„Dansez pentru tine” revine la PRO TV, la 20 de ani de la debut. Surprizele pregătite pentru noua grilă
Una dintre cele mai cunoscute emisiuni de divertisment din România se întoarce pe micile ecrane. PRO TV a confirmat oficial revenirea „Dansez pentru tine”, show-ul care a ținut ani la rând milioane de români în fața televizoarelor. Anunțul vine la două decenii de la debutul producției și stârnește deja curiozitatea publicului: cine va prezenta noua ediție, cine va intra în juriu și ce vedete vor accepta provocarea ringului de dans?
„Dansez pentru tine” revine la PRO TV
Postul pregătește o grilă cu numeroase noutăți, însă una dintre cele mai importante este revenirea „Dansez pentru tine”, la 20 de ani de la debutul formatului în România.
Pentru publicul care a urmărit emisiunea în anii 2000, vestea are și o puternică componentă de nostalgie. „Dansez pentru tine” combina concursul de dans cu poveștile emoționante ale oamenilor obișnuiți, care intrau în competiție pentru îndeplinirea unui vis. Fiecare dintre ei făcea pereche cu o vedetă și se pregătea alături de un coregraf.
Show-ul a ajuns la 14 sezoane, difuzate între 2006 și 2013. Succesul său a fost considerabil: PRO TV anunța, de exemplu, că primele nouă sezoane fuseseră lider de audiență și strânseseră peste două milioane de telespectatori la fiecare ediție.
Cine va prezenta noul „Dansez pentru tine”
Aceasta rămâne, pentru moment, una dintre marile necunoscute. PRO TV a confirmat revenirea producției, dar în anunțul privind noua grilă nu a dezvăluit cine va fi gazda show-ului.
Numele cel mai strâns legat de istoria „Dansez pentru tine” este cel al lui Ștefan Bănică Jr., care a prezentat emisiunea din 2006 până în 2013. La început, acesta a avut-o alături pe Olivia Steer, iar ulterior Iulia Vântur a devenit partenera sa de prezentare.
Rămâne de văzut dacă PRO TV va miza pe o revenire a unor figuri cunoscute din vechea formulă sau va alege prezentatori noi pentru relansarea din 2027.
Audiențele din trecut explică însă interesul uriaș pentru revenire. În 2013, debutul sezonului 14 a fost lider de audiență, iar în minutul de maximă audiență aproape trei milioane de români urmăreau emisiunea.
MasterChef Celebrity și noi formate în 2027
„Dansez pentru tine” nu este singura surpriză pregătită de PRO TV. Primăvara lui 2027 va aduce și lansarea formatului internațional „Most Wanted”, dar și serialul „Tati Time”, care va extinde universul filmelor „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.
Tot în noua grilă se regăsește o adaptare românească a formatului „Kitchen Nightmares”, care va purta numele „Pe muchie de cuțit”. PRO TV pregătește și un sezon special „MasterChef Celebrity”.
La 20 de ani de la producția originală va continua și povestea serialului „Băieți Buni”, prin „Băieți Buni: Pe Viață”.
Nadia Comăneci intră în juriul „Românii au talent”
Grila păstrează și formatele deja consacrate. „Românii au talent” va reveni cu un nou sezon, iar una dintre marile noutăți va fi prezența Nadiei Comăneci în juriu.
Continuă și „Săriți de pe Fix”, precum și „Las Fierbinți”, serialul care rămâne unul dintre reperele grilei postului.
„PRO TV are o legătură extraordinară cu publicul din România, iar ambiția noastră este să o consolidăm și mai mult. În această grilă reunim divertismentul pe care oamenii îl îndrăgesc, povești care captivează și surprind, precum și idei noi care ne duc mai departe”, a declarat Christian Anting, CEO PRO TV.
Pentru mulți telespectatori, cea mai mare curiozitate rămâne însă „Dansez pentru tine”. După o pauză de peste un deceniu, „ringul visurilor” se pregătește să se redeschidă, iar PRO TV mai are de dezvăluit detaliile esențiale: prezentatorii, juriul, vedetele concurente și formula în care unul dintre cele mai cunoscute show-uri din istoria televiziunii românești va reveni în 2027.