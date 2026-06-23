De ce spun specialiștii să nu ții sume mari de bani cash în casă. Riscurile la care se expun românii
În perioadele de incertitudine economică, de inflație ridicată sau de neîncredere în sistemul financiar, tot mai mulți români aleg să retragă bani din bănci și să îi păstreze în locuință, considerând că astfel au control total asupra economiilor lor, însă specialiștii avertizează că această practică poate aduce riscuri mult mai mari decât își imaginează majoritatea oamenilor, mai ales atunci când sumele ținute cash devin importante.
- De ce aleg românii să țină bani „la saltea”
- Riscul pe care mulți îl ignoră: furturile și accidentele
- Inflația „mănâncă” banii ținuți cash
- Avantajele și dezavantajele banilor ținuți cash
- Ce recomandă specialiștii pentru economii sigure
- De ce mulți români aleg soluții de compromis
- Deciziile luate din panică pot costa scump
De ce aleg românii să țină bani „la saltea”
Teama de blocaje bancare, de crize economice sau de probleme financiare globale îi face pe mulți oameni să creadă că numerarul păstrat acasă este mai sigur decât banii aflați într-un cont bancar. În plus, există încă persoane care preferă cash-ul pentru că îl consideră mai ușor de gestionat și mai accesibil în situații urgente.
Totuși, economiștii spun că această senzație de control poate fi înșelătoare, deoarece numerarul păstrat în casă nu beneficiază de nicio formă reală de protecție.
Riscul pe care mulți îl ignoră: furturile și accidentele
Una dintre cele mai mari probleme este legată de siguranța fizică a banilor. Sumele mari ținute în locuință pot deveni o țintă pentru hoți, mai ales în contextul în care infractorii urmăresc adesea persoane vârstnice sau oameni despre care află că păstrează economii în casă.
În plus, există și riscuri accidentale care sunt deseori ignorate. Un incendiu, o inundație sau chiar deteriorarea bancnotelor în timp poate duce la pierderea definitivă a banilor.
Spre deosebire de depozitele bancare, numerarul ținut acasă nu este garantat și nu poate fi recuperat printr-un mecanism de protecție financiară. Specialiștii spun că mulți oameni realizează acest lucru abia după ce apare o problemă.
Inflația „mănâncă” banii ținuți cash
Un alt risc important este pierderea valorii banilor în timp. Atunci când o sumă mare este ținută ani la rând într-un sertar sau într-un seif, fără să producă dobândă sau alt tip de randament, inflația reduce constant puterea de cumpărare a acelor economii.
De exemplu, dacă inflația anuală este de 7%, o sumă de 100.000 de lei poate pierde echivalentul a mii de lei din valoare reală într-un singur an. Practic, chiar dacă suma rămasă este aceeași pe hârtie, cu acei bani se pot cumpăra tot mai puține produse și servicii.
Avantajele și dezavantajele banilor ținuți cash
|Avantaje
|Dezavantaje
|Acces rapid la bani în situații urgente
|Risc de furt sau pierdere
|Nu depinzi de aplicații sau carduri
|Nu există garanție sau despăgubire
|Poate fi util în cazul unor probleme temporare de sistem
|Inflația reduce valoarea economiilor
|Util pentru cheltuieli mici și rapide
|Banii nu produc dobândă
|Sentiment psihologic de control
|Sumele mari pot atrage atenția infractorilor
Ce recomandă specialiștii pentru economii sigure
Experții financiari spun că nu este greșit ca o familie să păstreze în casă o sumă rezonabilă pentru urgențe, însă aceasta nu ar trebui să reprezinte toate economiile disponibile.
Mulți recomandă existența unui fond de rezervă care să acopere câteva zile sau săptămâni de cheltuieli, în cazul unor probleme temporare precum pene de curent, blocaje tehnice sau situații neprevăzute.
În schimb, sumele mari sunt considerate mai sigure în instituții bancare solide, unde există protecție legală pentru depozite.
În România, depozitele bancare sunt garantate în limita a 100.000 de euro pentru fiecare persoană și pentru fiecare bancă în parte, prin Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
De ce mulți români aleg soluții de compromis
În ultimii ani, tot mai multe persoane aleg o variantă de mijloc între numerar și depozitele clasice. Unii păstrează o sumă mică de bani cash pentru urgențe și restul economiilor în conturi bancare, depozite sau titluri de stat, iar alții folosesc conturi în mai multe bănci pentru a împărți riscurile și pentru a beneficia de plafonul de garantare.
Specialiștii spun că diversificarea este una dintre cele mai sănătoase metode de protejare a banilor, mai ales într-o perioadă economică imprevizibilă.
Deciziile luate din panică pot costa scump
Economiștii avertizează că retragerea tuturor economiilor din sistemul bancar din teamă sau pe baza unor zvonuri poate deveni o greșeală costisitoare pe termen lung.
În cele mai multe cazuri, oamenii care țin sume mari cash în casă se expun unor riscuri reale și imediate, în timp ce avantajele sunt mai degrabă psihologice decât financiare.
Din acest motiv, recomandarea generală este ca economiile să fie gestionate echilibrat, fără decizii extreme și fără concentrarea tuturor banilor într-un singur loc, indiferent că este vorba despre bancă sau despre propria locuință.