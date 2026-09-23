De ce același produs de pe Temu poate avea alt preț de la o zi la alta. Ce se întâmplă, de fapt, în aplicație
Mulți români care comandă de pe Temu au observat o situație aparent ciudată: un produs văzut dimineața la un anumit preț poate costa diferit seara sau a doua zi, iar suma afișată într-o ofertă nu este întotdeauna identică cu cea pe care cumpărătorul ajunge efectiv să o plătească. Explicația poate ține de fluctuațiile de preț, campaniile promoționale, cupoanele disponibile sau de modul în care sunt prezentate ofertele, iar în comerțul online există și posibilitatea utilizării prețurilor personalizate, pentru care legislația europeană impune reguli de transparență.
De ce se poate schimba prețul chiar în aceeași zi
Magazinele online nu funcționează întotdeauna după modelul clasic al magazinului de cartier, unde un produs primește o etichetă de 30 de lei și poate rămâne la acel preț săptămâni întregi.
În mediul online pot exista prețuri dinamice. Comisia Europeană explică faptul că acestea sunt prețuri care se modifică în funcție de factori care nu țin neapărat de identitatea cumpărătorului, cum ar fi momentul achiziției, oferta disponibilă sau prețurile concurenților.
Astfel, dacă o husă de telefon costă 25 de lei dimineața și 29 de lei seara, simplul fapt că prețul s-a modificat nu dovedește că magazinul a stabilit intenționat un preț mai mare pentru persoana respectivă.
Temu recunoaște chiar existența fluctuațiilor prin politica sa de ajustare a prețurilor. Platforma precizează că, pentru produsele eligibile, dacă prețul aceluiași articol, de la același vânzător și în aceeași variantă, scade în termen de 30 de zile de la plată, cumpărătorul poate solicita diferența de preț. Există însă și excepții, inclusiv pentru anumite produse promoționale.
Prețul produsului nu este întotdeauna suma pe care o vei plăti
O altă explicație pentru diferențele observate de utilizatori o reprezintă promoțiile și cupoanele. Să presupunem că un produs este afișat la 40 de lei. Un utilizator poate avea în cont un cupon aplicabil comenzii, o ofertă condiționată de atingerea unei anumite valori a coșului sau acces la o campanie promoțională. În acest caz, suma efectivă suportată pentru produs poate fi mai mică.
Un alt cumpărător care deschide aceeași pagină poate să nu beneficieze de aceleași condiții. De aceea, comparația relevantă nu este întotdeauna doar între cifrele mari afișate pe pagina produsului, ci între sumele și condițiile prezentate înainte de confirmarea comenzii.
Cu alte cuvinte, „prețul de listă”, prețul prezentat ca redus și suma rezultată după aplicarea cupoanelor pot reprezenta lucruri diferite.
Pot două persoane să vadă prețuri diferite?
Tehnic, în comerțul online există și prețuri personalizate. Acestea sunt diferite de prețurile dinamice. Comisia Europeană explică faptul că un comerciant poate utiliza algoritmi și date despre comportamentul online pentru a personaliza un preț în funcție de profilul unui consumator. Regulile europene nu interzic în sine o asemenea practică, însă consumatorul trebuie informat dacă prețul care îi este prezentat a fost personalizat pe baza unui proces decizional automatizat și a profilării comportamentului său.
Prin urmare, faptul că două persoane văd oferte diferite nu trebuie pus automat pe seama unui „algoritm care scumpește produsul pentru cine îl caută mai des”. Pot exista cupoane, campanii sau alte condiții diferite. Dacă însă este utilizată personalizarea prețului prin profilare automată, consumatorul are dreptul să fie informat.
Reducerea de 70% trebuie privită separat de prețul final
O atenție deosebită merită și prețurile tăiate și procentele foarte mari de reducere. Regulile europene prevăd că, atunci când un comerciant anunță o reducere de preț, prețul anterior utilizat drept referință trebuie, în principiu, să fie cel mai scăzut preț practicat de comerciant în perioada de cel puțin 30 de zile anterioară reducerii.
Temu s-a aflat deja în atenția autorităților europene pentru modul de prezentare a unor promoții. Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor din UE a notificat compania, printre problemele semnalate fiind reducerile despre care autoritățile considerau că puteau crea falsa impresie că un produs era redus și tacticile de presiune asupra cumpărătorilor. Procedura a vizat mai multe practici de protecție a consumatorilor.
Ce trebuie să verifici înainte să comanzi
Pentru cumpărător, cea mai simplă regulă este să nu se lase ghidat exclusiv de procentul mare de reducere sau de prețul tăiat cu o linie.
Dacă un obiect apare la „29 de lei, redus de la 90 de lei”, informația care contează imediat pentru buget este cât va costa efectiv comanda în momentul plății și ce condiții trebuie îndeplinite pentru obținerea acelui preț. Merită verificat dacă reducerea depinde de un cupon, de valoarea minimă a coșului sau de o anumită promoție.
Iar dacă produsul cumpărat devine mai ieftin după comandă, utilizatorii Temu pot verifica în secțiunea comenzilor dacă articolul este eligibil pentru ajustarea de preț în intervalul de 30 de zile prevăzut de platformă.
Așadar, schimbarea unui preț de la o zi la alta nu este neapărat o anomalie. În spatele cifrei afișate pot exista prețuri dinamice, promoții și cupoane diferite. Tocmai de aceea, pentru cumpărător este mai util să urmărească suma finală pe care o plătește, nu doar procentul spectaculos de reducere afișat în aplicație.