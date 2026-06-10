Dacia și ștergătoarele care lasă urme: când e de vină lama, când e parbrizul și când ai altă problemă
Ștergătoarele care lasă urme sunt una dintre acele probleme aparent banale care pot deveni foarte enervante. Pe timp de zi, poate părea doar o dungă discretă pe parbriz. Noaptea, pe ploaie, în lumina farurilor de pe contrasens, aceeași urmă se transformă într-o perdea de reflexii care obosește ochii și reduce vizibilitatea. La o Dacia folosită zilnic, mai ales în oraș sau pe drumuri cu praf, problema apare destul de des.
Primul impuls este să schimbi lamelele. De multe ori, acesta este și răspunsul corect. Dar nu întotdeauna. Uneori, ștergătoarele sunt bune, iar vinovatul este parbrizul murdar, contaminat cu grăsime, ceară, silicon sau depuneri minerale. Alteori, problema vine de la brațul ștergătorului, de la presiunea incorectă pe sticlă, de la lichidul de parbriz sau chiar de la un parbriz zgâriat.
De aceea, înainte să cumperi a treia pereche de ștergătoare într-un an, merită să identifici tipul urmei. Dârele fine, zonele neșterse, vibrațiile, săriturile sau pelicula uleioasă spun lucruri diferite. O verificare simplă poate face diferența dintre o rezolvare ieftină și schimbări inutile de piese.
Când lama ștergătorului este principala vinovată
Lama este suspectul principal atunci când urmele sunt clare, repetitive și apar pe aceeași zonă a cursei. Dacă vezi linii subțiri, paralele, care rămân după fiecare trecere, cauciucul lamei poate fi tăiat, întărit sau murdar. O lamă bună trebuie să alunece uniform pe sticlă și să întoarcă marginea de cauciuc la schimbarea direcției. Când marginea rămâne rigidă, ștergătorul nu mai curăță, ci împinge apa neuniform.
Uzura apare mai repede dacă ștergătoarele sunt folosite pe parbriz uscat sau murdar. Praful, nisipul și resturile de insecte acționează ca un abraziv. În timp, muchia de cauciuc se deteriorează și începe să lase dâre. Vara, soarele întărește cauciucul, iar iarna gheața îl poate rupe. Dacă ridici lama și observi crăpături, zone lucioase, bucăți lipsă sau cauciuc deformat, schimbarea este justificată.
Un alt semn că lama este de vină este zgomotul de frecare uscată sau vibrația pe parbriz, mai ales la ploaie slabă. Dacă ștergătorul sare, tremură sau produce un scârțâit constant, cauciucul nu mai lucrează corect sau unghiul de contact nu este bun. În unele cazuri, lamele foarte ieftine sau nepotrivite pentru curbura parbrizului pot face aceste simptome chiar dacă sunt noi.
La o Dacia, este important să alegi dimensiunile corecte și prinderea potrivită. O lamă prea lungă poate atinge chederul sau cealaltă lamă, iar una prea scurtă lasă zone mari necurățate. De asemenea, nu toate ștergătoarele aftermarket se așază la fel pe parbriz. Unele modele plate pot funcționa mai bine, altele pot apăsa neuniform dacă nu se potrivesc bine cu forma sticlei.
Nu neglija nici ștergătorul spate, acolo unde există. Pentru că este folosit mai rar, mulți șoferi îl uită ani întregi. Cauciucul se întărește, iar când îl folosești pe lunetă murdară, lasă urme imediat. Vizibilitatea în oglinda retrovizoare contează, mai ales în oraș, la parcare și pe vreme rea.
Când problema este parbrizul, lichidul sau brațul ștergătorului
Dacă ai schimbat lamele și urmele persistă, parbrizul devine suspect. Sticla poate fi contaminată cu grăsime, depuneri de la poluare, ceară de la spălătorie, soluții hidrofobe aplicate prost sau resturi de silicon. Acestea formează o peliculă pe care apa nu se așază uniform. Rezultatul este un aspect unsuros, cu reflexii, chiar dacă ștergătorul pare să lucreze corect.
O curățare serioasă a parbrizului poate rezolva multe probleme. Spălarea obișnuită nu este mereu suficientă. Ai nevoie de o soluție bună pentru geamuri auto, lavetă curată și, uneori, o decontaminare mai atentă a sticlei. Dacă pe parbriz rămân depuneri minerale de la apă dură sau urme vechi de insecte, lama va trece peste ele și va lăsa dâre. Înainte să dai vina pe ștergător, trece cu mâna pe sticlă după curățare. Dacă simți asperități, problema nu este doar la lamă.
Lichidul de parbriz contează mai mult decât pare. Un lichid foarte slab, diluat incorect sau nepotrivit sezonului poate lăsa peliculă. Iarna, un lichid care îngheață parțial poate murdări parbrizul în loc să-l curețe. Vara, unele soluții nu dizolvă bine insectele și grăsimea. Dacă problema apare mai ales după ce folosești stropitoarele, schimbă lichidul și curăță instalația prin câteva pulverizări repetate.
Brațul ștergătorului poate fi o cauză mai puțin evidentă. Dacă arcul din braț nu mai apasă suficient, lama nu face contact uniform cu parbrizul. Dacă brațul este ușor îndoit, unghiul de atac al lamei se schimbă și apar vibrații sau zone neșterse. Acest lucru se poate întâmpla după ridicări forțate, după îngheț sau după montarea greșită a lamei.
O problemă mai serioasă este parbrizul zgâriat. Zgârieturile fine, produse de praf, nisip sau ștergătoare folosite prea mult timp, pot reține apă și murdărie. Noaptea, aceste microzgârieturi amplifică reflexiile. Dacă urmele par să fie în sticlă, nu la suprafață, curățarea și lamele noi vor ajuta doar parțial. În cazuri grave, singura soluție reală poate fi recondiționarea profesională sau înlocuirea parbrizului.
Pentru diagnostic rapid, începe cu pașii simpli: curăță bine parbrizul, șterge lamele cu o lavetă umedă, verifică marginea cauciucului, folosește lichid bun și observă dacă urmele rămân în aceeași zonă. Dacă problema persistă, verifică presiunea brațului și starea sticlei. La ștergătoare, soluția corectă nu este mereu cea mai scumpă, ci cea care pornește de la cauza reală.