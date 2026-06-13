De ce nu sunt becurile inteligente cea mai bună soluție pentru primul tău smart home

Costuri mai mari și beneficii mai mici decât par la prima vedere

Un bec LED obișnuit costă astăzi foarte puțin și poate funcționa ani întregi fără probleme. În schimb, un bec inteligent este de câteva ori mai scump, iar diferența devine semnificativă atunci când utilizatorul încearcă să echipeze întreaga locuință.

Dacă pentru o singură lampă investiția pare rezonabilă, lucrurile se schimbă atunci când trebuie înlocuite zeci de becuri din casă. În acest context, autorul articolului consideră că întrerupătoarele inteligente reprezintă o alternativă mai eficientă. Acestea permit controlul mai multor corpuri de iluminat simultan, fără a fi nevoie ca fiecare bec să aibă propriile funcții inteligente.

În plus, pentru majoritatea utilizatorilor, funcțiile folosite cel mai des rămân aprinderea, stingerea și reglarea intensității luminii. Posibilitatea de a transforma sufrageria într-un spectacol de culori RGB este interesantă la început, dar rar devine o funcție esențială în viața de zi cu zi.

Problema care îi enervează pe mulți utilizatori de becuri inteligente

Unul dintre cele mai mari neajunsuri ale becurilor inteligente este dependența de întrerupătorul clasic. Pentru ca becul să poată fi controlat prin aplicație sau prin asistent vocal, alimentarea trebuie să rămână permanent activă.

Asta înseamnă că dacă cineva apasă întrerupătorul de pe perete, becul devine inaccesibil pentru automatizări și comenzi la distanță. Situația este atât de frecventă încât unii utilizatori ajung să monteze protecții speciale peste întrerupătoare pentru a evita oprirea accidentală a alimentării.

Problema nu există în cazul întrerupătoarelor inteligente, deoarece acestea gestionează direct circuitul electric și pot fi controlate indiferent de poziția fizică a comutatorului.

Pe lângă acest aspect, becurile inteligente pot adăuga un nivel suplimentar de complexitate pentru utilizatorii fără experiență. Instalarea aplicațiilor, conectarea la rețeaua Wi-Fi, actualizările de firmware și eventualele probleme de compatibilitate pot transforma o operațiune aparent simplă într-un proces frustrant.