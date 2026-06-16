De ce suntem mai stresați ca niciodată, deși trăim cea mai bună perioadă din istorie. Ce s-a întâmplat, de fapt
Deși omenirea se bucură astăzi de un nivel de confort și siguranță fără precedent, starea de bine pare să fie mai greu de atins decât ne-am imagina. Avem acces instant la informații, tratamente medicale performante, hrană din abundență și tehnologii care ne simplifică viața de zi cu zi. Cu toate acestea, anxietatea, stresul și nemulțumirea continuă să afecteze milioane de oameni din întreaga lume.
La prima vedere, situația pare contradictorie. Dacă generațiile anterioare s-au confruntat cu războaie, foamete, epidemii și condiții de trai incomparabil mai dificile, de ce mulți oameni din prezent se simt copleșiți de probleme aparent mai mici? Cercetătorii cred că răspunsul nu ține de lipsa recunoștinței, ci de felul în care a evoluat creierul uman de-a lungul a sute de mii de ani.
Pentru strămoșii noștri, supraviețuirea depindea de capacitatea de a identifica rapid pericolele. Cei care ignorau amenințările aveau șanse reduse să transmită mai departe propriile gene. În schimb, indivizii vigilenți, mereu atenți la riscuri, aveau un avantaj evolutiv.
Creierul modern funcționează cu un sistem de alarmă foarte vechi
Deși lumea s-a schimbat radical, mecanismele biologice care ne protejau în trecut au rămas aproape neschimbate. O regiune cerebrală cunoscută sub numele de amigdală continuă să monitorizeze permanent mediul înconjurător în căutarea unor potențiale amenințări, se arată într-un articol Republica.
Problema este că pericolele de astăzi nu mai seamănă cu cele din preistorie. În locul prădătorilor sau al lipsei de hrană, creierul reacționează la e-mailuri urgente, conflicte profesionale, comentarii negative pe rețelele sociale sau griji financiare. Din punct de vedere biologic, organismul poate interpreta aceste situații ca pe amenințări reale, declanșând reacții similare cu cele necesare supraviețuirii.
Numeroși specialiști în neuroștiințe susțin că acest mecanism explică de ce stresul cronic a devenit atât de răspândit în societățile dezvoltate. Organismul este pregătit pentru reacții rapide la pericole temporare, nu pentru o stare continuă de alertă alimentată de informații și presiuni sociale.
În plus, oamenii au o capacitate remarcabilă de a se adapta la confort. Fenomenul este cunoscut sub numele de adaptare hedonică și descrie tendința de a considera normal ceea ce odinioară părea extraordinar.
De ce nu ne mai mulțumește ceea ce ieri ni se părea un lux
Un telefon performant, o locuință confortabilă sau o promovare profesională pot aduce satisfacție pe termen scurt. După o perioadă însă, creierul se obișnuiește cu noua realitate și începe să caute alte obiective.
Mai mult decât atât, oamenii tind să își compare permanent situația cu cea a celor din jur. Numeroase cercetări au arătat că percepția statutului social influențează direct starea psihologică și nivelul de satisfacție personală. Cu alte cuvinte, nu contează doar ceea ce avem, ci și cum ne raportăm la ceilalți.
Această tendință poate genera o cursă nesfârșită după mai mult: mai mulți bani, mai mult succes, mai multă recunoaștere. În momentul în care un obiectiv este atins, apare rapid altul, iar sentimentul de împlinire devine temporar.
O serie de experimente și analize sociologice sugerează că oamenii au nevoie nu doar de confort, ci și de provocări, scopuri și eforturi care să le ofere un sentiment autentic de progres. Fără acestea, chiar și într-un mediu prosper poate apărea senzația de gol interior sau lipsă de sens.
Din această perspectivă, soluția nu este renunțarea la progres, ci găsirea unui echilibru între confort și provocare. Activități precum sportul, învățarea continuă, dezvoltarea unor abilități noi sau asumarea unor obiective dificile oferă creierului stimulii de care are nevoie pentru a rămâne implicat și motivat.
Paradoxul lumii moderne este că, deși am reușit să eliminăm multe dintre amenințările care îi preocupau pe strămoșii noștri, nu am reușit încă să ne adaptăm complet la această nouă realitate. Creierul continuă să caute provocări și riscuri, iar atunci când nu le găsește, le poate crea singur. Tocmai de aceea, în cea mai prosperă perioadă din istoria umanității, stresul rămâne una dintre cele mai răspândite probleme ale societății contemporane.