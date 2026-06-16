De ce suntem mai stresați ca niciodată, deși trăim cea mai bună perioadă din istorie. Ce s-a întâmplat, de fapt

Pentru strămoșii noștri, supraviețuirea depindea de capacitatea de a identifica rapid pericolele. Cei care ignorau amenințările aveau șanse reduse să transmită mai departe propriile gene. În schimb, indivizii vigilenți, mereu atenți la riscuri, aveau un avantaj evolutiv.

Creierul modern funcționează cu un sistem de alarmă foarte vechi

Deși lumea s-a schimbat radical, mecanismele biologice care ne protejau în trecut au rămas aproape neschimbate. O regiune cerebrală cunoscută sub numele de amigdală continuă să monitorizeze permanent mediul înconjurător în căutarea unor potențiale amenințări, se arată într-un articol Republica.

Problema este că pericolele de astăzi nu mai seamănă cu cele din preistorie. În locul prădătorilor sau al lipsei de hrană, creierul reacționează la e-mailuri urgente, conflicte profesionale, comentarii negative pe rețelele sociale sau griji financiare. Din punct de vedere biologic, organismul poate interpreta aceste situații ca pe amenințări reale, declanșând reacții similare cu cele necesare supraviețuirii.

Numeroși specialiști în neuroștiințe susțin că acest mecanism explică de ce stresul cronic a devenit atât de răspândit în societățile dezvoltate. Organismul este pregătit pentru reacții rapide la pericole temporare, nu pentru o stare continuă de alertă alimentată de informații și presiuni sociale.

În plus, oamenii au o capacitate remarcabilă de a se adapta la confort. Fenomenul este cunoscut sub numele de adaptare hedonică și descrie tendința de a considera normal ceea ce odinioară părea extraordinar.

De ce nu ne mai mulțumește ceea ce ieri ni se părea un lux

Un telefon performant, o locuință confortabilă sau o promovare profesională pot aduce satisfacție pe termen scurt. După o perioadă însă, creierul se obișnuiește cu noua realitate și începe să caute alte obiective.

Mai mult decât atât, oamenii tind să își compare permanent situația cu cea a celor din jur. Numeroase cercetări au arătat că percepția statutului social influențează direct starea psihologică și nivelul de satisfacție personală. Cu alte cuvinte, nu contează doar ceea ce avem, ci și cum ne raportăm la ceilalți.