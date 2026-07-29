Motivul pentru care Pro TV a primit o amendă de 4 milioane de euro. Postul nu este de acord cu decizia, conflictul ajunge în instanță
Pro TV a reacționat după ce Consiliul Concurenței a aplicat o amendă de 4 milioane de euro companiei, decizie pe care postul de televiziune o consideră nejustificată. Reprezentanții televiziunii susțin că nu sunt de acord cu concluziile autorității și anunță că vor contesta sancțiunea în instanță, argumentând că și-au desfășurat activitatea cu respectarea normelor legale și a angajamentelor asumate.
Pro TV respinge concluziile Consiliului Concurenței și anunță că va ataca decizia
La scurt timp după anunțul făcut de Consiliul Concurenței, Pro TV a transmis un punct de vedere oficial în care își exprimă dezacordul față de sancțiunea primită.
Compania susține că analiza realizată de autoritate nu reflectă corect situația și că există erori atât în interpretarea angajamentelor asumate, cât și în modul în care a fost calculată presupusa încălcare. Din acest motiv, postul de televiziune a anunțat că își va exercita drepturile legale și va solicita instanței să analizeze cazul.
În comunicatul transmis, Pro TV precizează:
„Am luat act de anunţul Consiliului Concurenţei, publicat la data de 29.07.2026, în legătură cu proceduri iniţiate în urmă cu mai bine de 12 ani. Ne exprimăm dezacordul faţă de concluziile Consiliului. În opinia noastră, evaluarea Consiliului Concurenţei nu reflectă în mod corect faptele şi este eronată cu privire la existenţa încălcărilor şi interpretarea angajamentelor, inclusiv cu privire la modul de calcul.”
Motivul pentru care a fost aplicată amenda
Consiliul Concurenței a sancționat Pro TV cu 4 milioane de euro pe motiv că grupul nu ar fi respectat angajamentele asumate în anul 2021.
Aceste angajamente prevedeau că, într-un interval de trei ani, Pro TV urma să reducă diferența dintre reducerile de preț oferite companiei RCS & RDS, operatorul cu cel mai mare număr de abonați, pentru dreptul de retransmisie a canalelor Pro TV și reducerile acordate celorlalți operatori de pe piață.
Decizia autorității are la bază concluzia că respectivele angajamente nu au fost respectate, ceea ce a dus la aplicarea sancțiunii financiare.
Televiziunea susține că a acționat cu bună-credință
În poziția oficială transmisă, Pro TV afirmă că, pe întreaga perioadă în care au fost aplicate angajamentele, practicile comerciale ale companiei au respectat legislația.
Reprezentanții postului spun că își păstrează încrederea atât în modelul de afaceri, cât și în legalitatea modului în care și-au desfășurat activitatea.
„Pe parcursul aplicării angajamentelor, am acţionat cu bună-credinţă, iar practicile noastre comerciale au respectat în totalitate normele legale. Ne menţinem încrederea în integritatea modelului nostru de afaceri şi în legalitatea şi corectitudinea conduitei noastre.”
Compania consideră că evaluarea realizată de Consiliul Concurenței nu surprinde toate elementele relevante care influențează piața pe care activează distribuitorii de canale TV.
Pro TV invocă și contextul concurențial al pieței
În același comunicat, televiziunea susține că orice analiză privind concurența ar trebui să ia în calcul și structura actuală a pieței de distribuție a canalelor TV din România.
Potrivit companiei, operatorii telecom majori dețin o poziție importantă pe piață, aspect care influențează condițiile concurențiale din întreaga industrie.
„În plus, considerăm că orice evaluare a condiţiilor de concurenţă ar trebui să ţină seama de contextul mai larg al pieţei, în special de consolidarea puterii de piaţă a unor operatori telecom majori care distribuie canalele TV în România, inclusiv o structură de distribuţie care controlează peste 75% din piaţă şi care influenţează în mod semnificativ condiţiile concurenţiale la nivelul întregii industrii.”
În final, Pro TV confirmă că va contesta oficial sancțiunea în instanță, unde speră ca argumentele sale să fie analizate obiectiv.
„Din aceste motive, ne vom exercita drepturile legale şi vom contesta decizia Consiliului Concurenţei în faţa instanţei competente, unde considerăm că poziţia noastră va fi evaluată corect şi obiectiv.”
Astfel, disputa dintre Pro TV și Consiliul Concurenței urmează să fie tranșată de instanța competentă, după ce postul de televiziune a anunțat că nu este de acord cu motivele care au stat la baza amenzii de 4 milioane de euro.