate cu materiale vegetale, iar obiectele funerare descoperite, inclusiv vase ceramice specifice perioadelor Naqada II și Naqada III, indică o vechime de peste 5.000 de ani.