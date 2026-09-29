De ce pun unii oameni folie cu bule pe geamuri când începe frigul. Trucul ieftin care poate reduce pierderile de căldură

Diferența poate fi mai ușor de observat la un geam care izolează slab. La o fereastră modernă, bine montată și etanșă, câștigul suplimentar poate fi mai mic. Nici studiile privind performanța foliei nu justifică promisiunea că orice locuință va economisi un anumit procent din factura de încălzire.

Ce pierzi când acoperi geamul

Primul compromis este vizibil imediat. Folia cu bule lasă lumina să treacă, dar reduce claritatea priveliștii și schimbă aspectul ferestrei. Într-o cameră unde lumina naturală sau vederea spre exterior contează mult, aceste dezavantaje pot cântări mai greu decât efectul termic obținut. O analiză tehnică a folosirii foliei cu bule pe ferestre indică și diminuarea transparenței.

Trebuie urmărit și condensul. Dacă umezeala rămâne între folie și sticlă ori apar picături în jurul ferestrei, zona are nevoie de verificare și uscare. Condensul apare când aerul umed întâlnește o suprafață rece, iar ventilația locuinței contează pentru limitarea umezelii. Folia nu rezolvă cauza unei probleme de condens deja existente.

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Când trebuie verificată fereastra, nu acoperită sticla

Folia acționează asupra transferului de căldură prin zona acoperită a geamului. Dacă simți curent de aer la marginea ferestrei, problema poate fi la garnituri, la închidere sau la îmbinarea dintre toc și perete. În această situație, căldura se pierde și prin infiltrația de aer, iar folia pusă pe sticlă nu va elimina spațiul pe unde acesta intră.

Verifică fereastra în special într-o zi cu vânt, când curenții de aer sunt mai ușor de sesizat. Dacă garniturile sunt deteriorate sau fereastra nu se închide corect, remedierea acelei probleme are prioritate. Nu astupa grilele de ventilație pentru a opri aerul rece. Ventilația necesară trebuie păstrată, inclusiv pentru a limita acumularea umezelii.

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