De ce este atât de frig în avion, chiar și vara: motivul nu ține doar de confort

Cabina nu este rece doar pentru că echipajul preferă așa

În majoritatea avioanelor comerciale, temperatura poate fi ajustată pe zone. Asta înseamnă că partea din față, zona de mijloc și partea din spate nu trebuie să aibă exact aceeași senzație termică. Sistemul de control al mediului din avion reglează temperatura, presiunea și circulația aerului, iar echipajul poate modifica setările în funcție de tipul aeronavei și de condițiile din cabină.

Problema este că nu există o temperatură perfectă pentru toată lumea. Un pasager poate sta în tricou și să spună că este prea cald, în timp ce persoana de lângă el tremură sub geacă. În plus, temperatura percepută nu depinde doar de numărul de grade indicat de sistem. Contează unde stai, cât de aproape ești de un perete exterior, dacă ai ventilația orientată direct spre tine și cât timp ai stat nemișcat pe scaun.

De multe ori, senzația de frig este accentuată de umiditatea extrem de redusă. Aerul introdus în cabină vine de la altitudine, unde este foarte rece și aproape lipsit de vapori de apă. Pe măsură ce este condiționat și amestecat cu aerul recirculat, rămâne mult mai uscat decât aerul cu care ești obișnuit acasă sau la birou.

Asta explică de ce poți simți că îți sunt uscate ochii, buzele și gâtul în timpul unui zbor, chiar dacă nu ai răcit și nu ai băut nimic rece. Aerul uscat contribuie la senzația generală de răcoare, iar pielea pierde mai ușor umezeală. De aceea, o cabină de 22 de grade poate părea mai rece decât o cameră cu aceeași temperatură.

Presiunea din avion schimbă felul în care reacționează corpul

La altitudinea de croazieră, un avion comercial nu menține presiunea echivalentă nivelului mării. Cabina este presurizată, însă de obicei la un nivel comparabil cu o altitudine de aproximativ 1.500-2.400 de metri. Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, acest lucru este sigur, dar organismul primește ceva mai puțin oxigen decât la sol.

De aici apar unele dintre senzațiile neplăcute pe care le poți avea în avion: oboseală, cap ușor greu, amețeală după ce te ridici repede sau senzația că respiri puțin diferit. Leșinul sau starea de pre-leșin sunt printre cele mai frecvente urgențe medicale întâlnite la bord, iar echipajul trebuie să țină cont de acest risc, mai ales în zborurile de noapte sau pe cursele foarte lungi.

O cabină prea caldă nu ajută într-un astfel de context. Căldura, aglomerația, lipsa mișcării și deshidratarea pot accentua senzația de rău, greața sau amețeala. Temperaturile ușor mai scăzute îi pot ajuta pe pasageri să rămână mai confortabili și mai atenți, fără ca aeronava să fie transformată într-un frigider.