Dacia Duster folosit la munte: ce se uzează mai repede și ce verifici după fiecare sezon greu

Dusterul poate rezista bine la astfel de condiții, dar nu este imun. Avantajul lui este că piesele sunt relativ accesibile, mecanicii îl cunosc, iar construcția este mai simplă decât la multe SUV-uri moderne. Dezavantajul este că unii proprietari îl tratează ca pe un 4×4 indestructibil și uită că orice mașină folosită pe drumuri dificile cere verificări mai dese.

Ce se uzează mai repede la munte

Prima victimă este suspensia. Bieletele antiruliu, bucșele, amortizoarele, arcurile, capetele de bară și rulmenții suportă șocuri repetate pe drumuri pietruite și denivelate. Dacă mergi des spre cabane, stâne, zone de camping sau drumuri forestiere, bătăile în față sau în spate nu trebuie ignorate. O piesă ieftină lăsată prea mult poate afecta geometria și poate uza anvelopele neuniform.

Anvelopele sunt esențiale. Dusterul poate avea tracțiune integrală, dar fără cauciucuri potrivite devine limitat rapid. La munte, se uzează mai repede din cauza pietrelor, presiunilor greșite, drumurilor rupte și frânărilor pe coborâri. După fiecare sezon greu, verifică tăieturile pe flanc, deformările, uzura neuniformă și eventualele pierderi lente de presiune.

Frânele sunt supuse serios pe coborâri lungi. Dacă șoferul folosește prea mult pedala și prea puțin frâna de motor, discurile și plăcuțele se pot supraîncălzi. Semnele sunt vibrații la frânare, pedală mai moale, miros de încins sau zgomote metalice. La munte, frânele bune nu sunt un detaliu de confort, ci o chestiune de siguranță.

La versiunile 4×4, transmisia trebuie tratată cu atenție. Diferențialul spate, cardanul, planetarele, burdufurile și cuplajul sistemului de tracțiune integrală pot suferi dacă mașina este folosită agresiv pe noroi, zăpadă sau piatră. Un burduf de planetară crăpat poate părea o problemă minoră, dar dacă pierde vaselină și intră murdărie, planetara poate ceda.

Ce verifici după un sezon greu

După iarnă sau după o perioadă cu multe drumuri montane, prima verificare ar trebui să fie pe elevator. Uită-te la scuturi, praguri, podea, brațe, conducte, evacuare și protecțiile de sub mașină. Pietrele pot lovi zone sensibile, iar zăpada amestecată cu sare poate accelera coroziunea. La un Duster folosit des pe drumuri forestiere, partea de dedesubt spune adevărul despre exploatare.

Verifică geometria roților. Dacă mașina trage într-o parte, volanul nu mai stă drept sau anvelopele se uzează ciudat, unghiurile pot fi modificate de lovituri sau denivelări. Geometria nu este scumpă, dar ignorarea ei poate distruge un set de anvelope într-un singur sezon.