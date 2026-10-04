Dacia Logan cu plăcuțe uzate inegal: culise, etrier sau montaj incorect

Culisele și etrierul sunt printre primele elemente care trebuie verificate

Etrierul flotant folosit pe multe configurații de Logan trebuie să se poată deplasa pe culise. Dacă unul dintre ghidaje este gripat, ruginit sau lipsit de lubrifierea adecvată, forța de frânare nu mai este distribuită în mod normal. O plăcuță poate fi apăsată mult mai puternic pe disc decât cealaltă, iar diferența de uzură devine evidentă după câteva mii de kilometri.

Burdufurile deteriorate ale culiselor pot permite apei și impurităților să ajungă pe ghidaje. Odată instalată coroziunea, simpla ungere superficială nu este întotdeauna suficientă. Culisa trebuie curățată și inspectată, iar dacă suprafața este deteriorată poate fi necesară înlocuirea ei sau a ansamblului aferent.

Un alt suspect este pistonul etrierului. Dacă acesta nu mai revine suficient după frânare, plăcuța interioară poate rămâne apăsată pe disc. Uneori apar și alte semne: roata respectivă se încălzește mai mult decât cea de pe partea opusă, mașina poate trage ușor într-o parte, iar după un drum mai lung poate apărea mirosul caracteristic al materialului de fricțiune supraîncălzit.

Problema nu trebuie ignorată, deoarece temperaturile ridicate pot afecta discul, lichidul de frână și chiar rulmentul roții. Un etrier care începe să se blocheze poate evolua de la o simplă uzură neuniformă la o frână care rămâne efectiv aplicată.

Montajul plăcuțelor poate provoca aceeași uzură anormală

Chiar dacă etrierul și culisele sunt funcționale, plăcuțele trebuie să se deplaseze liber în suporturile lor. Rugina și depunerile acumulate pe suprafețele de sprijin pot reduce jocul necesar. În această situație, o plăcuță nouă poate intra foarte strâns și poate rămâne blocată după câteva acționări ale frânei.

O problemă asemănătoare poate apărea atunci când sunt folosite plăcuțe cu dimensiuni nepotrivite sau dacă accesoriile de montaj sunt deformate. Nu este recomandată șlefuirea excesivă a materialului metalic doar pentru a face plăcuța să intre în suport. Trebuie identificată cauza reală pentru care piesa nu se mișcă normal.

La înlocuirea plăcuțelor merită verificată și starea discului. Un disc puternic corodat, cu margini pronunțate sau cu suprafață deteriorată poate duce la o uzură neuniformă și la o frânare mai puțin eficientă. Dacă diferența de uzură dintre cele două părți ale mașinii este mare, trebuie comparate etrierele, culisele și starea discurilor de pe ambele roți.