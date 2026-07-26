Dacia cu cameră de marșarier murdară sau lentă: cauze simple înainte de înlocuire

Lentila și condițiile exterioare schimbă radical imaginea

Camera este montată într-o zonă expusă la praf, noroi, sare, apă și stropii ridicați de roțile celorlalte mașini. Un strat subțire de murdărie poate reduce contrastul și poate crea impresia că senzorul nu mai focalizează. Noaptea, picăturile de apă reflectă lumina lămpilor de marșarier și pot acoperi imaginea cu halouri sau zone albe.

Curățarea trebuie făcută cu o lavetă moale și umedă, fără bureți abrazivi sau substanțe agresive. Solvenții puternici pot afecta stratul protector al lentilei, iar o lavetă murdară poate produce zgârieturi fine care devin foarte vizibile atunci când imaginea este iluminată de farurile altor mașini.

Dacă imaginea rămâne încețoșată după curățarea exterioară, verifică lentila la lumină bună. Condensul aflat în interiorul modulului indică o problemă de etanșare, iar apa poate ajunge în timp la senzor sau la placa electronică. O lentilă zgâriată ori matifiată nu se repară prin ajustarea luminozității din Media Nav.

Condițiile exterioare pot crea și impresia unei camere defecte. O imagine slabă pe ploaie, ceață, ninsoare sau în lumina directă a soarelui poate fi normală. Camera are un senzor mic și o lentilă foarte largă, iar diferențele mari dintre zonele luminoase și cele întunecate îi pot depăși capacitatea de procesare.

Întârzierea poate veni de la Media Nav sau de la semnalul de marșarier

Camera este activată atunci când mașina detectează cuplarea treptei de marșarier. Dacă luminile de marșarier se aprind cu întârziere sau nu funcționează constant, trebuie verificat semnalul transmis de contactul cutiei, precum și siguranțele și instalația electrică. O problemă de semnal poate face ca ecranul să treacă târziu pe imaginea camerei, deși aceasta este funcțională.

Dacă trecerea în marșarier este detectată imediat, dar Media Nav afișează mult timp un ecran negru sau imaginea apare abia după pornirea completă a sistemului, cauza poate fi unitatea multimedia. Un sistem care pornește lent, se blochează în meniuri sau răspunde greu la atingere poate întârzia și afișarea camerei. În acest caz, trebuie observat dacă problema apare numai la prima manevră după pornirea mașinii sau la fiecare cuplare a marșarierului.

Merită verificată și tensiunea bateriei. La pornirea motorului, o baterie îmbătrânită poate permite o cădere mare de tensiune, suficientă pentru ca unitatea multimedia sau camera să se inițializeze incorect. Dacă problema dispare după câteva minute de mers sau după repornirea Media Nav, bateria și conexiunile de alimentare trebuie testate înainte de schimbarea camerei.