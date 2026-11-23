Cum ajunge lichidul de frână pe materialul de fricțiune

Cilindrul de roată transformă presiunea lichidului de frână în mișcarea pistoanelor care împing saboții spre interiorul tamburului. Etanșarea este asigurată de garnituri care lucrează permanent în contact cu lichidul și cu suprafețele metalice ale cilindrului. Uzura, coroziunea sau deteriorarea acestor elemente pot permite apariția unei scurgeri.

La început, umezeala poate fi observată doar în apropierea burdufurilor de protecție ale cilindrului. Ulterior, lichidul poate ajunge pe placa de suport, pe arcuri sau direct pe garniturile saboților. Materialul de fricțiune este poros, iar contaminarea poate modifica modul în care aderă la tambur. În funcție de amploarea și distribuția lichidului, frâna poate deveni mai slabă, poate acționa neuniform sau poate produce comportamente greu de anticipat.

Un simptom posibil este dezechilibrul de frânare între roțile punții spate. Uneori, șoferul observă că frâna de parcare nu mai are aceeași eficiență sau că automobilul se comportă diferit în timpul frânării. Totuși, absența acestor simptome nu exclude o scurgere. Cantitățile mici de lichid pot rămâne în interiorul tamburului, în timp ce nivelul din rezervor scade lent.

De ce înlocuirea cilindrului nu este întotdeauna suficientă

O verificare corectă presupune demontarea tamburului și inspectarea componentelor, operațiune care trebuie efectuată în condiții de siguranță și potrivit procedurii corespunzătoare modelului. Urmele de umezeală, starea cilindrului, a saboților și a mecanismului de autoreglare oferă informații importante. În anumite situații, trebuie diferențiat lichidul de frână de alte substanțe care pot ajunge în zonă, precum lubrifianții proveniți dintr-o defecțiune a etanșărilor.

Dacă saboții au fost contaminați efectiv cu lichid de frână, simpla lor ștergere nu reprezintă o reparație sigură. Lichidul poate pătrunde în materialul de fricțiune, iar comportamentul la frânare poate rămâne imprevizibil chiar dacă suprafața pare uscată. De aceea, saboții contaminați trebuie înlocuiți, iar pentru păstrarea echilibrului frânării se recomandă înlocuirea seturilor de pe ambele părți ale punții. Cilindrii de roată sunt, de asemenea, verificați și frecvent înlocuiți în pereche, în funcție de starea lor și de recomandările tehnice.

După remedierea scurgerii, circuitul hidraulic trebuie aerisit conform procedurii, iar tamburii, arcurile și mecanismele de reglare trebuie inspectate. În final, verificarea eficienței și a echilibrului frânelor este mai importantă decât simpla constatare că pedala pare din nou normală.

În cazul unei Dacia Logan, o cantitate mică de lichid descoperită în tambur nu este un detaliu cosmetic. Este un semn că o componentă hidraulică și, posibil, materialele de fricțiune și-au pierdut condițiile normale de funcționare. Reparația trebuie să trateze atât cauza scurgerii, cât și efectele pe care aceasta le-a produs deja.