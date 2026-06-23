De ce spun specialiștii să nu ții sume mari de bani cash în casă. Riscurile la care se expun românii

Totuși, economiștii spun că această senzație de control poate fi înșelătoare, deoarece numerarul păstrat în casă nu beneficiază de nicio formă reală de protecție.

Riscul pe care mulți îl ignoră: furturile și accidentele

Una dintre cele mai mari probleme este legată de siguranța fizică a banilor. Sumele mari ținute în locuință pot deveni o țintă pentru hoți, mai ales în contextul în care infractorii urmăresc adesea persoane vârstnice sau oameni despre care află că păstrează economii în casă.

În plus, există și riscuri accidentale care sunt deseori ignorate. Un incendiu, o inundație sau chiar deteriorarea bancnotelor în timp poate duce la pierderea definitivă a banilor.

Spre deosebire de depozitele bancare, numerarul ținut acasă nu este garantat și nu poate fi recuperat printr-un mecanism de protecție financiară. Specialiștii spun că mulți oameni realizează acest lucru abia după ce apare o problemă.

Inflația „mănâncă” banii ținuți cash

Un alt risc important este pierderea valorii banilor în timp. Atunci când o sumă mare este ținută ani la rând într-un sertar sau într-un seif, fără să producă dobândă sau alt tip de randament, inflația reduce constant puterea de cumpărare a acelor economii.

De exemplu, dacă inflația anuală este de 7%, o sumă de 100.000 de lei poate pierde echivalentul a mii de lei din valoare reală într-un singur an. Practic, chiar dacă suma rămasă este aceeași pe hârtie, cu acei bani se pot cumpăra tot mai puține produse și servicii.

Avantajele și dezavantajele banilor ținuți cash

Avantaje Dezavantaje Acces rapid la bani în situații urgente Risc de furt sau pierdere Nu depinzi de aplicații sau carduri Nu există garanție sau despăgubire Poate fi util în cazul unor probleme temporare de sistem Inflația reduce valoarea economiilor Util pentru cheltuieli mici și rapide Banii nu produc dobândă Sentiment psihologic de control Sumele mari pot atrage atenția infractorilor

Ce recomandă specialiștii pentru economii sigure

Experții financiari spun că nu este greșit ca o familie să păstreze în casă o sumă rezonabilă pentru urgențe, însă aceasta nu ar trebui să reprezinte toate economiile disponibile.