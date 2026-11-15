Depuneri pe supapele unui motor pe benzină cu injecție directă: de ce aditivul pus în rezervor poate avea efect limitat

Există și motoare care combină cele două sisteme de injecție. Pe ele, răspunsul depinde inclusiv de când și cât folosește calculatorul injecția indirectă. De aceea contează să știi ce motor ai, nu doar ce scrie pe hayon. Un studiu publicat de SAE, realizat pe un set restrâns de motoare, a găsit mai puține depuneri la injectoare și în camera de ardere după folosirea aditivului testat, fără un efect semnificativ pe supapele de admisie ale motoarelor cu injecție directă. Este un exemplu util despre traseul combustibilului, nu o evaluare a tuturor produselor de pe piață.

Depunerile nu au o singură sursă. Cercetările arată că la formarea lor pot contribui uleiul și reziduurile din gaze, iar pe anumite motoare vaporii de ulei pot ajunge în admisie prin ventilarea carterului. Materialul se poate acumula în jurul tijei și pe spatele supapei. Dacă ajunge să afecteze trecerea aerului, motorul poate începe să dea semne. Totuși, o supapă pe care se văd depuneri nu este automat explicația pentru fiecare pornire ezitantă.

Când se justifică inspecția și ce poate face o curățare în service

Mersul neregulat la rece, rateurile și ezitările la accelerare justifică o diagnoză, dar pot avea și alte cauze: o bujie, o bobină, un injector sau o priză falsă de aer. Înainte să plătești pentru curățarea admisiei, cere să fie verificate erorile și cilindrii afectați, apoi întreabă dacă depunerile pot fi confirmate vizual. În funcție de acces, service-ul poate folosi o cameră de inspecție sau poate avea nevoie să demonteze galeria. E mult mai util să legi aspectul supapelor de simptomele motorului decât să alegi o intervenție doar pentru că știi că modelul are injecție directă.

Dacă depunerile sunt serioase și diagnosticul le indică drept cauză, există proceduri de curățare directă a admisiei. Unele mărci prevăd, pentru anumite motoare, sablarea cu granule din coji de nucă, cu supapele canalului tratat închise și cu recuperarea abrazivului. Este o operațiune de service, nu o soluție universală și nici un motiv să tratezi preventiv orice motor la același kilometraj. Dacă problema revine repede, merită verificată și ventilația carterului sau un eventual consum de ulei, potrivit diagnosticului. Aditivul din rezervor și curățarea supapelor pot avea ambele un rost, dar pentru două probleme diferite, în două locuri diferite ale motorului.