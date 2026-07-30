De ce pensie ai nevoie pentru a trăi în Grecia. Cât costă chiria, utilitățile și traiul de zi cu zi într-un orășel de coastă, conform românilor

„Nu vă îndrăgostiți doar de Grecia din august”

Un român stabilit în Grecia povestește că, la început, și-a dorit să locuiască pe o insulă, atras de imaginea apelor turcoaz și a tavernelor de pe malul mării. Înainte de a lua decizia, a vizitat însă Grecia și în lunile de toamnă și iarnă.

„Am aflat că iarna paradisul mai pune și el o geacă pe umeri. Ferry-urile se răresc, uneori nu pleacă deloc din cauza furtunilor, bate un vânt puternic, iar ploile nu seamănă deloc cu imaginea din broșurile turistice”, povestește acesta.

Experiența l-a făcut să renunțe la ideea unei insule și să aleagă un oraș de coastă, unde viața continuă și în extrasezon.

„Mi-am dat seama că, oricât de frumos ar fi paradisul, este bine să existe și o farmacie, un supermarket, o bancă și un medic care nu dispar odată cu turiștii”, explică românul.

Iar sfatul pe care îl oferă celor care vor să se mute este simplu: „Nu vă îndrăgostiți doar de Grecia din august. Veniți și iarna, beți o cafea într-o zi ploioasă și vedeți cum arată locul fără turiști. Vacanța ține două săptămâni. Viața… puțin mai mult.”

Cu ce pensie spun românii că se poate trăi

Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de bugetul necesar. Unii români stabiliți în Grecia spun că, în prezent, o persoană singură sau un cuplu are nevoie de venituri mai mari decât în urmă cu câțiva ani, deoarece și acolo costul vieții a crescut.

„Pentru un trai confortabil, aș spune că este nevoie de aproximativ 1.800-2.000 de euro pe lună. Prețurile au crescut și la ei”, este unul dintre răspunsurile oferite în discuțiile online.

Există însă și exemple care arată că un stil de viață mai cumpătat poate reduce considerabil cheltuielile.

„Noi ne descurcăm cu aproximativ 1.000 de euro pe lună. Din această sumă, în jur de 450 de euro reprezintă chiria și utilitățile. Ne mulțumim cu plajă, plimbări lungi, ieșim o dată pe săptămână la restaurant și facem o excursie pe lună. Ne vizitează prieteni sau ne întâlnim cu români și greci stabiliți aici. Nu cheltuim prea mult pe haine”, povestește un alt român.

Chiriile depind foarte mult de zonă

Potrivit experiențelor împărtășite de români, Atena și Salonic au ajuns să aibă chirii apropiate de cele din marile orașe din România sau chiar mai ridicate. În schimb, în orașele mai mici de pe litoral și în unele localități de pe continent pot fi găsite încă locuințe la prețuri mai accesibile, mai ales dacă nu sunt situate în cele mai turistice zone.

Românii recomandă platforma Spitogatos.gr pentru căutarea unei locuințe și atrag atenția că proprietarii greci pun multe întrebări înainte de închiriere.