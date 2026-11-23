Cum poate rămâne ascunsă ruperea unei spire de la extremitatea arcului

La multe suspensii, extremitatea arcului este așezată într-un suport special, care îi stabilește poziția și distribuie încărcarea. Dacă se desprinde o porțiune scurtă din ultima spiră, restul arcului poate rămâne temporar sprijinit în taler, iar diferența de înălțime a mașinii poate fi redusă. Amortizorul continuă să controleze mișcările roții, ceea ce poate masca parțial modificarea comportamentului suspensiei.

Problema apare atunci când arcul nu mai apasă pe suport în geometria prevăzută sau când capătul rupt se deplasează. În anumite condiții, bucata desprinsă poate produce zgomote metalice, poate deteriora alte componente și, în scenarii nefavorabile, poate ajunge în apropierea anvelopei. O ruptură nu trebuie evaluată numai prin lungimea fragmentului lipsă, ci și prin poziția acestuia, stabilitatea arcului și posibilitatea de a interfera cu roata.

Pe elevator, mecanicul poate observa capătul lipsă, coroziunea sau o așezare neobișnuită în taler. Cu toate acestea, inspecția trebuie făcută cu atenție, deoarece la suspendarea roților se schimbă încărcarea asupra arcurilor. Componentele suspensiei pot păstra energie mecanică importantă, iar manipularea lor fără echipamente și proceduri adecvate este periculoasă.

De ce un arc rupt nu trebuie tratat ca o defecțiune minoră

Odată descoperită ruptura, verificarea trebuie extinsă la suporturile arcului, amortizor, rulmenți sau articulații, după tipul punții și configurația suspensiei. Trebuie identificate eventualele urme de frecare, deformări sau deteriorări ale protecțiilor. Un arc nou montat într-un suport afectat poate să nu rezolve integral problema, iar piesele deteriorate din jur pot continua să producă zgomote.

În mod obișnuit, pentru păstrarea unui comportament echilibrat al suspensiei, arcurile de pe aceeași punte se înlocuiesc în pereche, respectând specificațiile corespunzătoare versiunii de Duster. Alegerea unor arcuri aparent identice doar după dimensiunea exterioară poate fi greșită, deoarece rigiditatea, lungimea și capacitatea de încărcare pot varia între motorizări și configurații. După intervenție, starea geometriei și necesitatea reglajelor trebuie evaluate conform procedurilor tehnice.

Este important și modul în care proprietarul interpretează lipsa simptomelor. O mașină care nu trage într-o parte și care trece aparent normal peste denivelări poate avea totuși o suspensie compromisă. Absența zgomotelor nu confirmă integritatea arcurilor, după cum un zgomot metalic nu dovedește singur că un arc s-a rupt.

Pentru o Dacia Duster, descoperirea unui arc fracturat la capăt justifică remedierea înainte de continuarea utilizării. O componentă care încă susține greutatea automobilului nu este neapărat una sigură, iar diferența dintre funcționarea aparent normală și apariția unei probleme serioase poate depinde de o singură denivelare.