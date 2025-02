Regele Charles, protagonistul unui nou documentar pentru Amazon Prime

Regele Charles al III-lea a început filmările pentru un documentar de lung metraj produs de Amazon Prime, o decizie care marchează o schimbare semnificativă în strategia de comunicare a familiei regale britanice. Spre deosebire de colaborările tradiționale cu BBC sau ITV, acest proiect sugerează o deschidere către o audiență globală, profitând de popularitatea platformelor de streaming.

Filmul se va concentra pe activitatea caritabilă și viziunea ecologică a monarhului, având la bază ideile din cartea sa din 2010, „Harmony: A New Way of Looking at Our World”. Potrivit publicației The Times, documentarul promite să fie cel mai personal și revelator proiect media al lui Charles de până acum.

O abordare nouă în relația cu mass-media

Decizia de a colabora cu Amazon Prime în locul unor instituții media britanice nu este întâmplătoare. Casa Regală a avut în trecut o relație complicată cu BBC, în special după lansarea în 2021 a unui documentar controversat despre relația tensionată dintre prinții William și Harry. Aceasta a dus la o declarație fără precedent din partea Palatului Buckingham, care a anunțat că va boicota viitoarele producții ale BBC.

Totuși, alegerea unei platforme de streaming internaționale precum Amazon Prime arată și o dorință de a ajunge la un public mai larg, dincolo de granițele Regatului Unit. Aceasta ar putea fi o strategie prin care monarhul încearcă să își consolideze imaginea globală, punând accent pe preocupările sale pentru mediu și sustenabilitate. Filmările au început deja la Dumfries House, în Scoția, iar lansarea documentarului este așteptată la sfârșitul acestui an sau la începutul lui 2026.

Precedentul controversat din 1969

Regele Charles nu este la prima sa apariție într-un documentar, însă cel mai controversat proiect în care a fost implicată familia regală rămâne „Royal Family” din 1969. Acest documentar, produs de BBC, a urmărit familia regală timp de un an, oferind publicului o privire intimă asupra vieții lor de zi cu zi. Deși inițial a fost un succes de audiență, atrăgând peste 30 de milioane de telespectatori, reacțiile critice au fost atât de puternice încât filmul a fost interzis ulterior.

Criticii au susținut că documentarul a afectat imaginea monarhiei, prezentând membrii familiei regale într-un mod prea obișnuit, ceea ce a diminuat aura de mister din jurul instituției. Filmul a fost retras și orice încercare de a-l republica a fost blocată. În 2021, o copie a apărut temporar pe YouTube, dar a fost rapid ștearsă din cauza revendicărilor de copyright.

Regele Charles și experiența sa anterioară în documentare

De-a lungul anilor, regele Charles a fost subiectul multor producții media, însă majoritatea utilizau declarații scoase din context. În perioada în care era Prinț de Wales, a participat oficial la două documentare importante.

În 1994, a apărut în „Charles: The Private Man, the Public Role”, un film realizat pe parcursul a 18 luni, care a inclus interviuri ample și a abordat subiecte delicate, precum căsătoria sa eșuată cu prințesa Diana. Mai recent, în 2023, a narat „Charles R: The Making of a Monarch”, un documentar bazat pe imagini de arhivă și momente esențiale din viața sa.

Pe lângă proiectul său cu Amazon Prime, se știe că și prințul Harry, împreună cu soția sa Meghan Markle, lucrează la documentare pentru Netflix. Această competiție dintre membrii familiei regale pe diferite platforme de streaming arată cât de mult s-a schimbat relația monarhiei cu mass-media. Dacă în trecut familia regală evita expunerea excesivă, astăzi pare să folosească noile tehnologii pentru a-și controla mai bine propria narațiune.

Cu acest nou documentar, regele Charles încearcă să își consolideze imaginea internațională, punând accent pe valorile sale și pe implicarea în problemele globale. Rămâne de văzut dacă acest proiect va fi bine primit sau dacă va stârni controverse, la fel ca documentarele regale din trecut.