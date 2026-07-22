De ce au ajuns fructele și legumele să fie atât de scumpe. Explicația din spatele prețurilor, raport ONU

Pentru un european, costul minim estimat al unei diete echilibrate a ajuns la aproape 4 dolari pe zi, cu aproximativ un dolar mai mult decât în urmă cu patru ani.

În practică, acest lucru înseamnă că o familie cheltuiește astăzi considerabil mai mult pentru a pune pe masă aceleași fructe, legume și alte produse recomandate de specialiști pentru o alimentație sănătoasă.

Nu doar inflația explică scumpirile

Pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina și tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au dus la creșterea costurilor de producție și transport pentru aproape toate alimentele. Raportul FAO arată însă că acestea nu sunt singurele motive pentru care fructele și legumele s-au scumpit atât de mult.

Potrivit autorilor, actualul sistem de subvenții agricole din Uniunea Europeană favorizează în continuare culturile de cereale, producția de furaje și sectorul zootehnic, în timp ce producătorii de fructe, legume și leguminoase beneficiază de un sprijin relativ mai redus.

În aceste condiții, cultivarea alimentelor considerate esențiale pentru o dietă sănătoasă rămâne mai costisitoare, iar diferența ajunge în cele din urmă să fie plătită de consumatori.

De ce sunt fructele și legumele cele mai afectate

Raportul arată că fructele, legumele și leguminoasele reprezintă aproape 60% din costul unei alimentații sănătoase, în timp ce cerealele, precum grâul sau orezul, contribuie cu doar aproximativ 13% la costul total.

În același timp, numeroase culturi horticole necesită mult mai multă muncă manuală decât cerealele, iar investițiile în tehnologii care să reducă aceste costuri au fost limitate în ultimii ani.