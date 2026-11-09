Dacia Sandero cu nivelul uleiului în creștere: combustibil în baie, măsurare greșită sau altă contaminare

Cum stabilești dacă nivelul chiar a crescut

Parchează pe teren drept și respectă timpul de așteptare indicat de manual. Dacia recomandă citirea după ce motorul a fost oprit suficient timp, cu joja ștearsă înainte de a o introduce din nou până la capăt. O dâră izolată, trasă pe o față a jojei când o scoți, nu are aceeași valoare ca o limită clară și repetabilă. Dacă prima citire este ambiguă, repetă măsurarea fără să schimbi condițiile și notează kilometrajul.

Întreabă-te și când ai observat prima dată nivelul ridicat. Dacă a fost imediat după schimbul de ulei și rămâne stabil, o umplere excesivă este o ipoteză diferită de creșterea treptată între două măsurători corecte. Cere atelierului să confirme cantitatea introdusă și dacă a fost schimbat filtrul. Un bord care nu afișează nimic nu rezolvă dilema: la unele versiuni, avertizarea de nivel este destinată în principal pragului minim.

Ce poate ajunge în baie și ce teste pot confirma cauza

Combustibilul poate ajunge în ulei atunci când o parte rămâne nearsă și trece pe lângă segmenți. În funcție de motor și de simptome, un atelier poate investiga un injector care nu etanșează, funcționarea prea bogată sau efectul unor porniri reci repetate. La un diesel echipat cu filtru de particule, diluarea poate fi favorizată și de strategiile de regenerare care folosesc injecții târzii în cilindru. Nu aplica explicația despre regenerarea unui diesel la orice Sandero și nu încerca să tratezi un nivel peste maxim cu un drum mai lung.

Scăderea lichidului de răcire, fără o pierdere vizibilă la exterior, ridică o altă întrebare: dacă acesta a ajuns în circuitul de ungere. Un reziduu deschis la culoare doar pe bușon poate apărea și din condens, mai ales după drumuri scurte. Mai relevante sunt evoluția nivelului lichidului de răcire, aspectul uleiului din baie și testele făcute în atelier. Verifică vasul doar la rece, conform manualului, fără să deschizi instalația când este fierbinte.

Spune-i mecanicului dacă nivelul a crescut după revizie, după o perioadă de drumuri scurte sau în paralel cu un mers neregulat. În funcție de indicii, verificarea poate include diagnoza injecției, analiza unei probe de ulei sau testarea circuitului de răcire. Un schimb de ulei poate face parte din remediere, dar are sens să știi mai întâi de ce s-a modificat nivelul, ca aceeași problemă să nu afecteze uleiul nou.