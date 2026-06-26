De ce plătește Regele Charles aproape 13 milioane de lire impozit. Explicația din spatele averii sale

Publicarea acestor informații a fost o alegere personală a Regelui Charles și a Prințului William, iar reprezentanții Palatului Buckingham spun că scopul este unul clar: creșterea transparenței și o mai bună înțelegere a modului în care sunt administrate veniturile familiei regale.

Averea care generează venituri de zeci de milioane de lire

Spre deosebire de ceea ce cred mulți, cea mai mare parte a veniturilor personale ale Regelui Charles nu provine din Grantul Suveran, fondul public destinat activităților oficiale ale Casei Regale, ci din Ducatul de Lancaster.

Acesta este un vast portofoliu de terenuri agricole, proprietăți, investiții și alte active istorice, creat cu sute de ani în urmă pentru a asigura monarhului o sursă independentă de finanțare pentru cheltuielile oficiale și private.

În anul financiar 2025-2026, Ducatul de Lancaster i-a adus Regelui Charles venituri de aproximativ 25,2 milioane de lire sterline. Tocmai aceste venituri explică și nivelul foarte ridicat al impozitului plătit.

Raportul anual nu prezintă formula exactă prin care a fost calculată suma de 12,9 milioane de lire, însă oficialii au precizat că monarhul a achitat cea mai mare cotă de impozitare aplicabilă.

Peste 50 de milioane de lire plătite Fiscului de familia regală

Și Prințul William și-a făcut publică situația fiscală. Moștenitorul tronului a plătit 7,76 milioane de lire sterline impozit în perioada 2024-2025, după ce în anul anterior achitase 8,34 milioane de lire.

La rândul său, Regele Charles plătise deja 11,7 milioane de lire pentru anul fiscal 2023-2024.