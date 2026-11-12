Cinci aragazuri care au primit nota maximă de la cumpărători. Modele clasice, dar și variante pentru butelie
Alegerea unui aragaz depinde de spațiul disponibil în bucătărie, de tipul de alimentare și de modul în care este folosit în fiecare zi. Unii cumpărători preferă un model clasic, cu patru arzătoare și cuptor, în timp ce alții au nevoie de un aparat compact, care să ocupe mai puțin loc și să poată fi alimentat de la butelie.
În oferta magazinelor se găsesc variante pentru ambele situații, de la aragazuri tradiționale până la aparate cu unul sau două ochiuri, potrivite pentru spații mici ori pentru utilizare ocazională. Cinci dintre produsele dintr-o selecție de modele disponibile au primit nota maximă din partea cumpărătorilor. Ratingurile sunt de 5 din 5 stele, însă numărul evaluărilor diferă de la un produs la altul și trebuie luat în calcul înainte de o decizie de achiziție.
Aragazul Heinner, o variantă clasică, cu patru arzătoare
Primul model din selecție este Heinner HFSC-K50SL, un aragaz pe gaz cu patru arzătoare, conceput pentru cei care preferă o variantă clasică, fără funcții complicate. Aparatul include duze GPL, ceea ce permite alimentarea cu gaz de la butelie, și are o tavă pentru grătar cromată. Lățimea de 50 cm poate fi un avantaj în bucătăriile în care spațiul este limitat.
Modelul are un rating de 5 din 5 stele, acordat pe baza a trei evaluări. Prețul afișat este de 782,98 lei, ceea ce îl plasează printre variantele mai accesibile din această selecție. Este o opțiune de luat în calcul pentru cei care au nevoie de un aragaz cu patru arzătoare și cuptor, fără să urmărească dotări avansate.
Studio Casa BRUNO combină plita pe gaz cu un cuptor electric
O altă variantă este aragazul Studio Casa BRUNO, cu patru arzătoare pe gaz și cuptor electric. Modelul are dimensiunile de 57 x 57 cm și un finisaj negru, completat de plita din inox. Printre dotările menționate se numără rotisorul și ventilatorul, funcții care extind posibilitățile de utilizare ale cuptorului.
Configurația poate fi potrivită pentru cei care preferă să gătească pe plită folosind gazul, dar vor să aibă la dispoziție și un cuptor electric. Înainte de achiziție, trebuie verificată compatibilitatea aparatului cu instalația electrică din locuință și spațiul disponibil pentru montare.
Produsul are nota 5 din 5 stele, însă aceasta se bazează pe o singură evaluare. Prețul afișat este de 1.479 de lei. Prin urmare, ratingul maxim indică o experiență pozitivă din partea cumpărătorului care a lăsat o recenzie, dar nu oferă suficiente date pentru o concluzie generală despre fiabilitatea modelului.
Floria ZLN 7118, un aragaz compact cu un singur ochi
Nu toate locuințele au nevoie de un aragaz cu patru arzătoare. Pentru spații mici, bucătării de vară sau situații în care este necesară doar o sursă suplimentară de gătit, un model compact poate fi suficient. Floria ZLN 7118 este un astfel de produs: un aragaz cu un singur ochi, alimentat de la butelie și cu finisaj negru.
Prețul afișat este de 71,73 lei, cel mai mic dintre cele cinci produse analizate. Modelul are și cel mai mare număr de evaluări din această selecție, șapte cumpărători acordându-i nota maximă de 5 stele.
Configurația simplă îl recomandă mai degrabă pentru utilizări punctuale decât ca înlocuitor al unui aragaz obișnuit. Poate fi util atunci când este nevoie de un singur arzător, fără investiția într-un aparat de dimensiuni mari.
Samsung și aragazul cu două ochiuri, alte două variante cu nota maximă
Samsung SM664XPGS este modelul din selecție destinat celor care caută un aragaz cu mai multe dotări. Are patru arzătoare, inclusiv unul de tip Wok, cuptor pe gaz, aprindere electrică, timer și funcție Grill. Finisajul este din inox, cu aspect argintiu.
Prețul afișat este de 1.526,60 lei, iar produsul are un rating de 5 din 5 stele, calculat pe baza a cinci evaluări. Arzătorul Wok poate fi util pentru preparatele care necesită o flacără mai puternică, în timp ce funcția Grill oferă o posibilitate suplimentară de preparare în cuptor.
Ultimul produs din listă este un aragaz cu două ochiuri, alimentat de la butelie. Cu un preț afișat de 146,41 lei, acesta reprezintă o alternativă compactă pentru cei care au nevoie de două arzătoare, dar nu vor sau nu pot instala un aparat clasic. Modelul are un rating de 5 stele din patru evaluări.
Cele cinci produse acoperă nevoi diferite, de la gătitul zilnic într-o bucătărie obișnuită până la utilizarea ocazională a unui arzător compact. Ratingurile sunt maxime în toate cazurile, dar numărul redus de recenzii nu permite o comparație solidă a fiabilității pe termen lung. Înainte de achiziție, merită verificate dimensiunile, tipul de alimentare și dotările fiecărui aparat, precum și prețul actual.