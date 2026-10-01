De ce pun unii șoferi o pungă pe oglinzile mașinii peste noapte. Trucul care te poate scuti de o problemă dimineața

Același principiu este folosit de husele dedicate. RAC, organizația britanică de asistență rutieră, descrie protecțiile pentru oglinzile laterale ca pe niște pungi care se trag peste carcasă și se fixează la deschidere.

Protecția trebuie pusă înainte de apariția depunerilor. Dacă oglinda este deja înghețată, simpla acoperire nu înlătură stratul existent. Nici o pungă subțire nu transformă carcasa într-un spațiu încălzit, astfel că verificarea oglinzilor rămâne necesară dimineața.

Poți folosi o pungă suficient de mare sau o husă potrivită, fixată astfel încât vântul să nu o desprindă. Materialul trebuie îndepărtat complet înainte să pornești, iar suprafața oglinzii trebuie verificată pentru a vedea dacă oferă o imagine clară. Metoda de acoperire este descrisă și în articolul anterior publicat de Playtech.

Ce să nu faci când găsești gheață pe geamurile mașinii

Apa fierbinte nu este o soluție potrivită pentru dezghețarea rapidă. RAC avertizează că turnarea apei clocotite pe geamurile înghețate poate provoca fisuri din cauza șocului termic. Diferența bruscă dintre temperatura sticlei și cea a apei poate transforma graba de dimineață într-o reparație costisitoare.

Nici varianta unei pungi umplute cu apă fierbinte și plimbate pe parbriz nu elimină riscul. RAC a avertizat separat asupra acestui truc distribuit online, deoarece încălzirea bruscă poate deteriora parbrizul. Punga folosită drept protecție peste noapte are un rol diferit și nu trebuie confundată cu această metodă de dezghețare. www.rac.co.uk

Pentru parbriz, recomandările RAC includ un produs pentru dezghețare și o racletă corespunzătoare. Organizația descurajează improvizațiile precum cardurile bancare sau carcasele de CD. Acordă suficient timp curățării, în loc să încerci să desprinzi gheața în grabă cu obiecte nepotrivite.

La oglinzi, dacă mașina are încălzire electrică, verifică în manual cum se activează. Comanda diferă între modele, iar efectul nu este întotdeauna imediat, mai ales când există un strat gros de gheață.