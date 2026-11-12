Aragazul Heinner, o variantă clasică, cu patru arzătoare

Primul model din selecție este Heinner HFSC-K50SL, un aragaz pe gaz cu patru arzătoare, conceput pentru cei care preferă o variantă clasică, fără funcții complicate. Aparatul include duze GPL, ceea ce permite alimentarea cu gaz de la butelie, și are o tavă pentru grătar cromată. Lățimea de 50 cm poate fi un avantaj în bucătăriile în care spațiul este limitat.

Modelul are un rating de 5 din 5 stele, acordat pe baza a trei evaluări. Prețul afișat este de 782,98 lei, ceea ce îl plasează printre variantele mai accesibile din această selecție. Este o opțiune de luat în calcul pentru cei care au nevoie de un aragaz cu patru arzătoare și cuptor, fără să urmărească dotări avansate.

Studio Casa BRUNO combină plita pe gaz cu un cuptor electric

O altă variantă este aragazul Studio Casa BRUNO, cu patru arzătoare pe gaz și cuptor electric. Modelul are dimensiunile de 57 x 57 cm și un finisaj negru, completat de plita din inox. Printre dotările menționate se numără rotisorul și ventilatorul, funcții care extind posibilitățile de utilizare ale cuptorului.

Configurația poate fi potrivită pentru cei care preferă să gătească pe plită folosind gazul, dar vor să aibă la dispoziție și un cuptor electric. Înainte de achiziție, trebuie verificată compatibilitatea aparatului cu instalația electrică din locuință și spațiul disponibil pentru montare.

Produsul are nota 5 din 5 stele, însă aceasta se bazează pe o singură evaluare. Prețul afișat este de 1.479 de lei. Prin urmare, ratingul maxim indică o experiență pozitivă din partea cumpărătorului care a lăsat o recenzie, dar nu oferă suficiente date pentru o concluzie generală despre fiabilitatea modelului.

Floria ZLN 7118, un aragaz compact cu un singur ochi

Nu toate locuințele au nevoie de un aragaz cu patru arzătoare. Pentru spații mici, bucătării de vară sau situații în care este necesară doar o sursă suplimentară de gătit, un model compact poate fi suficient. Floria ZLN 7118 este un astfel de produs: un aragaz cu un singur ochi, alimentat de la butelie și cu finisaj negru.

Prețul afișat este de 71,73 lei, cel mai mic dintre cele cinci produse analizate. Modelul are și cel mai mare număr de evaluări din această selecție, șapte cumpărători acordându-i nota maximă de 5 stele.