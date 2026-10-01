De ce pun unii șoferi o pungă pe oglinzile mașinii peste noapte. Trucul care te poate scuti de o problemă dimineața
O pungă pusă peste oglinda laterală înaintea unei nopți geroase poate reduce depunerile directe de brumă, gheață sau zăpadă pe suprafața acesteia. Protecția se îndepărtează dimineața, înainte de plecare, și poate simplifica pregătirea mașinii pentru drum. Metoda este utilă mai ales când autoturismul rămâne afară, dar nu garantează că oglinda va fi complet uscată sau lipsită de gheață.
Cum ajută acoperirea oglinzilor în nopțile reci
Punga formează o barieră între oglindă și precipitații. Dacă protecția acoperă bine suprafața și rămâne fixată peste noapte, zăpada se poate depune pe material, în loc să ajungă direct pe sticlă. Dimineața, îndepărtarea protecției poate fi mai simplă decât curățarea unei oglinzi expuse.
Același principiu este folosit de husele dedicate. RAC, organizația britanică de asistență rutieră, descrie protecțiile pentru oglinzile laterale ca pe niște pungi care se trag peste carcasă și se fixează la deschidere.
Protecția trebuie pusă înainte de apariția depunerilor. Dacă oglinda este deja înghețată, simpla acoperire nu înlătură stratul existent. Nici o pungă subțire nu transformă carcasa într-un spațiu încălzit, astfel că verificarea oglinzilor rămâne necesară dimineața.
Poți folosi o pungă suficient de mare sau o husă potrivită, fixată astfel încât vântul să nu o desprindă. Materialul trebuie îndepărtat complet înainte să pornești, iar suprafața oglinzii trebuie verificată pentru a vedea dacă oferă o imagine clară. Metoda de acoperire este descrisă și în articolul anterior publicat de Playtech.
Ce să nu faci când găsești gheață pe geamurile mașinii
Apa fierbinte nu este o soluție potrivită pentru dezghețarea rapidă. RAC avertizează că turnarea apei clocotite pe geamurile înghețate poate provoca fisuri din cauza șocului termic. Diferența bruscă dintre temperatura sticlei și cea a apei poate transforma graba de dimineață într-o reparație costisitoare.
Nici varianta unei pungi umplute cu apă fierbinte și plimbate pe parbriz nu elimină riscul. RAC a avertizat separat asupra acestui truc distribuit online, deoarece încălzirea bruscă poate deteriora parbrizul. Punga folosită drept protecție peste noapte are un rol diferit și nu trebuie confundată cu această metodă de dezghețare. www.rac.co.uk
Pentru parbriz, recomandările RAC includ un produs pentru dezghețare și o racletă corespunzătoare. Organizația descurajează improvizațiile precum cardurile bancare sau carcasele de CD. Acordă suficient timp curățării, în loc să încerci să desprinzi gheața în grabă cu obiecte nepotrivite.
La oglinzi, dacă mașina are încălzire electrică, verifică în manual cum se activează. Comanda diferă între modele, iar efectul nu este întotdeauna imediat, mai ales când există un strat gros de gheață.
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Oglinzile curate nu înlocuiesc pregătirea întregii mașini
Chiar dacă protecția și-a făcut treaba, trebuie curățate și celelalte suprafețe necesare vizibilității. The AA recomandă îndepărtarea zăpezii și gheții de pe parbriz, geamuri, oglinzi și faruri înainte de plecare. Un parbriz curățat doar într-o zonă mică lasă o parte importantă a câmpului vizual blocată.
Zăpada de pe plafon și capotă trebuie îndepărtată, de asemenea. În timpul deplasării se poate desprinde, iar la frânare poate aluneca peste parbriz și reduce vizibilitatea, avertizează aceeași organizație.
Punga de pe oglindă poate economisi o parte din timpul petrecut dimineața lângă mașină. Plecarea depinde însă de vizibilitatea efectivă, nu de faptul că ai pus protecțiile cu o seară înainte. Scoate-le, verifică oglinzile și pornește numai după ce poți vedea clar în jurul autoturismului.