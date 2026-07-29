Motivul pentru care Pro TV a primit o amendă de 4 milioane de euro. Postul nu este de acord cu decizia, conflictul ajunge în instanță

Compania susține că analiza realizată de autoritate nu reflectă corect situația și că există erori atât în interpretarea angajamentelor asumate, cât și în modul în care a fost calculată presupusa încălcare. Din acest motiv, postul de televiziune a anunțat că își va exercita drepturile legale și va solicita instanței să analizeze cazul.

În comunicatul transmis, Pro TV precizează:

„Am luat act de anunţul Consiliului Concurenţei, publicat la data de 29.07.2026, în legătură cu proceduri iniţiate în urmă cu mai bine de 12 ani. Ne exprimăm dezacordul faţă de concluziile Consiliului. În opinia noastră, evaluarea Consiliului Concurenţei nu reflectă în mod corect faptele şi este eronată cu privire la existenţa încălcărilor şi interpretarea angajamentelor, inclusiv cu privire la modul de calcul.”

Motivul pentru care a fost aplicată amenda

Consiliul Concurenței a sancționat Pro TV cu 4 milioane de euro pe motiv că grupul nu ar fi respectat angajamentele asumate în anul 2021.

Aceste angajamente prevedeau că, într-un interval de trei ani, Pro TV urma să reducă diferența dintre reducerile de preț oferite companiei RCS & RDS, operatorul cu cel mai mare număr de abonați, pentru dreptul de retransmisie a canalelor Pro TV și reducerile acordate celorlalți operatori de pe piață.

Decizia autorității are la bază concluzia că respectivele angajamente nu au fost respectate, ceea ce a dus la aplicarea sancțiunii financiare.

Televiziunea susține că a acționat cu bună-credință

În poziția oficială transmisă, Pro TV afirmă că, pe întreaga perioadă în care au fost aplicate angajamentele, practicile comerciale ale companiei au respectat legislația.

Reprezentanții postului spun că își păstrează încrederea atât în modelul de afaceri, cât și în legalitatea modului în care și-au desfășurat activitatea.