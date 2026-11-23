Cum se transformă o fisură mică într-o problemă a articulației

Articulațiile planetarelor trebuie să transmită cuplul motor în timp ce roțile se deplasează pe verticală și, în cazul articulațiilor exterioare, își schimbă unghiul odată cu direcția. Pentru aceasta, elementele metalice lucrează sub sarcină, într-un mediu lubrifiat cu o vaselină specială. Burduful flexibil permite mișcarea articulației fără să lase lubrifiantul să iasă și fără să permită contaminarea interiorului.

O fisură poate provoca mai întâi pierderi reduse de vaselină, vizibile ca urme pe burduf sau pe componentele din apropiere. La viteze mai mari, rotația planetarei poate proiecta lubrifiantul în jur, lăsând depuneri pe interiorul jantei, pe elementele suspensiei ori pe alte suprafețe. Dacă în articulație pătrund apă și particule abrazive, acestea pot accelera uzura suprafețelor de contact.

Pocniturile repetate la viraje, asociate frecvent cu o articulație exterioară uzată, apar de regulă după ce deteriorarea a progresat. Așteptarea acestui simptom înseamnă, practic, acceptarea riscului ca o intervenție relativ simplă să se transforme într-o reparație mai costisitoare. În plus, nu toate articulațiile defecte produc același tip de zgomot, iar unele pot manifesta vibrații sau jocuri înainte să devină evident zgomotoase.

Când este suficient un burduf nou și când trebuie verificată întreaga planetară

Dacă fisura este descoperită devreme, lubrifiantul nu a fost pierdut în cantitate importantă și articulația nu prezintă urme de contaminare sau uzură, înlocuirea burdufului poate permite păstrarea planetarei existente. Operațiunea corectă presupune evaluarea și curățarea articulației, aplicarea lubrifiantului potrivit și montarea unor coliere de etanșare conforme. Nu este suficientă acoperirea fisurii cu un adeziv oarecare, mai ales într-o zonă supusă flexării permanente.

Dacă burduful a rămas deschis mult timp, iar în interior au pătruns apă și impurități, trebuie verificată starea articulației. Jocurile excesive, urmele de coroziune, suprafețele deteriorate sau zgomotele la funcționare pot justifica înlocuirea articulației ori a planetarei complete, în funcție de configurație și de disponibilitatea pieselor.

Merită verificat și burduful articulației interioare, nu doar cel aflat lângă roată. Acesta poate suferi deteriorări asemănătoare, iar simptomele unei articulații interioare uzate pot fi diferite, incluzând vibrații la accelerare. După intervenție, trebuie verificată etanșeitatea montajului și, după caz, nivelul lubrifiantului transmisiei dacă procedura a implicat demontări care îl pot afecta.

Pentru proprietarul unei Dacia Sandero, un burduf fisurat reprezintă un avertisment timpuriu, nu o defecțiune care devine importantă abia când începe să pocnească. Cu cât este descoperit și remediat mai repede, cu atât sunt mai mari șansele ca articulația să poată fi păstrată în stare bună.