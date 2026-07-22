Locurile din Grecia unde canicula nu ajunge. Aici poți petrece concediul chiar și în august, festinațiile cu 27-29°C

Două dintre cele mai răcoroase insule

Dacă îți dorești mare, plaje și natură, dar fără temperaturi sufocante, nordul Mării Egee este una dintre cele mai bune alegeri. Samothraki este una dintre cele mai verzi insule ale Greciei și se află mai aproape de Bulgaria decât de sudul țării. În august, temperaturile maxime sunt în jur de 28°C, iar aerul este răcorit de pădurile întinse și de relieful muntos.

„Greșeala pe care o fac cei mai mulți este să privească Grecia ca pe o singură zonă de pe hartă. Samothraki este mai aproape de Bulgaria decât de Rodos, iar diferența se simte. În august, temperaturile maxime sunt în jur de 28°C, iar principalul motiv pentru care vin turiștii este să parcurgă cheile montane până la vathres – bazine naturale săpate în stâncă și alimentate de cascade reci”, explică specialistul în turism Yahya Dawood.

La fel de apreciată este și Thassos, o insulă acoperită în mare parte de păduri de pini. Chiar și în perioadele în care sudul Greciei depășește frecvent 35°C, aici temperaturile se mențin, de regulă, între 28 și 29°C, iar pădurile oferă umbră și un aer mult mai respirabil.

Meltemi face diferența în Ciclade

Nu doar nordul Greciei oferă temperaturi plăcute. Insulele din arhipelagul Cicladelor beneficiază în fiecare vară de celebrul vânt Meltemi, care schimbă complet senzația resimțită.

„Mulți văd Mykonos în august și cred că este la fel de fierbinte ca Atena. Dar nu este așa. Vântul Meltemi face ca temperatura resimțită să fie de aproximativ 23-24°C la umbră. Termometrul poate arăta valori ridicate, însă aerul este într-o continuă mișcare”, spune Yahya Dawood.

Pe lângă Mykonos, insulele Tinos și Folegandros sunt printre cele mai răcoroase datorită acestui vânt puternic, iar în zonele aflate la altitudine din Santorini temperaturile sunt mult mai ușor de suportat decât pe litoralul continental.

Satele de munte din Creta surprind turiștii

Puțini turiști știu că cea mai mare insulă a Greciei ascunde și unele dintre cele mai răcoroase locuri din țară. La peste 700 de metri altitudine, localitățile Anogia și Spili au temperaturi cu șase până la opt grade mai mici decât Heraklion sau alte stațiuni de pe coastă.

„Satul este situat la peste 700 de metri altitudine, este construit din piatră, iar în august aerul de după-amiază este surprinzător de răcoros. După apus ai nevoie chiar și de un pulover”, explică specialistul, conform Express.co.uk.

Alte locuri unde căldura este mai ușor de suportat

Dacă vrei să eviți canicula fără să renunți la mare, există și alte destinații care merită luate în calcul. Insula Skiathos, din arhipelagul Sporadelor, este acoperită de păduri dese de pini, iar briza constantă face ca temperaturile să fie mai plăcute decât în sudul Greciei.