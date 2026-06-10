Dacia și ștergătoarele care lasă urme: când e de vină lama, când e parbrizul și când ai altă problemă

De aceea, înainte să cumperi a treia pereche de ștergătoare într-un an, merită să identifici tipul urmei. Dârele fine, zonele neșterse, vibrațiile, săriturile sau pelicula uleioasă spun lucruri diferite. O verificare simplă poate face diferența dintre o rezolvare ieftină și schimbări inutile de piese.

Când lama ștergătorului este principala vinovată

Lama este suspectul principal atunci când urmele sunt clare, repetitive și apar pe aceeași zonă a cursei. Dacă vezi linii subțiri, paralele, care rămân după fiecare trecere, cauciucul lamei poate fi tăiat, întărit sau murdar. O lamă bună trebuie să alunece uniform pe sticlă și să întoarcă marginea de cauciuc la schimbarea direcției. Când marginea rămâne rigidă, ștergătorul nu mai curăță, ci împinge apa neuniform.

Uzura apare mai repede dacă ștergătoarele sunt folosite pe parbriz uscat sau murdar. Praful, nisipul și resturile de insecte acționează ca un abraziv. În timp, muchia de cauciuc se deteriorează și începe să lase dâre. Vara, soarele întărește cauciucul, iar iarna gheața îl poate rupe. Dacă ridici lama și observi crăpături, zone lucioase, bucăți lipsă sau cauciuc deformat, schimbarea este justificată.

Un alt semn că lama este de vină este zgomotul de frecare uscată sau vibrația pe parbriz, mai ales la ploaie slabă. Dacă ștergătorul sare, tremură sau produce un scârțâit constant, cauciucul nu mai lucrează corect sau unghiul de contact nu este bun. În unele cazuri, lamele foarte ieftine sau nepotrivite pentru curbura parbrizului pot face aceste simptome chiar dacă sunt noi.

La o Dacia, este important să alegi dimensiunile corecte și prinderea potrivită. O lamă prea lungă poate atinge chederul sau cealaltă lamă, iar una prea scurtă lasă zone mari necurățate. De asemenea, nu toate ștergătoarele aftermarket se așază la fel pe parbriz. Unele modele plate pot funcționa mai bine, altele pot apăsa neuniform dacă nu se potrivesc bine cu forma sticlei.

Nu neglija nici ștergătorul spate, acolo unde există. Pentru că este folosit mai rar, mulți șoferi îl uită ani întregi. Cauciucul se întărește, iar când îl folosești pe lunetă murdară, lasă urme imediat. Vizibilitatea în oglinda retrovizoare contează, mai ales în oraș, la parcare și pe vreme rea.

Când problema este parbrizul, lichidul sau brațul ștergătorului

Dacă ai schimbat lamele și urmele persistă, parbrizul devine suspect. Sticla poate fi contaminată cu grăsime, depuneri de la poluare, ceară de la spălătorie, soluții hidrofobe aplicate prost sau resturi de silicon. Acestea formează o peliculă pe care apa nu se așază uniform. Rezultatul este un aspect unsuros, cu reflexii, chiar dacă ștergătorul pare să lucreze corect.