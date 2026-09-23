De ce același produs de pe Temu poate avea alt preț de la o zi la alta. Ce se întâmplă, de fapt, în aplicație

În mediul online pot exista prețuri dinamice. Comisia Europeană explică faptul că acestea sunt prețuri care se modifică în funcție de factori care nu țin neapărat de identitatea cumpărătorului, cum ar fi momentul achiziției, oferta disponibilă sau prețurile concurenților.

Astfel, dacă o husă de telefon costă 25 de lei dimineața și 29 de lei seara, simplul fapt că prețul s-a modificat nu dovedește că magazinul a stabilit intenționat un preț mai mare pentru persoana respectivă.

Temu recunoaște chiar existența fluctuațiilor prin politica sa de ajustare a prețurilor. Platforma precizează că, pentru produsele eligibile, dacă prețul aceluiași articol, de la același vânzător și în aceeași variantă, scade în termen de 30 de zile de la plată, cumpărătorul poate solicita diferența de preț. Există însă și excepții, inclusiv pentru anumite produse promoționale.

Prețul produsului nu este întotdeauna suma pe care o vei plăti

O altă explicație pentru diferențele observate de utilizatori o reprezintă promoțiile și cupoanele. Să presupunem că un produs este afișat la 40 de lei. Un utilizator poate avea în cont un cupon aplicabil comenzii, o ofertă condiționată de atingerea unei anumite valori a coșului sau acces la o campanie promoțională. În acest caz, suma efectivă suportată pentru produs poate fi mai mică.

Un alt cumpărător care deschide aceeași pagină poate să nu beneficieze de aceleași condiții. De aceea, comparația relevantă nu este întotdeauna doar între cifrele mari afișate pe pagina produsului, ci între sumele și condițiile prezentate înainte de confirmarea comenzii.

Cu alte cuvinte, „prețul de listă”, prețul prezentat ca redus și suma rezultată după aplicarea cupoanelor pot reprezenta lucruri diferite.

Pot două persoane să vadă prețuri diferite?

Tehnic, în comerțul online există și prețuri personalizate. Acestea sunt diferite de prețurile dinamice. Comisia Europeană explică faptul că un comerciant poate utiliza algoritmi și date despre comportamentul online pentru a personaliza un preț în funcție de profilul unui consumator. Regulile europene nu interzic în sine o asemenea practică, însă consumatorul trebuie informat dacă prețul care îi este prezentat a fost personalizat pe baza unui proces decizional automatizat și a profilării comportamentului său.