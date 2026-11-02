„Dansez pentru tine” revine la PRO TV, la 20 de ani de la debut. Surprizele pregătite pentru noua grilă

Pentru publicul care a urmărit emisiunea în anii 2000, vestea are și o puternică componentă de nostalgie. „Dansez pentru tine” combina concursul de dans cu poveștile emoționante ale oamenilor obișnuiți, care intrau în competiție pentru îndeplinirea unui vis. Fiecare dintre ei făcea pereche cu o vedetă și se pregătea alături de un coregraf.

Show-ul a ajuns la 14 sezoane, difuzate între 2006 și 2013. Succesul său a fost considerabil: PRO TV anunța, de exemplu, că primele nouă sezoane fuseseră lider de audiență și strânseseră peste două milioane de telespectatori la fiecare ediție.

Cine va prezenta noul „Dansez pentru tine”

Aceasta rămâne, pentru moment, una dintre marile necunoscute. PRO TV a confirmat revenirea producției, dar în anunțul privind noua grilă nu a dezvăluit cine va fi gazda show-ului.

Numele cel mai strâns legat de istoria „Dansez pentru tine” este cel al lui Ștefan Bănică Jr., care a prezentat emisiunea din 2006 până în 2013. La început, acesta a avut-o alături pe Olivia Steer, iar ulterior Iulia Vântur a devenit partenera sa de prezentare.

Rămâne de văzut dacă PRO TV va miza pe o revenire a unor figuri cunoscute din vechea formulă sau va alege prezentatori noi pentru relansarea din 2027.

Audiențele din trecut explică însă interesul uriaș pentru revenire. În 2013, debutul sezonului 14 a fost lider de audiență, iar în minutul de maximă audiență aproape trei milioane de români urmăreau emisiunea.

MasterChef Celebrity și noi formate în 2027

„Dansez pentru tine” nu este singura surpriză pregătită de PRO TV. Primăvara lui 2027 va aduce și lansarea formatului internațional „Most Wanted”, dar și serialul „Tati Time”, care va extinde universul filmelor „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.