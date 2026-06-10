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ENTERTAINMENT

De astăzi, „Cravata galbenă” poate fi văzut pe Netflix. Filmul despre Sergiu Celibidache a ajuns în streaming după succesul din cinematografe

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De astăzi, „Cravata galbenă” poate fi văzut pe Netflix. Filmul despre Sergiu Celibidache a ajuns în streaming după succesul din cinematografe

Una dintre cele mai discutate producții românești din ultimul an poate fi urmărită, începând de astăzi, pe Netflix. „Cravata galbenă” („The Yellow Tie”), filmul inspirat din viața și cariera celebrului dirijor român Sergiu Celibidache, intră oficial în catalogul platformei de streaming după parcursul său în cinematografe.

Lungmetrajul a atras atenția atât prin subiectul său, cât și prin distribuția internațională, care îi include pe John Malkovich, Sean Bean, Miranda Richardson și Ben Schnetzer. Producția este regizată de Serge Ioan Celebidachi, fiul marelui dirijor, care a semnat și scenariul împreună cu James Olivier.

Povestea unui român care a cucerit lumea muzicii clasice

Cravata galbenă” urmărește viața lui Sergiu Celibidache pe parcursul a peste șapte decenii. Filmul explorează drumul său de la copilăria petrecută în România până la consacrarea pe marile scene ale muzicii clasice europene și internaționale.

Pelicula prezintă atât provocările personale, cât și obstacolele profesionale pe care celebrul dirijor le-a întâlnit de-a lungul vieții. Povestea surprinde inclusiv perioada petrecută în Germania după cel de-Al Doilea Război Mondial, anii dificili în care și-a construit cariera și relația complexă cu familia sa.

În rolul lui Sergiu Celibidache apar doi actori. Ben Schnetzer interpretează perioada tinereții, în timp ce John Malkovich îl aduce pe ecran în anii maturității. Alegerea unei distribuții internaționale a contribuit la vizibilitatea producției și în afara României.

O producție filmată integral în România

Unul dintre aspectele care diferențiază „Cravata galbenă” de alte biografii cinematografice este amploarea producției. Filmul a fost realizat integral în România și a implicat o echipă formată din sute de profesioniști din industria locală de film.

Pentru recrearea unor momente importante din viața dirijorului au fost folosite decoruri și locații din România care au reprezentat diferite orașe și țări esențiale în povestea lui Celibidache. De asemenea, mai multe orchestre naționale au participat la realizarea scenelor inspirate de concertele istorice pe care acesta le-a dirijat de-a lungul carierei sale.

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După lansarea în cinematografe în noiembrie 2025, filmul a beneficiat de o recepție favorabilă din partea publicului și a devenit una dintre producțiile românești care au atras atenția iubitorilor de cinema și muzică clasică.

Disponibilitatea pe Netflix îi oferă acum acces unui public mult mai larg. Pentru cei care nu au ajuns să-l vadă pe marele ecran, dar și pentru spectatorii care doresc să revadă povestea lui Sergiu Celibidache, „Cravata galbenă” devine de astăzi una dintre cele mai importante producții românești disponibile pe platforma de streaming.

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