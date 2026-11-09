Dacia Duster diesel cu apă în filtrul de combustibil: cum poate ajunge umezeala la sistemul de injecție

Cum intră apa în circuit și ce reține filtrul

Apa poate fi introdusă odată cu motorina contaminată sau poate ajunge în rezervor printr-o cale de pătrundere, de exemplu dacă zona de umplere ori etanșarea ei a fost deteriorată. Condensul este posibil în anumite condiții de depozitare, dar nu explică automat o cantitate mare găsită imediat după o alimentare. Dacă mai multe semne coincid, bonul, ora și locul alimentării sunt utile pentru documentarea cazului. Cronologia oferă un indiciu, însă sursa se confirmă prin verificări, nu doar după momentul aprinderii martorului.

În funcție de construcție, filtrul poate separa o parte din apa liberă din combustibil. Aceasta se strânge într-o zonă joasă, iar un senzor, acolo unde există, poate declanșa avertizarea. Separarea are limite și depinde inclusiv de starea filtrului și de forma în care se află apa. Dacă volumul este prea mare sau contaminarea continuă, umezeala poate trece mai departe către pompa de înaltă presiune și injectoare.

Apa favorizează coroziunea și afectează lubrifierea de care depind unele piese ale sistemului diesel. Filtrul care a reținut apă a îndeplinit o funcție de protecție, dar avertizarea nu arată singură dacă restul instalației a rămas curat. Nici nu dovedește că pompa și injectoarele trebuie schimbate.

Ce verifică atelierul înainte de a condamna pompa sau injectoarele

În funcție de echipare, atelierul poate controla senzorul și mufa, poate inspecta filtrul și poate preleva o probă de combustibil prin procedura corectă. Dacă alerta a apărut imediat după schimbarea filtrului, montarea senzorului, conexiunea electrică și piesa folosită merită verificate. O alertă care reapare după înlocuirea filtrului poate indica o sursă de contaminare rămasă în rezervor, dar și o problemă de semnal care trebuie confirmată.

Când se găsește apă, reparația depinde de cantitate și de cât de departe a ajuns. Poate fi nevoie de verificarea rezervorului, înlocuirea filtrului și curățarea circuitului conform procedurii constructorului. Dacă există simptome de alimentare, testele pe presiune și verificarea contaminării pot arăta dacă sistemul de injecție a fost afectat. Evită aditivii aleși la întâmplare și nu slăbi conductele de înaltă presiune pentru o probă. Un diagnostic bun lămurește separat trei lucruri: dacă există apă, de unde a venit și dacă a trecut de filtru.