De ce plătește Regele Charles aproape 13 milioane de lire impozit. Explicația din spatele averii sale
Regele Charles al III-lea a devenit primul monarh britanic care își face publică declarația fiscală, dezvăluind că a plătit 12,9 milioane de lire sterline impozit într-un singur an. Suma impresionantă este legată direct de averea pe care o administrează și de veniturile obținute din Ducatul de Lancaster, unul dintre cele mai valoroase domenii private din Regatul Unit.
De ce plătește Regele Charles aproape 13 milioane de lire impozit
Regele Charles a decis să facă un gest fără precedent pentru monarhia britanică și să publice valoarea taxelor pe care le-a achitat pentru anul financiar 2024-2025. Potrivit raportului anual al Casei Regale, suveranul a plătit 12,9 milioane de lire sterline către autoritățile fiscale britanice, sumă care îl plasează în top 100 al celor mai mari contribuabili din Regatul Unit.
Publicarea acestor informații a fost o alegere personală a Regelui Charles și a Prințului William, iar reprezentanții Palatului Buckingham spun că scopul este unul clar: creșterea transparenței și o mai bună înțelegere a modului în care sunt administrate veniturile familiei regale.
Averea care generează venituri de zeci de milioane de lire
Spre deosebire de ceea ce cred mulți, cea mai mare parte a veniturilor personale ale Regelui Charles nu provine din Grantul Suveran, fondul public destinat activităților oficiale ale Casei Regale, ci din Ducatul de Lancaster.
Acesta este un vast portofoliu de terenuri agricole, proprietăți, investiții și alte active istorice, creat cu sute de ani în urmă pentru a asigura monarhului o sursă independentă de finanțare pentru cheltuielile oficiale și private.
În anul financiar 2025-2026, Ducatul de Lancaster i-a adus Regelui Charles venituri de aproximativ 25,2 milioane de lire sterline. Tocmai aceste venituri explică și nivelul foarte ridicat al impozitului plătit.
Raportul anual nu prezintă formula exactă prin care a fost calculată suma de 12,9 milioane de lire, însă oficialii au precizat că monarhul a achitat cea mai mare cotă de impozitare aplicabilă.
Peste 50 de milioane de lire plătite Fiscului de familia regală
Și Prințul William și-a făcut publică situația fiscală. Moștenitorul tronului a plătit 7,76 milioane de lire sterline impozit în perioada 2024-2025, după ce în anul anterior achitase 8,34 milioane de lire.
La rândul său, Regele Charles plătise deja 11,7 milioane de lire pentru anul fiscal 2023-2024.
Astfel, de la urcarea pe tron a Regelui Charles, în 2022, și până în prezent, el și Prințul William au virat împreună către HM Revenue and Customs peste 50 de milioane de lire sterline.
Potrivit Palatului Buckingham, publicarea acestor informații urmărește „încurajarea unei înțelegeri mai largi a răspunderii noastre”.
Ce este Grantul Suveran și pentru ce sunt folosiți banii
Separat de averea personală a Regelui există Grantul Suveran, principala sursă de finanțare publică pentru activitatea oficială a Casei Regale. Acesta va ajunge la aproape 100 de milioane de lire sterline în anul financiar 2027-2028, însă va scădea față de nivelul actual odată cu finalizarea renovării Palatului Buckingham.
Fondurile sunt folosite pentru organizarea activităților oficiale ale monarhiei, întreținerea reședințelor regale, modernizarea sistemelor de securitate cibernetică și investiții în eficiența energetică. Aproximativ 11 milioane de lire au fost alocate și pentru înlocuirea cazanelor de la Castelul Windsor.
Regele Charles nu se va muta la Palatul Buckingham
Raportul anual mai aduce o informație importantă. Deși renovarea Palatului Buckingham, evaluată la 369 de milioane de lire sterline, va fi finalizată anul viitor, Regele Charles și Regina Camilla au decis să nu locuiască acolo. Astfel, cei doi vor rămâne în Clarence House, reședința în care locuiesc încă din 2005.
Oficialii explică faptul că această decizie va permite accesul unui număr mai mare de turiști în Palatul Buckingham, care ar putea fi deschis publicului pentru perioade mai lungi, generând astfel venituri suplimentare din turism.
În același timp, palatul va continua să fie centrul administrativ al monarhiei și locul unde vor avea loc banchetele de stat, recepțiile oficiale, întâlnirile cu prim-miniștrii și vizitele diplomaților.
„Majestatea Sa păstrează o afecțiune uriașă pentru Palatul Buckingham și un respect profund pentru rolul său în viața regală și publică. Va fi un stup plin de activitate regală în orice alt mod”, a transmis purtătorul de cuvânt al Palatului Buckingham.