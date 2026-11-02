Date sintetice pentru antrenarea algoritmilor: soluție la problemele de confidențialitate sau sursă de erori artificiale?

Ce sunt datele sintetice și de ce nu seamănă toate între ele

Există o diferență între exemplele construite după reguli și cele produse de un model care a analizat date reale. În primul caz, un dezvoltator poate genera facturi fictive folosind combinații de produse, date și valori stabilite explicit. În al doilea, un sistem învață relații statistice dintr-o bază existentă și creează înregistrări noi, care ar trebui să păstreze anumite caracteristici ale acesteia. Ambele rezultate sunt sintetice, dar riscurile privind confidențialitatea, diversitatea și fidelitatea pot fi foarte diferite.

Nici înlocuirea numelor dintr-o bază reală nu trebuie confundată cu generarea sintetică. Dacă toate celelalte informații rămân identice, combinația dintre localitate, vârstă, profesie și un eveniment rar poate permite recunoașterea unei persoane. NIST subliniază atât limitele eliminării identificatorilor, cât și faptul că multe metode de generare sintetică nu oferă o garanție formală de confidențialitate. Aspectul artificial al unei înregistrări nu stabilește, singur, cât de mult dezvăluie despre datele din care a fost construită.

Valoarea unui set depinde de scop. Pentru testarea interfeței unei aplicații, poate fi suficient ca datele să respecte structura câmpurilor. Pentru antrenarea unui sistem antifraudă, relațiile dintre operațiuni, ordinea temporală și exemplele neobișnuite pot fi esențiale. Un set care arată convingător într-o demonstrație poate fi nepotrivit pentru o analiză a riscului. Dacă pregătești un asemenea proiect, definește mai întâi ce comportament trebuie să învețe algoritmul și ce proprietăți ale realității trebuie păstrate pentru acel comportament.

Într-un exemplu ipotetic, un magazin românesc ar putea genera solicitări despre retururi, garanții și livrări pentru a pregăti un asistent. Datele ar deveni mai utile dacă ar include mesaje fără diacritice, exprimări incomplete, confuzii între produse și schimbări de subiect. Totuși, realismul lingvistic nu dovedește că distribuția problemelor corespunde activității magazinului. Dacă generatorul produce mai ales conversații ordonate și politicoase, compania poate construi un asistent foarte bun la situații care apar mai rar decât sugerează propriul laborator.

Confidențialitatea trebuie demonstrată înainte ca datele să fie distribuite

Riscul începe chiar înainte de generare, în momentul în care datele reale sunt oferite modelului sau furnizorului care produce exemplele sintetice. Dacă o arhivă sensibilă este încărcată într-un serviciu extern fără condiții adecvate, faptul că rezultatul final conține persoane inventate nu anulează transferul inițial. Pentru organizație, evaluarea trebuie să acopere sursa, procesarea intermediară, jurnalizarea și destinatarii. Etapa de producție a setului are propriile riscuri, distincte de cele asociate distribuirii lui ulterioare.

Un model poate memora sau reproduce elemente rare din informațiile analizate. În acest context, testele încearcă să afle dacă un atacator poate extrage o înregistrare, poate deduce participarea unei persoane la setul inițial sau poate asocia rezultatele cu alte informații disponibile. Nici absența unui nume, nici existența unor diferențe mici față de original nu sunt probe suficiente. Pentru date importante, verificarea trebuie să includă scenarii în care cineva caută activ să recupereze informații, nu doar o inspecție vizuală a câtorva exemple.

Confidențialitatea diferențială oferă o abordare formală a protejării contribuției individuale, prin mecanisme și parametri care limitează ce poate dezvălui rezultatul despre o persoană. Google Research a prezentat metode de generare sintetică bazate pe inferență cu asemenea garanții, iar NIST explică distincția dintre seturile sintetice obișnuite și cele produse în acest cadru. Garanția are condiții precise și un compromis cu utilitatea; nu trebuie tradusă comercial prin afirmația vagă că orice risc a dispărut. Alegerea parametrilor și implementarea rămân decisive.