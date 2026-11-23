De ce un rulment superior defect poate face arcul să se răsucească

Într-o suspensie MacPherson, amortizorul și arcul fac parte dintr-un ansamblu care participă la mișcarea direcției. Rulmentul superior permite rotirea relativă a componentelor, reducând frecarea și împiedicând transmiterea unor solicitări anormale către arc. Dacă rulmentul se gripează, se uzează sau se contaminează cu apă și impurități, mișcarea nu mai este uniformă.

În loc să se rotească lin, arcul poate acumula treptat o solicitare de torsiune. Când rezistența este depășită, acesta se repoziționează brusc și produce zgomotul caracteristic. Uneori, sunetul este însoțit de o vibrație perceptibilă în caroserie sau în volan. Alteori, se manifestă numai în anumite poziții ale direcției, la temperaturi scăzute sau după ce mașina a stat parcată.

Nu toate trosniturile au însă această origine. Un arc fisurat, montarea incorectă a capătului de spiră în taler, un suport superior deteriorat sau alte articulații ale suspensiei pot produce zgomote asemănătoare. De aceea, identificarea rulmentului ca sursă trebuie făcută prin verificări, nu prin asocierea automată a unui anumit sunet cu o anumită piesă.

Cum se verifică ansamblul și ce piese pot necesita înlocuire

Un mecanic poate observa comportamentul arcului în timp ce o altă persoană rotește direcția în condiții controlate. Mișcările sacadate, zgomotele localizate sau diferențele evidente între cele două părți pot orienta diagnosticul. Verificarea trebuie completată prin inspectarea suportului superior, a amortizorului, a arcului și a celorlalte articulații ale punții față.

Dacă rulmentul superior este defect, înlocuirea lui poate necesita demontarea ansamblului amortizorului. Operațiunea implică manipularea unui arc comprimat, care poate elibera o cantitate importantă de energie dacă nu este utilizată o presă corespunzătoare. Din acest motiv, nu este o intervenție potrivită pentru improvizații. În funcție de uzură, poate fi justificată înlocuirea ansamblului suportului și verificarea componentelor de pe partea opusă.

După reparație trebuie evaluată și geometria direcției, mai ales dacă au fost desfăcute prinderi care pot modifica poziția elementelor suspensiei. Un volan care revine neuniform, zgomotele persistente sau uzura anormală a anvelopelor pot indica faptul că există și alte probleme care nu au fost rezolvate.

O Dacia Logan care trosnește la rotirea volanului nu are neapărat o defecțiune gravă a casetei de direcție. Uneori, problema se află într-un rulment superior care nu mai permite arcului să se miște firesc. Cu toate acestea, diagnosticul corect trebuie să stabilească dacă zgomotul provine din frecare, din montajul componentelor sau dintr-o deteriorare structurală, deoarece fiecare situație necesită o intervenție diferită.