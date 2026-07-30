De ce pensie ai nevoie pentru a trăi în Grecia. Cât costă chiria, utilitățile și traiul de zi cu zi într-un orășel de coastă, conform românilor
Tot mai mulți români, în special cei care locuiesc în marile orașe și se apropie de pensionare, iau în calcul o schimbare radicală de stil de viață: mutarea în Grecia. Clima blândă, apropierea de mare, ritmul mai relaxat al vieții și costurile care, în anumite zone, pot fi comparabile cu cele din România îi determină pe mulți să caute informații despre chirii, cheltuieli și birocrația necesară pentru a locui acolo pe termen lung.
Pe grupurile de români din Grecia apar tot mai des întrebări precum „Cu ce pensie se poate trăi decent?”, „Cât costă o chirie?” sau „Merită să alegi o insulă sau un oraș de pe continent?”. Experiențele celor care au făcut deja acest pas arată însă că răspunsul depinde foarte mult de locul ales și de stilul de viață.
„Nu vă îndrăgostiți doar de Grecia din august”
Un român stabilit în Grecia povestește că, la început, și-a dorit să locuiască pe o insulă, atras de imaginea apelor turcoaz și a tavernelor de pe malul mării. Înainte de a lua decizia, a vizitat însă Grecia și în lunile de toamnă și iarnă.
„Am aflat că iarna paradisul mai pune și el o geacă pe umeri. Ferry-urile se răresc, uneori nu pleacă deloc din cauza furtunilor, bate un vânt puternic, iar ploile nu seamănă deloc cu imaginea din broșurile turistice”, povestește acesta.
Experiența l-a făcut să renunțe la ideea unei insule și să aleagă un oraș de coastă, unde viața continuă și în extrasezon.
„Mi-am dat seama că, oricât de frumos ar fi paradisul, este bine să existe și o farmacie, un supermarket, o bancă și un medic care nu dispar odată cu turiștii”, explică românul.
Iar sfatul pe care îl oferă celor care vor să se mute este simplu: „Nu vă îndrăgostiți doar de Grecia din august. Veniți și iarna, beți o cafea într-o zi ploioasă și vedeți cum arată locul fără turiști. Vacanța ține două săptămâni. Viața… puțin mai mult.”
Cu ce pensie spun românii că se poate trăi
Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de bugetul necesar. Unii români stabiliți în Grecia spun că, în prezent, o persoană singură sau un cuplu are nevoie de venituri mai mari decât în urmă cu câțiva ani, deoarece și acolo costul vieții a crescut.
„Pentru un trai confortabil, aș spune că este nevoie de aproximativ 1.800-2.000 de euro pe lună. Prețurile au crescut și la ei”, este unul dintre răspunsurile oferite în discuțiile online.
Există însă și exemple care arată că un stil de viață mai cumpătat poate reduce considerabil cheltuielile.
„Noi ne descurcăm cu aproximativ 1.000 de euro pe lună. Din această sumă, în jur de 450 de euro reprezintă chiria și utilitățile. Ne mulțumim cu plajă, plimbări lungi, ieșim o dată pe săptămână la restaurant și facem o excursie pe lună. Ne vizitează prieteni sau ne întâlnim cu români și greci stabiliți aici. Nu cheltuim prea mult pe haine”, povestește un alt român.
Chiriile depind foarte mult de zonă
Potrivit experiențelor împărtășite de români, Atena și Salonic au ajuns să aibă chirii apropiate de cele din marile orașe din România sau chiar mai ridicate. În schimb, în orașele mai mici de pe litoral și în unele localități de pe continent pot fi găsite încă locuințe la prețuri mai accesibile, mai ales dacă nu sunt situate în cele mai turistice zone.
Românii recomandă platforma Spitogatos.gr pentru căutarea unei locuințe și atrag atenția că proprietarii greci pun multe întrebări înainte de închiriere.
„La început am avut impresia că aplic pentru un loc de muncă, nu pentru o garsonieră. Apoi am înțeles că este normal. Proprietarul vrea să știe cui îi lasă casa”, explică unul dintre ei.
Mulți aleg Grecia înainte de pensie
În comentariile publicate la experiența românului apar și persoane care spun că nu este nevoie să aștepți pensionarea pentru a te bucura de viața din Grecia.
„Noi am decis să cumpărăm o locuință lângă mare, aproape de Salonic, cu mulți ani în urmă. În fiecare an petrecem acolo aproximativ o lună și ne bucurăm atât de viața alături de localnici, cât și de atmosfera de vacanță. Nu trebuie să aștepți pensia pentru a descoperi locurile frumoase din lume, deși după pensionare ai mai mult timp să stai la mare”, scrie un român.
Alții atrag însă atenția că viața într-un sat liniștit vine cu avantaje și dezavantaje indiferent de țară.
„Este valabil pentru orice sat din Europa. Locuiesc într-un cătun din Franța, cu șase case. Avem un magazin bine aprovizionat în sat, dar pentru supermarket mergem în oraș”, explică un alt utilizator.
Nu doar clima îi atrage pe români
Dincolo de costuri, mulți spun că adevăratul câștig este stilul de viață. Plimbările zilnice pe malul mării, ritmul mai puțin alert, comunitățile mici și timpul petrecut în aer liber sunt motivele invocate cel mai des de românii care au ales Grecia.
Totuși, cei care au făcut deja pasul recomandă prudență și spun că o decizie atât de importantă nu trebuie luată după o vacanță de vară. O vizită în extrasezon, când stațiunile sunt mai liniștite și pot fi observate condițiile reale de trai, poate face diferența dintre o alegere inspirată și una bazată doar pe imaginea idilică a Greciei din sezonul estival.