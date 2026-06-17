De ce simțim că trebuie să fim mereu ocupați. Capcana modernă care ne face să confundăm agitația cu valoarea personală

Inactivitatea ne sperie mai mult decât vrem să recunoaștem

Unul dintre cele mai relevante studii pe această temă este „Idleness Aversion and the Need for Justifiable Busyness”, publicat în Psychological Science. Cercetătorii Christopher K. Hsee, Adelle X. Yang și Liangyan Wang au arătat că oamenii tind să evite inactivitatea, dar au nevoie de un motiv care să le justifice ocuparea. Cu alte cuvinte, mulți preferă să facă ceva, chiar și un lucru minor, dacă pot spune că există o explicație pentru acel efort.

În experimentele descrise de autori, participanții care aveau o justificare, chiar una slabă, alegeau mai des să fie activi decât să stea degeaba. Mai interesant este că persoanele ocupate raportau o stare de bine mai mare decât cele inactive. Asta nu înseamnă că orice agitație este sănătoasă, ci că mintea umană pare să se simtă mai confortabil când are impresia că face ceva cu scop.

Această nevoie explică de ce ne verificăm telefonul fără motiv, de ce ne apucăm de sarcini mici exact când ar trebui să ne odihnim sau de ce transformăm pauzele în alte forme de productivitate. Nu mai stăm pur și simplu. Organizăm, răspundem, planificăm, optimizăm. Chiar și relaxarea ajunge să fie trecută pe listă, monitorizată în aplicații sau transformată în obiectiv.

Un alt studiu celebru, „Just think: The challenges of the disengaged mind”, publicat în Science, arată cât de dificil este pentru mulți oameni să petreacă timp singuri cu propriile gânduri. În mai multe experimente, participanții nu s-au simțit confortabil să stea între 6 și 15 minute fără activitate externă, iar unii au preferat chiar stimuli neplăcuți în locul simplei inactivități. Concluzia nu este că oamenii nu pot gândi, ci că liniștea forțată poate deveni apăsătoare într-o lume obișnuită cu stimulare permanentă.

Ocuparea a devenit un simbol de statut

Dacă în trecut luxul era asociat cu timpul liber, astăzi lucrurile s-au inversat în multe medii sociale. Să fii ocupat, suprasolicitat și greu de prins poate fi perceput ca semn că ești valoros, că ai succes, că lumea are nevoie de tine. Această idee este analizată în studiul „Conspicuous Consumption of Time: When Busyness and Lack of Leisure Time Become a Status Symbol”, publicat în Journal of Consumer Research.

Autoarele Silvia Bellezza, Neeru Paharia și Anat Keinan arată că, în special în cultura americană, un stil de viață ocupat și lipsa timpului liber pot funcționa ca simbol de statut. A spune că ești copleșit de muncă poate transmite indirect că ești dorit, competent și important. În loc să demonstrăm succesul prin vacanțe lungi sau timp liber, îl demonstrăm prin agendă plină, oboseală și disponibilitate redusă.

Această logică se vede și în mediile profesionale unde ești apreciat nu doar pentru rezultate, ci pentru cât de ocupat pari. Angajatul care răspunde seara târziu, persoana care nu își ia pauză de prânz, freelancerul care lucrează în weekend sau managerul care spune constant că nu are timp devin modele de implicare. Problema este că acest model poate încuraja epuizarea, nu performanța reală.